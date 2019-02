Pojavio se model prvog ruskog hipersoničnog svemirskog drona

Russia Beyond

Na internetu se pojavila slika modela prve ruske svemirske letjelice za višekratnu uporabu, sposobne za postizanje hipersoničnih brzina.

Na slici se vidi jednomotorna letjelica nalik na dron, što je prototip perspektivne svemirske letjelice za višekratnu uporabu, javljaju mediji.

Ranije je znanstvena zaklada "Skolkovo" priopćila da je letni demonstrator za višekratnu uporabu, koji je ISON napravio za potrebe Roskosmosa, opremljen vlastitim pogonskim sustavom koji može razviti zahtijevane brzine (hipersonične), a da ga u prvom stadiju leta podiže avion-nosač. Sposobnost višekratne upotrebe čini mogućim ponavljanje ispitivanja i unapređenje kvalitete preliminarnih letnih testova.

Generalni direktor ISON-a Jurij Bahvalov je istaknuo da će se u konstrukciji ove letjelice koristiti samo dijelovi koji se masovno proizvode u Rusiji, kao i da će dron dobiti motor iz pogonskog bloka "Briz-M"-14D30. Ne postoje planovi za korištenje ovog aparata u svrhe udara po ciljevima, naveo je on.

"U planu je da se 2023. godine izvede pet letnih testova prototipa, uz pomoć aviona-nosača koji će biti M-55 'Geofizika'", rekao je Bahvalov povodom rokova projekta.

Predviđeno je da aparat leti na visinama do 160 kilometara, i to pri brzinama od 7 Maha, kao i da bude u stanju druge svemirske letjelice ponijeti u orbitu do visine od 500 kilometara. Svaki komad bi bio napravljen s rokom trajanja od pedeset letova.

U razvojnoj fazi koja je trajala od 2015. do 2017. ovaj projekt je privukao 25 milijuna rubalja od privatnih investitora iz korporacije "Projekt tehnika", a dobio je i subvenciju u vrijednosti od 30 milijuna rubalja od zaklade "Skolkovo". U ovom trenutku se aktivno radi na pripremama za provedbu druge faze rada, koja će koštati 280 milijuna rubalja.