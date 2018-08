Mediteran postaje sve popunjeniji: Detaljan pregled ruskih pomorskih snaga u Sredozemnom moru

Raketna krstarica klase 1164 "Maršal Ustinov"

Slobodan Đukić Slobodan Đukić

U vodama Sredozemnog mora se nalazi raketna krstarica "Maršal Ustinov" klase 1164 "Atlant". Ovaj brod ima zaista respektabilnu vatrenu moć, a njezino matično ustrojbeno mjesto se nalazi u okviru Sjeverne flote. Radi se o zaista impozantnom plovilu dužine 180 metara s maksimalnim deplasmanom do 11280 tona. Krstaricu pokreću plinske turbine koje mogu generirati snagu od 4 x 22 800 konjskih snaga koje dovode brod do brzine od 32 čvora. Autonomija plovidbe je 14 000km, ili oko 30 dana na otvorenom moru. Posadu čini oko 500 ljudi, od čega su 62 časnici.

Zbog svog veoma snažnog udarnog raketnog naoružanja klase more-more, ova krstarica se još naziva i "ubojicom nosača zrakoplova". U njezinom naoružanju se nalazi 16 lansirnih jedinica u kojima se nalazi isti broj supersoničnih raketa P-1000 "Vulkan", efektivnog dometa do 1000 km. Radi se o pravom "monstrumu" od rakete dugačkom skoro 12 metara i teškom 8000 kilograma. Njezina krstareća brzina na razini mora dostiže 2 Machova broja, a cilj uništava probojno-rušećom bojevom glavom koja je napunjena s gotovo pola tone visokobrizantnog eksploziva, ili nuklearnom bojevom glavom snage 350 kt.

Veliki protupodmornički brod "Severomorsk"

YouTube YouTube

Ovaj brod klase 1155 se također formacijski nalazi u sastavu Sjeverne flote. Dugačak je 163 metra, dok njegov deplasman doseže 7480 tona. Pokreću ga četiri plinske turbine koja svaka pojedinačno može generirati snagu od 20 000 konjskih snaga. Ovo omogućava brodu da postigne brzinu od 30 čvorova. Autonomija plovidbe je oko 12 700 km, a brod na otvorenom moru može ostati i do 30 dana. Struktura posade se sastoji od 300 ljudi od čega su 35 časnici.

Ovaj brod odlikuje snažna radarsko-opažačka komponenta koja se sastoji od trodimenzinalne radarske stanice "Fregat", kao i iznimno osjetljivog hidroakustičnog kompleksa za otkrivanje podvodnih objekata "Polinom". Ovaj kompleks može detektirati podmornicu na udaljenosti i do 50k m. U naoružanju broda se nalazi protupodmornički udarni raketni kompleks URK-5 "Rastrub-B" (2x4) koji može uništavati neprijateljske podmornice na daljini do 100 km, koje plove na dubini i do 500 metara. Također, ovaj brod posjeduje i snažnu PZO sastavljenu od raketnog kompleksa "Kinžal" i većeg broja rotacijskih topova AK-630.

Patrolni brod "Pitlivij"

YouTube YouTube

Nalazi se u sastavu Crnomorske flote, točnije njezine 30. divizije površinskih brodova. Spada u klasu patrolnih brodova 1135M. Dugačak je 113 metara, a njegov maksimalni deplasman doseže 3200 tona. Pogone ga dvije plinske turbine koje pri maksimalnoj snazi mogu generirati 36000 KS. One omogućavaju brodu da postigne brzinu od 32,5 čvorova. Maksimalna autonomija plovidbe je do 9000 km. Na brodu se nalazi oko 200 članova posade od čega su 10% časnici.

Od naoružanja posjeduje protupodmornički udarni raketni kompleks URK-5 "Rastrub-B" (1x4) i ostalo, uglavnom torpedno, topničko i raketno naoružanje kratkog dometa, koje je namijenjeno neposrednoj zaštiti broda od napada iz zraka.

