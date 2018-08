Rusi pretvaraju "Iskander-M" u protubrodsko oruđe: Stiže nova raketa R-500 "Kalibr"

Početkom kolovoza ruska vojska je testirala nove rakete za svoj kopneni operativno-taktički balistički sustav kratkog dometa "Iskander-M".



Radi se o raketama R-500 "Kalibr", kopnenoj verziji protubrodske rakete koja je prvi put upotrijebljena krajem 2015. godine za uništavanje terorista iz tzv. ISIL-a u Siriji. Kopnena verzija je posebno kreirana i integrirana u sustave "Iskander-M" i može raznijeti ciljeve na udaljenosti do 500 kilometara.



Protubrodske rakete R-500 "Kalibr" su prilagođene za gađanje razarača druge i treće klase. To su brodovi koji mogu nositi rakete "Tomahawk" i komponente američkog balističkog obrambenog raketnog sustava "Aegis". Brodove ove klase (osim krstarica tipa "Ticonderoga") su glavne lansirne platforme za izvođenje strategije munjevitog globalnog udara što predstavlja jedan od ključnih elemenata na kojoj insistira vojska SAD-a.



Nove ruske protubrodske rakete gađaju ciljeve na udaljenosti do 500 kilometara i lete brzinom od 2000 kilometara na sat.



Lete iznad same površine vode, na visini od samo pet do deset metara, što znači da je ih je praktički nemoguće presresti s bilo kojim tipom sustava proturaketne obrane na moru.



Raketa može ponijeti bojevu glavu od 200-500 kg. Lakše se obično koriste za razarače, dok su teže predviđene za krstarice.



Prema riječima vojnog analitičara agencije TASS, Viktora Litovkina, ovo oružje će dobiti vojne baze u Kalinjingradskoj oblasti, na Krimu i na Dalekom istoku Rusije. Ono bi trebalo služiti kao sredstvo odvraćanja neprijateljskih brodova koji bi potencijalno ušli u ruske vode.