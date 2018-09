Tupoljev najavljuje budući putnički nadzvučni zrakoplov

Russia Beyond Croatia

Aeronautičko javno dioničarsko društvo "Tupoljev" završava predprojektne radove na razvoju nadzvučnog putničkog zrakoplova, koji će, sudeći po procjenama, biti u stanju letjeti brzinom od 1900 km/h i da dostigne visinu od 11 km, najavio je zamjenik generalnog direktora tvrtke, Valerij Solozobov.



"Konstruktorski biro "Tupoljev" već završava predprojektne radove za nadzvučni putnički zrakoplov. Oni su izvršeni u suradnji s vodećim znanstvenim organizacijama u zemlji kao što su VIAM, CIAM, CAGI, KB Aviomotori i druge" – prenosi RIA Novosti riječi predstavnika kompanije.



Solozobov je istaknuo da stručnjaci još uvijek moraju poraditi na smanjenju zvučnog udara zrakoplova, kao i na izgradnji eksperimentalno-pokaznog zrakoplova za preliminarna testiranja.



Prema riječima predstavnika Tupoljeva, u zrakoplovu će biti 30 putničkih sjedišta. Masa letjelice pri polijetanju će iznositi 70 tona, a bit će u stanju razviti brzine u rasponu od 1,4 do 1,8 Macha (1500-1900 km/h) na visinama do 11 km. Konstruktori razmatraju dvije osnovne verzije letjelice – s fiksiranim krilom i s varijabilnom geometrijom. Preliminarne procjene navode da cijena zrakoplova u prvoj godini proizvodnje neće biti puno veća od one za podzvučni Tu-214 dugog dometa koji se trenutno proizvodi u Kazanju.



U siječnju ove godine je ruski predsjednik Vladimir Putin predložio da se napravi civilna verzija nadzvučnog strateškog bombardera Tu-160, nakon što je prisustvovao demonstraciji leta nosača raketa "Pjotr Dejnekin".