Patrolni raketni brod "Jaroslav Mudrij"

YouTube YouTube

Nalazi se u sastavu Baltičke flote. Spada u noviju klasu brodova 11040 "Jastreb". Dugačak je oko 125 metara, a maksimalni deplasman doseže 4350 tona. Sastoji se od dvije plinske turbine + dvije plinske turbine koje rade isključivo u forsažnom režimu. Sumarna snaga ovih motora je oko 60 000 konjskih snaga. Maksimalna brzina broda je 30 čvorova. Pri ekonomičnom radu motora, autonomija plovidbe ovog broda je oko 5500 km ili 30 dana na otvorenom moru. Posada se sastoji od 214 ljudi, od čega su 27 časnici.

Osnovno naoružanje broda se sastoji od protubrodskog raketnog sustava H-35 "Uran" dometa 260 km. To je podzvučna raketa (krstareća brzina oko 0,85 Ma) koja leti vrlo nisko. Naime, na završnom dijelu putanje raketa leti na 3 metra iznad površine vode (prosječna visina leta 10-15 metara). Opremljena je aktivnom radarskom samonavođenom bojevom glavom probojno-razornog tipa, težine 150 kg. Pored ovog sustava tu se nalazi i kompleks RPK-6M "Vodopad" koji se sastoji od rakete-torpeda dometa 50 km. Zanimljivo je da ovaj kompleks može koristiti i rakete-torpeda s nuklearnom bojevom glavom. PZO broda je također vrlo respektabilan i on se sastoji od raketnog sustava "Kinžal" i novog artiljerijsko-raketnog sustava "Kortik"/"Kaštan".

Tri raketne fregate klase "Burevestnik" - "Admiral Grigorovič", "Admiral Essen" i "Admiral Makarov"

Slobodan Đukić Slobodan Đukić

Nalaze se u sastavu Crnomorske flote, točnije njezine 30. divizije površinskih brodova. Spadaju u klasu višenamjenskih fregata novije generacije 11356 "Burevestnik" (kodifikacija NATO-a Krivak V). Brodovi su dugački 125 metara, a pojedinačno njihov maksimalni deplasman doseže 4035 tona.Pogone ih dvije plinske turbine koje na forsažu mogu generirati 2 x 30 450 konjskih snaga. Maksimalna brzina brodova je 30 čvorova. Pri ekonomičnom radu motora, njihova autonomija plovidbe doseže oko 8500 km ili 30 dana na otvorenom moru. Posada se sastoji od 180 ljudi od čega su 18 časnici (+ 20 pripadnika mornaričkog pješaštva).

Brodove klase "Burevestnik" odlikuje blok kvalitetnih radarsko-promatračkih stanica koji se sastoji od radarskih sustava "Fregat-M2M", "Pozitiv-M1.2" i "Vajgač-U", kao i iznimno snažne komponente protuelektronskog naoružanja koje čine različiti sustavi. Glavna karakteristika ovih brodova je sposobnost udara po neprijateljskim ciljevima koji se nalaze na velikim udaljenostima - krstareće rakete "Kalibr" (1-2 modula s 8/16 raketa) i protubrodske supersonične rakete tipa "Oniks" (8). Pored udarnog oružja, "Burevestnik" je opremljen i suvremenim protuzračnim kompleksom "Štilj-1" koji čuva brod od svih vrsta zračnog oružja u promjeru do 50 km. U osnovi ovog kompleksa se nalazi modernizirana raketa 9M317 ZRK "Buk" koja se ispaljuje iz raketnih modula, koji su okomito uklopljeni u trup broda. Raketa se ne ispaljuje s nosača, kao što je to slučaj s kopnenom verzijom raketnog kompleksa "Buk", već se okomito katapultira iz spremnika, poslije čega se pali raketni motor (sličan princip lansiranja imamo kod raketnih sustava S-300, S-400, "Tor"). Ovim rješenjem se dobila mogućnost da kompleks djeluje u krugu od 360 stupnjeva oko broda, ali i da se poveća broj raketa u borbenim spremnicima (36).

