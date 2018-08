Medvjeđe pandže: Rakete H-101 podarit će drugu mladost bombarderima Tu-95MSM

Russia Beyond Croatia

Global Look Press

Modernizacija strateških bombrdera Tu-95 koja će omogućiti korištenje krstarećih raketa velikog dometa H-101 i H-102 podarit će ovim zrakoplovima drugu mladost, budući da će na taj način znatno proširiti njihov borbeni potencijal.

Autori teksta koji objavljuje Military Watch analizirali su nastanak i primjenu Tu-95 u sovjetsko i rusko vrijeme. "Medvjed" (zrakoplov je tako nazvan u NATO-u) je bio namijenjen za standardno bombardiranje neprijateljskog teritorija atomskim bombama, međutim s razvojem sustava PZO i raketnog naoružanja ovaj zadatak izgubio je na aktualnosti.

Turboelisni bombarder ne karakterizira velika brzina, pa je samim tim ranjiv. Međutim rakete velikog dometa kojima je opremljen omogućavaju napad na brojne potencijalne protivnike, ne napuštajući zračni prostor Rusije. Tako su recimo sovjetske rakete H-55 dometa do 3500 kilometara stizale do bilo koje točke u Europi, a također i do Grenlanda.

Modernizirani Tu-95MSM bit će opremljeni s četiri pilona, od kojih svaki može nositi po dvije rakete H-101 ili H-102 (s termonuklearnom bojevom glavom), čiji je domet do 5500 kilometara. To će omogućiti da se iz ruskog zračnog prostora napadaju ciljevi koji se nalaze recimo u polovici država SAD-a ili u Africi.

Osim toga H-101 je teško uočljiva za radare, poslije lansiranja može i promijeniti cilj koji joj je zadan prije ispaljivanja, a metu pogađa s velikom preciznošću. Vjerojatna kružna greška rakete na maksimalnoj udaljenosti je svega sedam metara, dok pokretne ciljeve pogađa s točnošću do deset metara. Učinkovitost ovih raketa više puta je potvrđena tokom borbenih djelovanja u Siriji.