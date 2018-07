Ukrajinski mediji se hvale da su razvili domaću raketu za sovjetski/ruski raketni sustav PZO "Buk"

Ovo je prenijela internetska stranica "Ukrajinski militaristički portal". U međuvremenu po narudžbi Ministarstva obrane domaća namjenska industrija remontira staru raketu 9M38M1 za protuzračni raketni sustav 9K37M1 "Buk-M1" koji se nalazi u naoružanju ukrajinske vojske. Posebna pažnja se obraća na dio koji pokreće raketu, tj. na motore i čvrsto raketno gorivo. Upravo kvaliteta pogona ima odlučujući utjecaj na ubrzanje, maksimalni brzinu leta i domet prilikom presretanja zračnih ciljeva.

Prema informacijama koje je objavio ovaj portal, u posljednjih nekoliko godina domaća poduzeća su uspjela praktič kiod "nule" organizirati proizvodnju najdeficitarnijih komponenti na ovom sustavu gdje su uspjeli remontirati ¼ od ukupnog broja operativnih raketnih sustava Buk-M1.

U Pavlogradskom kemijskom zavodu uspješno je razvijen novi tip tvrdog raketnog goriva s poboljšanim karakteristikama, a njegovo ispitivanje je i dalje u tijeku. Očekivanja su da će ovo čvrsto raketno gorivo u koordinaciji s tehničkim poboljšanjem ostalih sustava na raketi uspjeti povećati njezinu brzinu i efektivni domet, ističe ukrajinski portal.

Podsjetnik

Raketu 9M38 su još 70-ih godina prošlog stoljeća osmislili raketni inženjeri specijaliziranog biroa "Vimpel", dok je njezina proizvodnja organizirana u proizvodnim halama tvornice "Novator"¹. Raketa je bila namijenjena tada perspektivnoj porodici sustava PZO "Buk", koji su bili prirodan nastavak raketnih sustava 2K12 "Kub".

Raketu je karakterizirao dvorežimski raketni motor na kruto gorivo, koji je mogao raditi u vremenu do 15 sekundi. Za to vrijeme raketa je mogla otići na daljinu i do 32 km gdje bi sa samonavođenom bojevom glavom rasprskavajuće-razornog tipa uništila zračni objekt. Ukupna masa bojeve glave je iznosila oko 70 kg. Raketa je učinkovita protiv zračnih ciljeva koji su prilikom svog leta izvodili manevre s opterećenjem do 19 G. Zona uništenja cilja je bila do 32 km po daljini i 20 km po visini.

¹Oba poduzeća se nalaze na teritoriju današnje Ruske Federacije, i danas su dijelovi velikih korporacija "Taktičko raketno naoružanje" i "Almaz-Antej".