Tri mala raketna broda klase "Bujan-M" - "Višnij Voloček", "Grad Svijažsk" i "Velikij Ustjug"

Slobodan Đukić Slobodan Đukić

Nalaze se u sastavu Crnomorske flote. Spadaju u klasu višenamjenskih malih artiljerijsko-raketnih brodova novije generacije - klasa 21631 ("Bujan-M"). Brodovi su dugački 74,1 metara, a pojedinačno njihov maksimalni deplasman dostiže 949 tone. Pogone ih četiri dizel motora koji mogu generirati i do 4500 konjskih snaga. Maksimalna brzina broda je oko 28 čvorova. Pri ekonomičnom radu motora, njihova autonomija plovidbe dostiže 4000 km. Posada se sastoji od 52 ljudi.

Brodove klase "Bujan-M" odlikuje snažna radarsko-opažačka stanica 5P-26M1 "Pozitiv-M1". Glavna karakteristika ovih brodova je sposobnost udara po neprijateljskim ciljevima koji se nalaze na velikim udaljenostima - krstareće rakete "Kalibr" (1x8 raketa). Brodovi ove klase mogu biti naoružani i protubrodskim supersoničnim raketama "Oniks", a u perspektivi i hiperzvučnim raketama "Cirkon". Pored udarnog oružja, "Burevestnik" je opremljen i suvremenim protuzrakoplovnim artiljerijskim sustavom AK-630M-2 "Duet" koji se sastoji od dvije spregnuta rotacijska topa Ak-630 u kalibru 30 mm. Ovaj modul ima zadatak obraniti brod od različitih zračnih objekata kao što su neprijateljski zrakoplovi, helikopteri, krstareće i protubrodske rakete. Zahvaljujući hiperbrzini paljbe (AK-630M-2 "Duet" može ispaliti 10 000+ granata u minuti) ovaj PA sustav može neutralizirati bilo koji cilj na daljini 4000 metara od broda. U osnovi ovo oruđe predstavlja sustav kratkog dometa, ali u svom dijapazonu efektivnog dometa predstavlja izuzetno potentno sredstvo, zahvaljujući kvalitetnom radarskom i optoelektronskom nišanskom sustavu koji je integriran s topovima.

Dvije dizel-električne podmornice klase 636.3 "Varšavjanka" - "Veliki Novgorod" i "Kolpino"

Slobodan Đukić Slobodan Đukić

Nalaze se u sastavu Crnomorske flote. Spadaju u klasu višenamjenskih dizel-električnih podmornica klase "Varšavjanka". Podmornice su dugačke 73,8 metara, a pojedinačno njihov maksimalni podvodni deplasman doseže 3950 tona. Pogone ih dva dizelska generatora koji zajedno mogu projektirati 2700 konjskih snaga + glavni elektromotor snage 5500 konjskih snaga. Tu se još nalazi i elektromotor koji radi na ekonomičnom režimu koji generira 200 KS, i dva rezervna/pomoćna elektromotora od kojih svaki pojedinačno generira 102 KS. Maksimalna brzina podmornice pod vodom je oko 2o čvorova, dok se radna dubina kreće od 200 - do maksimum 300 metara. Autonomija boravka na otvorenom moru je do 45 dana, a pri ultra-ekonomičnoj brzini podvodne plovidbe (tzv. Schnorchel) koja se kreće u rasponu 6-7 čvorova, ova podmornica može savladati gotovo 9000 km.Posada se sastoji od 56 podmorničara.

