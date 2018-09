Analiza: Koje je sve zrakoplove i helikoptere izgubila ruska vojska tijekom vojne kampanje u Siriji

U narednom tekstu vam predstavljamo detaljan popis letjelica koje su nepovratno izgubljene tijekom ruske zračne operacije u Siriji koja traje skoro pune tri godine. U tekstu se navode i uzroci koji su doveli do pada tih letjelica, kao i gubici koji su tom prilikom pretrpljeni.

26/11/2015 - Su-24M (1) i Mi-8AMTŠ (1)

Prilikom incidenta koji se dogodio na sjeveru Sirije, oboren je ruski frontovski bombarder Su-24M (evidencijski broj RF-90932/83) s dva člana posade u čijem sastavu se se nalazili potpukovnik Oleg Peškov i pilot-navigator Konstantin Murahtin. Ova posada je spadala u jednu od najkvalitetnijih u ruskim oružanim snagama, koje su letjele na zrakoplovu Su-24M. Tog 24. studenog 2015. godine, lovačko-bombarderska avijacija ZSS je imala zadatak asistirati sirijskoj vojsci koja je vodila oštre borbe s turkmenskim terorističkim formacijama koje su pokušavale ostvariti punu kontrolu nad sirijsko-turskim graničnim pojasom.

Ove formacije su koristile logističku potporu koja je dolazila iz Turske, i to kako u naoružanju tako i u ljudstvu. Negdje oko 08:00, grupa ruskih bombardera je krenula u pomoć sirijskim jedinicama kojima je hitno nedostajala zračna podrška. Zahvaljujući iznimno preciznim avio-udarima, koji su neutralizirali nekoliko najupornijih vatrenih točaka neprijatelja, sirijska vojska je uspjela preokrenuti borbenu incijativu i povratiti vrlo važne pozicije koja je prethodnih dana izgubila.

Uslijed očiglednog raspada fronta turkmenskih jedinica i ostalih "proxy" formacija koje je kontrolirala Turska, na ovo područje pristiže turski lovački zrakoplov F-16 koji lansira raketu klase zrak-zrak AIM-9 Sidewinder u pravcu ruskog bombardera Su-24M, koji se u tom trenutku nalazio u sirijskom zračnom prostoru. Uslijed nedostatka adekvatne lovačke zaštite, ruski zrakoplov, koji uzgred nije dizajniran za operacije uspostavljanja zračne prevlasti u zraku, biva pogođen i negdje oko 09:25 pada na plato brda Turkman koje se nalazi na sirijskoj strani granice. Oba pilota su se u međuvremenu katapultirala. Dok su se padobranima spuštali na tlo, po njima je od strane turkmenskih jedinica otvorena uraganska vatra sa zemlje. Od posljedica vatre smrtno je ranjen potpukovnih Oleg Peškov, dok se njegov kolega Konstantin Murahtin, unatoč teškim oštećenjima padobrana, uspijeva nekako prizemljiti na tlo.

U cilju evakuacije svojih pilota, reagira ruska spasilačka jedinica koja na ovaj izuzetno rizičan teren upućuje dva vojno-transportna helikoptera Mi-8AMTŠ u kojima se nalazila grupa specijalaca. U akciju spašavanja su se uključile i sve raspoložive sirijske jedinice s tog sektora. Prilikom izvođenja akcije spašavanja u neposrednom rajonu pada zrakoplova, koji se uglavnom nalazio pod kontrolom neprijatelja, vatrom sa zemlje je uništen jedan ruski Mi-8AMTŠ (evidencijski broj RF-95601/252). Unatoč tome, nastavljena je operacija spašavanja i uskoro je evakuiran preživjeli pilot, kao i tijelo poginulog Olega Peškova, koji je posmrtno odlikovan Ordenom heroja Ruske Federacije.

12/04/2016 - Mi-28N (1)

U širem rajonu Homsa srušio se udarni helikopter Mi-28N uslijed katastrofalne pogreške pilota koji je upravljao letjelicom. Uzrok svega toga je vjerojatno gubitak orijentacije u prostoru. Tom prilikom su poginula oba člana posade: pilot Andrej Okladnikov i operator Viktor Pankov. Prilikom ove katastrofe nije registrirano nikakvo djelovanje pješadijskim ili raketnim naoružanjem sa zemlje ili iz zraka.

