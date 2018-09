Raketa zemlja-zemlja uništila neprijateljski stožer na udaljenosti od 200 km

"Raketna jedinica naoružana operativno-taktičkim raketnim sustavom 9K720 "Iskander-M" koja je dio raketne brigade iz sastava 41.armije Središnjeg vojnog okruga, izvršila je na poligonu Kapustin Jar bojevo gađanje", - prenijela je informativna služba Središnjeg vojnog okruga, a objavila novinska agencija RIA Novosti.

"Prema scenariju vježbe, isturena izviđačka grupa je uspjela itkriti zapovjedni punkt uvjetnog neprijatelja u dubini neprijateljskog fronta, na oko 200 km udaljenosti od prve linije razdvajanja. Precizne koordinate cilja su potom proslijeđene jedinicama koje u svom sastavu imaju operativno-taktičke sustave 9K720 "Iskander-M", poslije čega su "raketaši" uspješno izveli bojevo gađanje i s prvom raketom uništili objekt neprijatelja"- ističe se u informativnoj službi SVO.

Prema njihovim riječima učinkovitost djelovanje je bila stopostotna - "prema analizama dobijenih razultata, koji su ostvareni sredstvima objektivne kontrole, gađani cilj je u potpunosti neutraliziran", - rekli su u SVO.

"Osim toga, raketne jedinice su ispunile kompletan zadatak u okviru utvrđenih normi koje se tiču pripremnih aktivnosti kao što su dolazak na vatrenu poziciju, prelazak iz marševskog u borbeni položaj, izrada vatrene pozicije, maskiranje operativnog-taktičkog sustava "Iskander-M" i priprema rakete pomoću specijalnog vozila za njihov transport i punjenje", - govori se priopćenju.

Podsjećamo da je ministarstvo obrane Rusije nedavno prenijelo informaciju kako namjerava formirati specijalizirane izviđačko-borbene sastave ranga čete (rus. razvedroti specialjnogo naznačenija). Njihov osnovni zadatak će biti lociranje skrivenog neprijatelja u dubini njegovog teritorija, kao i navođenje vatre po njemu iz operativno-taktičkog sustava "Iskander", ali i moderniziranih višecijevnih lansera raketa velikog dometa 9K512 "Uragan-1M". Planirano je da po jedna ovakva četa bude u sastavu operativno-strateške grupe snaga ranga armije.

Operativno-taktički raketni sustav 9K720 "Iskander-M"

Raketni sustav 9K720 "Iskander-M" je namijenjen je uništavanju važnih neprijateljskih ciljeva u dubini njegovog fronta kao što su zapovjedni punktovi i objekti infrastrukture, borbeni zrakoplovi i helikopteri bazirani na aerodromima, sredstva proturaketne i protuzračne obrane, topničko-raketna sredstva velikog dometa kao što su višecijevni lanseri raketa, operativno-taktičke rakete itd. Za izvođenje ovako kompleksnih zadataka sustav je naoružan s dva tipa raketa: kvazibalističkom koja nosi oznako 9M723 i krstarećom 9M728 (R-500) .

Kvazibalistička raketa 9M723 se odlikuje izuzetno velikom brzinom leta, i promijenjivom putanjom, tako da predstavlja vrlo zahtjevan cilj kojeg je vrlo teško, praktički nemoguće oboriti s poznatim PRO sustavima. Raketa je može pri brzinama koje premašuju 7500 km/h, manevrirati po visini i pravcu (trpi opterećenje i do 30 g), pri čemu može dostići visinu i do 100 km. Njen maksimalni domet dostiže cijelih 500 km, dok je na tim udaljenostima njeno maksimalno odstupanje od cilja svega 5-7 metara (satelitsko navođenje). Ako se zna da jedna raketa nosi bojevu glavu od pola tone visokobrizantnog eksploziva, ovo skretanje ne predstavlja praktički nikakav problem. Štoviše, ako se uzmu njene karakteristike može se reći da ova raketa spada u najpreciznija oruđa takvog tipa na svijetu. U punom smislu predstavlja jedno visoko-precizno oruđe ogromne razorne moći, koje poput snajpera pogađa svoje ciljeve na udaljenostima i do 500 km.

Pored kvazibalističke rakete tu se nalazi i krstareća raketa R-500 za koju se pretpostavlja da ima za čak pet puta veći domet od rakete 9M723. Službeno je operativni domet ove rakete ograničen na 500 km, dok neslužbeno on dostiže 2500 km. Oko ove rakete vlada jedna vrsta mistifikacije, i o njoj nema previše podataka. Dio stručnjaka smatra da je ova raketa nastala na bazi krstareće rakete strateške namjene KS-122, dok opet drugi dio smatra kako ova raketa u stvari predstavlja modificirani "Kalibr" koji se ispaljuje s kopna. Ako se uzmu u obzir karakteristike ove dvije rakete, pretpostavlja se da se radi o krstarećoj raketi koja se kreće u niskom profilu leta, visokom podzvučnom brzinom (0.8-0.9 Macha), i koja ima između 300-450 kg tešku bojevu glavu. Ova raketa se za razliku od 9M723 može oboriti suvremenim sredstvima PZO, međutim osnovni problem predstavlja njena vrlo slaba radarska uočljivost, zahvaljujući implementaciji specijalnih materijala koji smanjuju njenu refleksiju (čitaj ima visok stupanj steltnosti).