Ruski sustav nuklearne odmazde "Mrtva ruka" je ranjiv na američke rakete srednjeg dometa

Zamjenik predsjednika Ruske akademije raketnih i topničkih znanosti (RARAN), doktor tehničkih znanosti, Konstantih Sivkov, istaknuo je da je kompleks automatskog upravljanja masovnim uzvratnim raketno-nuklearnim udarom "Perimetr" (koji se također naziva i "Mrtva ruka") nesposoban odgovoriti nazadatke koji se od njega zahtijevaju.



"U stanju je provesti u djelo svoju izvršnu zapovijed samo kada su u pitanju kopneni raketni sustavi i leteći raketonosci koji se nalaze u sastavu strateškog zrakoplovstva. Međutim, kada su u pitanju podmornice strateške namjene koje se nalaze pod vodom, tu "Perimetr" ne može realizirati izvršnu zapovijed koja bi dovela do plotunskog lansiranja balističkih raketa. Osim toga, rakete koje se nalaze pod efektivnom kontrolom "Perimetra" kao što su npr. projektili u podzemnim silosima, mogu biti uništene u prvom valu hipotetičkog nuklearnog udara na Rusiju. Ovo bi uništilo dobar dio kapaciteta koji su upotrjebljivi kada je u pitanju ovaj sustav, što dovodi do zaključka kako ovaj sustav nije pouzdan kada je u pitanju maksimalna iskoristljivost oružja koje bi sudjelovalo u odmazdi", - istaknuo je Sivkov, a prenosi ruski internet portal "Ridus".



U vezi s ovim zaključkom gospodina Sivkova, neophodna je sveobuhvatna modernizacija ovog sustava zapovijedanja, u cilju efektivnog proširenja linija komunikacije prema svim dijelovima sustava u kompaktnom raketno-nuklearnom borbenom poretku.



"Ukoliko američka elita procijeni da bi izbjegla totalno uništenje u eventualnom ruskom kontraudaru, oni vrlo lako mogu krenuti u avanturu i prvi napasti. To bi im osiguralo totalnu svjetsku dominaciju, bez obzira na simboličan broj ljudi koji bi taj sukob preživio", - napominje Sivkov.



Nedavno je o problemima na sustavu "Perimetr" govorio i bivši načelnik Glavnog stožera Raketne vojske strateške namjene (1994-1996) general-pukovnik Viktor Jesin. On je izrazio opravdanu bojazan da "Perimetr" može izgubiti svoju efektivnost poslije izlaska SAD-a iz Sporazuma o uništenju raketa srednjeg i kratkog dometa. Cilj izlaska SAD-a iz Sporazuma o uništenju raketa srednjeg i kratkog dometa je da se na teritoriju Europe razmjeste balističke rakete srednjeg dometa. "U prvom udaru, Amerikanci pomoću ovih raketa mogu uništiti većinu naših raketnih instalacija u europskom dijelu Rusije, a da ostatak presretnu pomoću proturaketnih sustava koji su usmjereni na uzlazne putanje naših balističkih raketa",- upozorava ruski general.



General Jesin je istakao da u osnovi ne treba samo modernizirati ovaj sustav nego i što je još važnije, promijeniti statešku doktrinu upotrebe nuklearnih snaga: "Da budem iskren, mi u ovom trenutku nemamo učinkovit odgovor na pojavu američkih raketa srednjeg dometa koje bi bile razmještene u Europi. Ukoliko SAD počne razmještati svoje rakete po Europi, nama ne preostaje ništa drugo, nego odustati od defanzivne koncepcije uzvratnog udara i prelaska na koncepciju preventivnog-ofanzivnog udara", - odlučan je Jesin.



Kako je priopćio internet portal "Ridus", među vojnim stručnjacima iz ove oblasti se svakodnevno razrađuju scenariji eventualnog masovnog nuklearnog rata između vojski SAD-a i Rusije. Naprimjer, dr. Sivkov smatra, da će u otvorenoj razmjeni nuklearnih udara prethoditi duža konfrontacija konvencionalnim sredstvima. On predlaže da se na američke akcije odgovori na što agresivniji način razvojem termonuklearnih bombi superiorne snage (100+ megatona) kao i punim zamahom u daljem osvajanju raketne tehnologije.