08/06/2016 - Mi-35M (1)

Prilikom operacije vatrene potpore sirijskim trupama na zemlji, koje su se u jednom trenutku našle u vrlo ozbiljnom problemu, intervenirala je mješovita skupina ruskih i sirijskih udarnih helikoptera Mi-24 i Mi-35M. Tom se prilikom u helikopteru Mi-35M nalazila posada koju su činila dva vrlo iskusna pilota-instruktora, Rjafagat Habibulin i Evgenij Dolgin. U jednom je trenutku helikopter pogođen raketom ispaljenom iz lakog prijenosnog protuzračnog sustava, koja je eksplodirala neposredno pored repnog motora. Helikopter je izgubio kontrolu i pao na teritorij pod kontrolom sirijske vojske. Nažalost, u ovom incidentu nije bilo preživjelih. Pukovnik Rjafagat Habibulin je bio zapovjednik 55. helikopterske pukovnije i čovjek s bogatim borbenim iskustvom koje se kalio na prostoru Čečenije, Osetije, Gruzije. Radilo se o vrsnom majstoru svog posla, s tisućama sati borbenog naleta. Besprijekorno je znao upravljati gotovo svim tipovima i modifikacijama borbenih helikoptera (Mi-8, Mi-24, Mi-28N). Posmrtno je odlikovan Ordenom heroja Ruske Federacije.

01/08/2016 - Mi-8AMTŠ (2)

Oboren je jedan borbeno-transportni helikopter Mi-8AMTŠ (evidencijski broj RF-95585/212) u kojem je bilo petero ljudi. Helikopter je oboren u rajonu grada Alepa, a pored standardnih članova posade u helikopteru su bila i dva ruska časnika. Helikopter nije imao borbenu već humanitarnu misiju, gdje je iscrpljenom stanovništvu Alepa prebacio neophodnu hranu i lijekove. Prilikom povratka u zrakoplovnu bazu Hmejmim, uletio je u unakrsnu vatru terorista i oboren je velikim brojem metaka ispaljenih iz teških mitraljeza. U ovom incidentu nije bilo preživjelih.

03/11/2016 - Mi-35M (2)

U širem rajonu Homsa uništen je još jedan udarni helikopter Mi-35M. Ovaj se put cijeli događaj odigrao na tlu. Naime, prilikom izvođenja lakšeg remonta, letjelica se našla na nišanu protutenkovskog raketnog sustava. Pogodak rakete u helikopter je doveo do njezinog značajnog oštećenja, koji je potom prouzročio požar koji se nije mogao lokalizirati. Helikopter je izgorio, a na svu sreću nije bilo ljudskih žrtava.

13/11/2016 - MiG-29K (1)

Prilikom slijetanja na nosač zrakoplova "Admiral Kuznjecov" koji se nalazio u vodama istočnog Mediterana srušio se ruski vojni zrakoplov MiG-29K. Kako je priopćilo Ministarstvo obrane RF, pilot se na vrijeme katapultirao. Službena obavijest ruskog Ministarstva obrane je glasila ovako - "Prilikom izvođenja trenažnog leta, zbog tehničkog kvara koja se iznenada dogodio u fazi slijetanja na nekoliko kilometara od nosača zrakoplova 'Admiral Kuznjecov', srušio se palubni lovac MiG-29K. Zrakoplov je upao u more dok se nalazio nekoliko kilometara od broda".

03/12/2016 – Su-33 (1)

Prilikom slijetanja na nosač zrakoplova "Admiral Kuznjecov" došlo je do incidenta u kojem je jedan palubni višenamjenski borbeni zrakoplov Su-33 izletio izvan palube broda i pao u more. Tom se prilikom ruski pilot uspješno katapultirao. Ministarstvo tvrdi da je zrakoplov pao u more jer je prilikom slijetanja pukla sajla koja bi trebala zakočiti kretanje zrakoplova po palubi broda.

10/10/2017 - Su-24M (2)

Zrakoplov se srušio prilikom faze polijetanja s piste zrakoplovne baze "Hmejmim". Taktički bombarder je u potpunosti uništen, a poginula su i oba člana posade koja se nisu uspjela katapultirati. Ministarstvo obrane je kao osnovni uzrok ove katastrofe označilo tehnički kvar na zrakoplovu.

31/12/2017 – Mi-24 (1)

Udarni helikopter Mi-24 se srušio oko 15 km udaljenosti od aerodroma Hama. Poginula su oba pilota, dok je treći član pretrpio teške ozljede opasne po život, o on je ubrzo evakuiran s lica mjesta. Uzrok ove nesreće je tehnički kvar na letjelici. Po njemu nije bilo djelovanja od strane terorista.

