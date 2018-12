Prodaja mozgova: Američki tehnološki divovi kupuju timove stručnjaka iz Rusije i Istočne Europe

Global Look Press, Pixabay, Dale Cruse/Flickr

Prošlog su tjedna ruski i ukrajinski mediji objavili vijest o tome da je Teleport, aplikacija zasnovana na umjetnoj inteligenciji koja vam omogućuje da na selfijima promijenite boju kose, prodana američkom tehnološkom divu Snapu za 8 milijuna dolara. Osnivači startup kompanije tvrde da je njihova tehnologija za obradu slike "najbolja na svijetu".

Ispostavilo se, međutim, da je ovo preuzimanje za cilj imalo kupnju "mozgova" i tehnologije tvrtke, bez ikakvog zanimanja za njezine proizvode. Prema portalu East-West Digital News, posvećenom ruskoj digitalnoj industriji, tvrtka Snap Inc. je kupila tehnologiju i stručni tim startupa Teleport i na taj način kompaniju lišila bilo kakvog sadržaja.

"Uzbuđeni smo što će se novi inženjeri iz Teleporta priključiti timu tvrtke Snap Inc. na polju proizvodnje kamera. Mi nismo kupili kompaniju, tako da su glasine o tome jednostavno netočne", navodi se u priopćenju američke tvrtke. Prema izjavi bivšeg zaposlenika u Teleportu, Snap je bio zainteresiran za "mozgove". "To smo im prodali, a ne samu kompaniju", objašnjava on.

Jesu li ruski stručnjaci jeftini?

"Ni politika, pa čak ni sankcije, ne predstavljaju nikakvu prepreku za investitore koji uoče perspektivan projekt", kaže Katja Doroškina, glavna izvršna direktorica fonda za potporu inovativnim projektima iz New Yorka Starta Ventures.

"Primjerice, naš startup Friendly Data iz Bjelorusije nedavno je otkupila tvrtka ServiceNow, ocijenjena od strane 'Forbesa' kao najbolja inovacijska tvrtka." Međutim, kako bi se to dogodilo, osnivači startup tvrtke su sudjelovali u programu podrške u SAD-u.

Međunarodne tvrtke znaju da je bivši Sovjetski Savez mjesto gdje možete naći veliki broj odličnih programera, smatra Adrien Henni, suosnivač portala East-West Digital News. Međutim, politička situacija ima utjecaja.

"Zapadne investicijske kompanije su praktički napustile Rusiju, iako investiranje u startup projekte formalno nije zabranjeno unutar sankcija, a u Ukrajini ih ima samo nekoliko", kaže Henni. "Kada se radi o kupnji kompanija, ruski ili ukrajinski startup ima više šanse da privuče pažnju ako svoje sjedište i značajan dio svojih aktivnosti preseli u zapadne zemlje."

Startup tvrtke s ruskim ili istočnoeuropskim porijeklom obično se priključuju nekom američkom subjektu kada izlaze na tržište. "Oni se više ne vode kao strana tvrtka i u većini slučajeva mogu dobiti dobru cijenu", kaže Doroškina.

Međutim, u ranoj su fazi kompanije iz Rusije ili Istočne Europe podcijenjene prema američkim standardima. Tvrtka koja košta 2 milijuna dolara u New Yorku, objašnjava Doroškina, može imati ideju i možda poznatog osnivača, dok tvrtka po istoj cijeni u Moskvi ili Kijevu već ima prototip koji funkcionira te je sklopila prve prodajne ugovore.

Globalna perspektiva

Neki stručnjaci vjeruju da je Teleport trebao biti prodan za 50 milijuna dolara umjesto za 8 milijuna. Samo prije nekoliko godina Snapchat je platio 150 milijuna dolara za Looksery, još jednu startup kompaniju ruskog i ukrajinskog podrijetla koja posjeduje tehnologije za praćenje i modificiranje objekata tijekom snimanja u realnom vremenu.

Ruske i istočnoeuropske startup tvrtke prodaju se jeftino, ako se ne uspiju etablirati kao globalne kompanije, objašnjava Gary Fowler, američki poduzetnik, suosnivač Yva.ai i glavni izvršni direktor DY Investments.

Američki tehnološki giganti kao što su "Google" ili "Amazon" kupuju "mozgove" i tehnologije, jer je to ono što im se nudi. "Oni ne vide vrijednost u biznisu", kaže Fowler. "Tvrtka mora biti tako organizirana da netko tko je kupuje vidi jedinstvenu vrijednost koju svaka komponenta biznisa daje cjelini."

Nedostatak osnovnih marketinških vještina također određuje budućnost većine ruskih i istočnoeuropskih startup kompanija. "Startup tvrtke se moraju pobrinuti za to da barem jedan od njihovih osnivača poznaje strategije marketinga, prodaje i razvoja biznisa", smatra Fowler. "To će dramatično utjecati na cijenu startup tvrtke i investitori će se osjećati znatno sigurnije."

Fowler savjetuje poduzetnicima da poštuju jednostavna pravila, kao što je registracija u američkoj državi Delaware, čime tvrtka postaje globalna, i pronalaženje suosnivača koji ima iskustvo u sferi prodaje, marketinga, razvoja biznisa i međunarodnih operacija.

"Svoj ured smjestite u blizini izvora novca", savjetuje Fowler. "U Silicijskoj dolini kažu da ne smijete biti više od 30 minuta vožnje od investitora i bankara koji će vam pomoći da prodate kompaniju."

Većina stručnjaka predviđa da će 2019. godine doći do buma u umjetnoj inteligenciji, sferi u kojoj su ruski programeri oduvijek bili jaki, ali neki od najboljih stručnjaka za prodaju, marketing i poslovni razvoj nalaze se u SAD-u i Europi, kaže Fowler. "Treba iskoristiti ono što je prednost svakoga, jer to je značajno za investitore."