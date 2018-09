Rusija planira masovno otpisivanje sovjetskih helikoptera

Russia Beyond Croatia

Global Look Press

Ruska vlada razmatra donošenje zabrane korištenja starih helikoptera što će dovesti do otpisivanja sovjetskih letjelica i omogućiti angažiranje proizvodnih kapaciteta, prenose mediji.



Radna grupa vladine komisije za projektiranje proračuna u razdoblju od 2019. - 2021. godine predložila je ministarstvu trgovine i industrije i ministarstvu prometa poticajne mjere "nefinancijskog karaktera" za obnovu parka helikoptera u Rusiji, prenose mediji. Između ostalog, riječ je o promjeni pravilnika u vezi s eksploatacijom.



Ministarstvo trgovine smatra da će se tako omogućiti proizvodnja, smanjiti broj zrakoplovnih nesreća i povećati mobilnost stanovništva. Prema informacijama koje navodi list "Kommersant", inicijativa bi mogla biti povezana s prijedlogom koji je prije godinu dana iznijela Ujedinjena korporacija za proizvodnju zrakoplova "Helikopteri Rossii" u vezi s pokretanjem programa zamjene zastarjelih Mi-8.



Tako se govorilo o ograničenjima za eksploataciju helikoptera starijih od 25 godina. Neki sugovornici lista primjećuju da uvođenje ograničenja dužine korištenja donosi posao tvrtki "Helikopteri Rossii", i da je u ovom holdingu proizvodnja od 2012. do 2016. opadala (od 290 do 189 letjelica).



Stručnjaci kažu da spomenuta inicijativa prijeti dodatnim gubicima za ovu zrakoplovnu kompaniju koja će ili tražiti pomoć od države ili biti prinuđena znatno povećati cijenu usluga.



Izvršni direktor moskovske tvornice za proizvodnju helikoptera "Milja", Sergej Romanjenko rekao je ranije da Rusija radi na helikopterskoj borbenoj letjelici desanta, perspektivnom helikopteru za Padobranske desantne snage.