02/03/2018 - Su-25SM (1)

U širem rajonu naseljenog punkta Tel Debes, raketom iz lakog prijenosnog raketnog sredstva LPRS oboren je jurišnik Su-25SM (evidencisjki broj RF-95486/06). U zrakoplovu se nalazio bojnik Roman Filipov, koji je potom pokušao uspostaviti kontrolu nad zrakoplovom, ali bezuspješno. Motori su bili izvan fukcije, i zrakoplov je brojao svoje posljednje sekunde. Nije mu bilo spasa. Pilot se u posljednjem trenutku katapultirao i doskočio na tlo, gdje je pružio junački otpor hordi terorista koji su krenuli ka njemu. Koristeći kao zaklon jednu stijenu koja se nalazila na otvorenom prostoru, ruski pilot se suprotstavio samo s jednim pištoljem i nekoliko napunjenih okvira sa streljivom. Borba koja je trajala nekoliko minuta izgledala je kao vječnost. Zahvaljujući navali adrenalina, svega jedan ruski pilot je uspio zaustaviti desetke terorista koji su ka njemu krenuli s frontalne strane. Međutim, pojavom terorističkih formacija s bokova i iza njegovih leđa, koji su ubrzo pristigli na lice mjesta kao pojačanje, ruski vitez je shvatio da je situacija bezizlazna. Ispucao je svo streljivo koje je imao u okviru, bacio pištolj i preostalo streljivo, izvadio ručnu granatu i aktivirao je kako krvolocima ne bi pao živ u ruke. Ministar obrane i heroj Ruske Federacije general Sergej Šojgu odlikovao je bojnika Romana Filipova Ordenom heroja Ruske Federacije, za besprimjernu hrabrost i junački podvig.

03/06/2018 - An-26 (1)

Šest članova posade i 33 putnika poginulo je kada se srušio ruski vojno-transportni zrakoplov An-26 (evidencijski broj RF-92955/52) prilikom slijetanja u zrakoplovnu vojnu bazu Hmejmim u Siriji. Prema riječima Ministarstva obrane, An-26 se srušio na daljini oko 500 metara od uzletno-sletne staze. U njemu se nalazilo ukupno 39 ljudi (6 članova posade + 33 putnika od kojih su neki bili i najviši vojni časnici). Nitko od putnika i članova posade nije preživio ovaj pad. Osnovni uzrok pada ovog zrakoplova je tehnički kvar na letjelici. Mogućnost obaranja ovog zrakoplova od strane neprijatelja je isključena.

03/05/2018 - Su-30SM (1)

Višenamjenski borbeni zrakoplov 4+ generacije Su-30SM je pao u vode Sredozemnog mora nakon što je poletio s piste zrakoplovne baze "Hmejmim". Prema riječima Ministarstva obrane, u pitanju je tehnički kvar koji je izazvan udarom ptice koja je uletjela u motore kroz usisnik zraka. Udarac je bio fatalan i otkazala su oba motora. Bez obzira na to, hrabra posada koja je upravljala letjelicom pokušala je izvući zrakoplov iz "ambisa", ali u tome nisu uspjeli. Pali su zajedno sa zrakoplovom u more i na licu mjesta poginuli.

07/05/2018 - Ka-52 (1)

Prilikom izvršenja unaprijed određenog leta koji se trebao izvesti na istoku Sirije, došlo je do pada udarnog helikoptera Ka-52 "Aligator". Tom prilikom su poginula oba člana posade. Službeno se radi o tehničkom kvaru na letjelici. Neslužbeno, "Aligator" je pogodila protuzračna raketa klase zemlja-zrak ispaljena iz lakog prijenosnog raketnog sustava kratkog dometa LPRS.

17/09/2018 - Il-20 (1)

U noći između 17./18. rujna 2018. godine radarsko-komunikacijska sredstva ruske vojske u Siriji su izgubila svaki oblik veze s izviđačkim zrakoplovom Il-20 (evidencijski broj RF-95979/05). U zrakoplovu se nalazilo 15 ljudi. Nešto kasnije tijekom dana (18. rujna) potražno-spasilačka služba je pronašla olupine ovog zrakoplova u blizini sirijske obale (provincija Latakija). Nije bilo preživjelih. Zrakoplov je oboren sirijskom protuzračnom raketom klase zemlja-zrak koja je lansirana iz PZO sustava velikog dometa sovjetskog porijekla S-200. Za ovaj je incident rusko Ministarstvo obrane optužilo izraelske lovačke zrakoplove koji su iskoristili prisustvo Il-20 kako bi na njega "navukli" vatru sirijske PZO.