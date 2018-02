Francuzi "otkrili" tajne novog ruskog bombardera PAK DA

Ruski vojno-tehnički internet blog bmpd, iza kojeg stoji Centar za analizu strategije i tehnologije iz Moskve, prenio je vijest koju je na svojoj stranici objavilo francusko glasilo Air & Cosmos, koje predstavlja možda i najveći autoritet kada su u pitanju informacije iz područja zrakoplovnog i raketnog naoružanja u ovoj zemlji. Naime, Francuzi su se u analizi razvoja vojnog zrakoplovstva budućnosti, dotakli i ruskog projekta strateškog bombardera nove generacije PAK DA. Oni su predstavili podatke koji su još jednom potvrdili postojeće pretpostavke koje se odnose na izgled zrakoplova i njegov borbeni potencijal.



Kao što je već nekoliko puta pretpostavljeno, novi ruski bombarder će letjeti dozvučnom brzinom, a njegov letni zmaj će biti konstruiran na osnovu aerodinamičke koncepcije "leteće krilo". Dakle, to su dve osnovne točke oko koje za sada nema nekih prevelikih nedoumica, kada su u pitanju izvori s obje strane Atlantika, ili pak lokalno, koji podrazumijevaju izvore iz Rusije i Zapadne Europe. Drugim riječima, zrakoplov će u velikoj mjeri ličiti na američkog konkurenta B-2 "Spirit". Francuski magazin je prenio da će ruski perspektivni bombarder imati težinu od 145 tona, i da će moći ponijeti ubojni teret maksimalne težine do 30 tona. U usporedbi sa supersoničnim bombarderom Tu-160, novi zrakoplov će biti duplo lakši, i po tom pokazatelju nalazit će se u kategoriji između bombardera dugog dometa Tu-22M3 i strateškog bombardera Tu-95MS.



Maksimalna masa strateškog supersoničnog bombardera Tu-160 iznosi gotovo 275 tona, dok će najveći kapacitet tj. masa ubojnog tereta dostići impresivnih 45 tona. Međutim, mnogo je interesantnija usporedba s gore spomenutim američkim strateškim bombarderom B-2 "Spirit". Ovaj zrakoplov sa svojih 171 tona, može ponijeti do 27 tona ubojnog tereta. Dakle, ako su predstavljene informacije točne, PAK DA će biti u istoj razini s američkim konkurentom B-2 "Spirit", i to kako po vanjskom izgledu, tako i po svojim letnim tehničko-taktičkim karakteristikama. Međutim, pitanje je, je li francuski magazin Air & Cosmos, iako spada u vrlo ozbiljan novinski list, može raspolagati tako pouzdanim informacijama koje su praktično u domeni vojne tajne. Konačno, do prvog leta prototipske verzije PAK DA je ostalo još najmanje dvije godine, a do tada se mnoge stvari mogu promijeniti. Rusi svakako imaju tehnički kapacitet, ali i kreativnu genijalnost da naprave prvorazredno iznenađenje, koje će demantirati sve novinarske i stručne "analize", posebno kada je u pitanju moderna zrakoplovno-svemirska tehnologija.



Bmpd blog također sadrži i druge zanimljive detalje, o kojima smo ranije već govorili na stranici Russia Beyond. Prema tim informacijama, pogonska grupa zrakoplova PAK DA će se sastojati od dva motora konstruirana na bazi NK-32 (ovaj tip motora koriste superosnični bombarderi Tu-160). Njihova zadaća će biti osiguravanje maksimalnog doleta od 15.000 km, i to bez dopunjavanja u zraku. U tom smislu, samarski zavod SNTK N.D Kuznjecova je razvio novu verziju motora sa poboljšanim karakteristikama NK-32-02 (specijalna modifikacija za Tu-160M2). Ovaj motor predstavlja duboku modifikaciju osnovne verzije motora NK-32. Kod njega je primijenjena tehnologija elektronskog sustava upravljanja, baš kao i kod mlaznih motora pete generacije. Konstruktori su uspjeli podići i potisnu snagu motora. U režimu dodatnog sagorijevanja, motor razvija potisak od 26000 kg. To znači, da će zrakoplov na koji ovaj motor bude integriran, moći ponijeti još više korisnog tereta. Motor će biti za 10% ekonomičniji, a jednostavnije će biti i njegovo održavanje. Procjene su da će Tu-160M2 koji će biti opremljen s ovim motorima, bez problema dostizati udaljenosti veće od 15 000 km. Inače, sa motorom NK-32-02 Rusi imaju velike planove. Pretpostavka je da će ovaj zavod do 2030.godine isporučiti ministarstvu obrane nekoliko desetaka ovih motora, od kojih je svaki težak po 3,5 tone. Upravo na bazi NK-32-02 ruski konstruktori će razviti potpuno novi motor za PAK-DA, kao i specijalnu verziju motora za teški vojno-transportni zrakoplov AN-124.

Natječaj za kreiranje projekta perspektivnog ruskog strateškog bombardera nove generacije raspisan je 2007. godine. Na ovom natječaju pobjedu je odnuo projekt koji je predstavila kompanija KB "Tupoljev". Ubrzo je potpisan ugovor između ministarstva obrane i konstruktorskog biroa "Tupoljev" za otpočinjanje rada na znanstveno-istraživačkom projektu "Poslanik". U okviru ovog projekta inženjeri su uspjeli pripremiti nacrt perspektivnog bombardera PAK DA, koji nosi tehničko kodno ime "Izdelija 80" Ovaj projekt je odobren 2013. godine, i krenulo se u njegovu sveobuhvatnu tehničku razradu. Tehnički projekt zrakoplova odobren je 2016. godine.



Prema tekućem planu, prva letjelica koja će biti konstruirana na osnovu tehničkog projekta PAK DA, trebala bi poletjeti najkasnije do sredine 2020.godine. Poslije uspješnog prvog leta, slijedi vrlo složena procedura njegovog dodatnog ispitivanja koja će trajati najmanje nekoliko godina, a možda i cijelo desetljeće. Početak eksploatacije u jedinicama ruskog ratnog zrakoplovstva i njegove serijske proizvodnje, planiran je za kraj sljedećeg desetljeća.