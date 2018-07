Najmoćnije rusko oružje: Šest vrsta naoružanja na koje ne postoji odgovor

Russia Beyond

U ruskom državnom programu naoružanja za razdoblje 2018.-2027. nalazi najmanje se šest vrsta oružja koje nema konkurenciju nigdje u svijetu, izjavio je novi potpredsjednik vlade Ruske Federacije, ranije zamjenik ministra obrane Jurij Borisov. On je u obraćanju predavačima i polaznicima Vojne akademije Glavnog stožera govorio o perspektivnoj tehnici i preoružanju ruske vojske.

"Jedan od ključnih zadataka obrambeno-industrijskog kompleksa do 2020. godine podrazumijeva 70 posto suvremene tehnike u oružanim snagama Rusije. Ovaj udio naznačen je u predsjedničkom ukazu № 603 od 7. svibnja 2012. godine (jednom od čuvenih svibanjskih ukaza). U strateškim nuklearnim snagama napori će biti koncentrirani na hiperzvučna sredstva dostave bojevih glava na ciljeve, širenje mogućnosti savladavanja PRO, povećanje učinkovitosti raketnih sustava, stvaranje novih zrakoplovnih raketa i modernizaciju elektronike kod strateških bombardera", rekao je Borisov, prenijeli su mediji.

"Hiperzvuk neće mimoići ni strateško-nuklearno naoružanje. Do 2027. godine treba osigurati njegovu uporabu s visokom preciznošću, i to u svako doba dana i godine, i pri aktivnom protudjelovanju protivnika, kao i jamčiti svladavanje neprijateljskog sustava PZO-PRO. Pred snage zračno-svemirske obrane postavljen je zadatak osiguravanja strateškog odvraćanja prilikom realizacije protivničke koncepcije globalnog udara, osiguranje protuzračne i proturaketne obrane najvažnijih objekata i očuvanje sadašnjeg tempa razvoja novog oružja", istaknuo je potpredsjednik ruske vlade.

"Nova sredstva Zračno-svemirske obrane odlikovat će povećana učinkovitost zahvaljujući standardizaciji i povezanosti u jedinstvenoj liniji borbenog zapovjedništva, veći potencijal na račun otvorene arhitekture grupa PZO-PRO i ešeloniranja protuzračne raketne obrane, djelovanja na ciljeve u svemirskoj zoni, povećanja mobilnosti, u svim meteorološkim uvjetima i u svako doba dana", rekao je Borisov.

Državni program naoružavanja predviđa obnovu orbitalne grupe, razmještanje svemirskih aparata nove generacije, stvaranje ekološki čistih raketa-nosača i potisnih blokova, prelazak na standardizirane zapovjedno-mjerne i telemetrijske sustave.

Kao glavni smjer razvoja Ratne mornarice potpredsjednik ruske vlade naveo je očuvanje brojnog stanja flote i njezino opremanje standardiziranim primjercima novog naoružanja, uključujući visokoprecizno i hiperzvučno, kao i učinkovitim sredstvima protutorpedne zaštite i PZO-PRO.

Jurij Borisov je naveo i šest ruskih oružanih noviteta koji nemaju konkurenciju nigdje u svijetu, a to su teška interkontinentalna balistička raketa "Sarmat", lovac pete generacije Su-57, tenk T-14 na platformi "Armata", protuzračni sustav velikog dometa S- 500, mobilni sustav PRO "Nudolj" i zemaljski kompleks za radioelektronsko neutraliziranje telekomunikacijskih satelita "Tirada-2S".

O prva četiri sustava od "Sarmata" do S-500 prilično se pisalo, dok se o sustavu PRO A-235 "Nudolj" zna samo to da će zamijeniti sustav proturaketne obrane Moskve i Centralnog industrijskog rajona A-135 "Amur". Glavne odlike novog sustava su njegova mobilnost, činit će ga tri ešalona, moći će presretati ciljeve na niskoj zemljinoj orbiti (500-750 kilometara). U razdoblju od 2016. do 2018. godine izvršena je serija uspješnih testiranja proturakete "Nudolj", uključujući i mobilni lansirni sustav.

Treba reći da se u javno dostupnim izvorima "Tirada" praktički i ne spominje. Poznato je samo da su projektanski radovi počeli 2001. godine, kao i da cilj perspektivnog kompleksa predstavljaju svemirski aparati na zemljinoj orbiti. "Tirada" ih može onesposobljavati pomoću elektromagnetskog zračenja.