Yandex pokrenuo prvi autonomni taksi u Europi

Tvrtka Yandex i vlada ruske republike Tatarstan potpisali su sporazum o razvoju prometa prijevoznim sredstvima bez vozača, pa su u skladu s tim u "gradu budućnosti", Innopolisu pokrenuli prvi autonomni taksi u Europi.



Ovo se navodi u priopćenju za tisak koje je ruski IT gigant Yandex uputio medijima. Sporazum su potpisali predsjednik Tatarstana, Rustam Minihanov i generalni direktor Yandexa u Rusiji, Jelena Bunjina. Predsjednik se potom provozao samovozećim taksi vozilom i rekao: "Siguran sam da je automobil bez vozača pouzdaniji od vozila kojima upravljaju oni koji su kupili vozačku dozvolu".







Postoji pet mjesta na kojima putnici mogu ući ili izaći iz vozila u blizini sveučilišta, stadiona, medicinskog centra, stambenog kvarta "Zion" i poslovnog centra "Popov". Građani koji žele isprobati taksi bez vozača, moraju pozvati vozilo na jednoj od spomenutih stanica i potom se mogu besplatno dovesti do sljedeće stanice. Vrijeme čekanja ovisi od potražnje, a da bi se brže dospjelo do odredišta može se organizirati zajednički prijevoz, recimo susjedi iz zgrade mogu se udružiti i zajedno krenuti na posao u Tehnopark. U automobilu se mogu smjestiti do tri putnika, naglašava Yandex u priopćenju.







Tokom vožnje u automobilu uvijek sjedi i inženjer koji prati rad vozila.



Iz tvrtke Yandex još su poručili kako su odlučili pokrenuti ovaj projekt u Innopolisu jer je to "jedan od centara ruske IT industrije", svojevrsni "grad budućnosti" u kojem se stvaraju i testiraju informacijske tehnologije, a postoji i kompletna gradska struktura.



Krajem lipnja samovozeći automobil "Yandex.Taxi" stigao je iz Moskve u Kazanj, prevalivši pritom 780 kilometara. Za to mu je bilo potrebno jedanaest sati, a 99 posto vožnje odvijalo se u automatskom režimu. U veljači ove godine Yandex je testirao samovozeći automobil u Moskvi.