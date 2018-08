Američki mediji se pribojavaju "slučajnog" nuklearnog rata

Suvremeni sustavi praćenja i izviđanja su takvi da SAD, Rusija i Kina mogu slučajno pokrenuti nuklearni rat, piše američki The National Interest.



Ranije su sustavi praćenja i izviđanja svjetskih sila primijenjivani samo za praćenje lansiranja nuklearnih balističkih raketa, a sada prate i rakete s konvencionalnim bojevim glavama.



To znači da spomenuti sustavi mogu slučajno detektirati nekonvencionalno oružje kao nuklearno, što će izazvati odgovor s druge strane, javlja agencija "RIA Novosti" pozivajući se na The National Interest.



Osim toga, SAD, Kina i Rusija namjerno razmeštaju nuklearno i konvencionalno oružje na iste položaje.



Na primjer, spomenuto izdanje tvrdi da Rusija, navodno, na istim mjestima drži podmornice s konvencionalnim naoružanjem i podmornice s balističkim raketama i nuklearnim bojevim glavama.



Kako se ističe, uzrok "slučajnog" nuklearnog rata može biti i nedostatak specijaliziranih vojnih satelita za praćenje, kao i povlačenje iz eksploatacije zastarjelih sustava za praćenje.



Na primjer, SAD u ovom trenutku pripremaju samo četiri satelita Advanced Extremely High Frequency (AEHF) koji će potpuno preuzeti zadatak vezan za praćenje lansiranja kako nuklearnih, tako i konvencionalnih raketa. Uz navedeno, uskoro će biti povučen iz eksploatacije američki sustav satelitske veze Milstar.



The National Interest smatra da zemlje mogu riješiti ovaj problem ili odvajanjem nuklearnog oružja od konvencionalnog, ili stvaranjem specijalnih satelita koji prate nuklearne bojeve glave, a ne reagiraju na konvencionalne.



Sve to međutim iziskuje vrlo velike troškove.