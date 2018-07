Dovoljno je da pomislite i on vozi: Ruski "neuromobil" za tri godine ulazi u serijsku proizvodnju

Inovativni model automobila kojim se upravlja snagom misli predstavljen je na izložbi "Innoprom-2018" u Jekaterinburgu. On bi trebao imati pristupačnu cijenu i osigurati mobilnost osobama s invalidnošću i starim osobama.

Neuromobil je projekt Nižegorodskog državnog sveučilišta "Lobačevski" i peterburškog Centralnog znanstveno-istraživačkog instituta za robotiku i tehničku kibernetiku. Ovaj gradski električni automobil V-klase dug je manje od tri metra i posjeduje jedinstveni sustav za očitavanje signala iz velikog mozga i njihovo transformiranje u naredbe za vožnju. Automobil je prije svega namijenjen ljudima s invalidnošću, koji pate od bolesti udova, cerebralne paralize, multiple skleroze, posljedica ozljede glave i drugih oboljenja. U ciljnu skupinu spadaju i stariji vozači koji uslijed godina imaju teškoće u upravljanju vozilom.

Kako funkcionira neuromobil konstruktori su prikazali na izložbi "Innoprom-2018". Izložbu je posjetio i potpredsjednik ruske vlade Dmitrij Kozak.

Zamišljeno je da vozači u automobil ulaze u invalidskim kolicima po pokretnoj rampi kroz široka stražnja vrata. Ovaj automobil je, kao i napredni modeli bespilotnih letjelica, opremljen uređajima umjetnog vida, ali njime će ipak upravljati čovjek snagom svojih misli. Kapa sa senzorima će zamijeniti osnovne naredbe u vozilu. Vozač treba samo pomisliti gdje e želi odvesti, a elektronika će mu davati sugestije i upozorenja na opasnosti i prepreke na putu.

Konstruktori su na izložbi priopćili da su spremni 2021. godine pustiti neuromobil u serijsku proizvodnju, ali nisu otkrili koje će poduzeće preuzeti njegovu montažu. Ranije je priopćena i okvirna cijena ovog inovativnog prijevoznog sredstva. Ona se kreće od 550 do 900 tisuća rubalja (7 500 do 12 500 eura). Veliki raspon u cijeni uvjetovan je prije svega elektronskim komponentama na vozilu. Što moćnija baterija se postavi u vozilo, to će njegova cijena biti viša. Ovisno o modifikaciji neuromobil će s jednim punjenjem baterije moći prijeći od 200 do 600 kilometara.