Glavna karakteristika ove podmornice je mogućnost preciznog udara po kopnenim i pomorskim ciljevima s velike udaljenosti (naoružana krstarećim raketama "Kalibr" dometa 2000-2500 km). To je demonstrirano u ruskoj operaciji protiv terorista u Siriji, kada je podmornica "Rostov-na-Donu" iz voda Sredozemnog mora ispalila grupu krstarećih raketa "Kalibr" i uništila visoko-prioritetne ciljeve u kojima su se nalazili ekstremisti iz tzv. Islamske Države. U nosnom dijelu joj se nalazi šest utora torpeda kalibra 533 mm (ova podmornica u svom naoružanju može nositi i do 16 torpeda). Zbog svojih sjajnih tehničko-taktičkih karakteristika plovidbe, kao što je sposobnost neprimjetnog kretanja u zonama gdje se nalaze suvremeni površinski brodovi, ova podmornica se među pomorcima NATO-a neslužbeno naziva "Crna rupa".

Dva minolovca klase 266-M "Akvamarin" - "Valentin Pikulj" i "Turbinist"

Slobodan Đukić Slobodan Đukić

Nalaze se u sastavu Crnomorske flote. Minolovci su dugački 61 metar, a pojedinačno njihov maksimalni deplasman dostiže 800 tona. Pogone ih dva dizelska motora M-503B-37 ukupne snage 5000 konjskih snaga + pomoćni dizel-agregat od 700 konjskih snaga. Maksimalna brzina ovih minolovaca je 16,5 čvorova. Autonomija boravka na otvorenom moru je do 10 dana, a pri ekonomičnoj brzini plovidbe brodovi mogu prijeći udaljenost od 2800 km. Posada se sastoji od 68 ljudi od čega su šestorica časnici.

Brodovi su opremljeni širokim spektrom sustava koji učinkovito otkrivaju, klasificiraju, identificiraju i s daljine uništavaju mine koje se mogu nalaziti na različitim dubinama. Njihova osnovna namjena je osiguranje i čišćenje/deminiranje glavnih plovnih putova koje upotrebljava ruska mornarica u središnjem i istočnom Mediteranu. Karakterizira ih velika otpornost trupa broda i njegovih uređaja na podvodne eksplozije, kao i značajno smanjenje fizičkog polja koje stvara brod (magnetsko, akustično itd.) u odnosu na bazičnu varijantu minolovca 266. Od naoružanja uglavnom posjeduju artiljerijska i raketna PA oruđa kratkog dometa.

Dva velika desantna broda klase 1171 "Tapir" - "Orsk" i "Nikolaj Filjčenkov"

Slobodan Đukić Slobodan Đukić

Pored ovih brodova u vodama Sredozemnog mora se nalaze i veliki desantni brodovi projekta 1171 (NATO kod- Tapir/Aligator), i to: "Orsk" i "Nikolaj Filjčenkov". Njihova dužina iznosi 113,1 metar, a ukupan deplasman doseže 4650 tona.

Brodovi ove klase imaju 2x veći kapacitet od klase desantnih brodova 775, i on doseže i do 1500 tona različitog tereta. Primjerice, brodovi klase "Tapir" mogu prevesti 20 osnovnih borbenih tenkova, ili 45 oklopnih transportera na daljinu do 8500 kilometara. Opremljeni su s 2 dizel agregata, snage 9000 KS, a autonomija na otvorenom moru iznosi 15-20 dana. Posada se sastoji od 55 ljudi.

Od naoružanja uglavnom posjeduju artiljerijska i raketna PA oruđa za neposrednu obranu iz zraka, ali i snažnije artiljerijsko-raketno oružje koje služi za vatrenu pripremu desanta (pomorska verzija višecijevnog lansera raketa A-215 "Grad-M").

Pored ovih borbenih efektiva, treba napomenuti da se u vodama Sredozemnog mora zasigurno nalaze 2-3 podvodna raketonosca klase "Antej" (OSKAR) koji zajedno imaju najmanje 70+ supersoničnih protubrodskih raketa P-700 "Granit" naoružanih nuklearnim bojevim glavama od 500 kt, što je poražavajuće za velike grupe površinskih brodova koji imaju deplasman nosača zrakoplova ili teških raketnih krstarica. Sjeverna flota u vode Sredozemlja može uputiti ove tri podmornice: