Otkrivene karakteristike rakete 40N6E koja će biti dio raketnog sustava S-500 "Prometej"

Prezentacija s karakteristikama navođene rakete 40N6E klase zemlja-zrak prikazana je na vojno-tehničkom forumu "Armija-2018". Nova raketa je predviđena za uništavanje suvremenih zrakoplova i bespilotnih letjelica neprijatelja. Također, ona može uništavati taktičke i operativno-taktičke balističke rakete koje lete brzinom do 4800 m/s, ali i hiperzvučne krstareće rakete.

Раскрыты характеристики новой ракеты для С-400 - 40Н6Е. Фото: Михаил Жердев / Facebook pic.twitter.com/iTDHW6pdtj — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) August 24, 2018

Zona presretanja cilja se nalazi u rasponu od 10 do 30 000 metara. Raketa 40N6E ima startnu masu od 1893 kg, i leti srednjom brzinom od 1190 m/s. Maksimalni horizontalni domet uništenja aerodinamičkih ciljeva dostiže 380 km, a balističkih raketa srednjeg dometa do 15 km. Najmanja daljina do cilja na koji se lansira raketa je oko 5 kilometara. Cjelokupna priprema za lansiranje rakete ne prelazi 15 sekundi. Ukupan resurs rakete u hermetički zatvorenom transportno-lansirnom kontejneru je 15 godina.

Međutim, informativna stranica specijalizirana za naoružanje bmpd je priopćila da se ova prezentacija ipak odnosi na raketu 46NE3, ali je dodao da su objavljene karakteristike realne i kada je u pitanju model rakete 40N6E.

Stranica RG je napomenula da je raketa velikog dometa 40N6E svoja ispitivanja završila još u srpnju 2018. godine. Postoje opravdane indicije da je razvoj ove rakete vezan za skoro uvođenje perspektivnog PZO i PRO sustava S-500 "Prometej".