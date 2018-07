Kako ruski stručnjaci komentiraju najnoviju vijest o skorom usvajanju Su-57 u rusko naoružanje

Borbeno testiranje u Siriji

U veljači ove godine veliki broj medija koji se bavi vojnom problematikom je pod oznakom hitno prenio informaciju da su dvije nove letjelice Su-57 sletjele na rusku zrakoplovnu bazu "Hmejmim" koja se nalazi u ratom zahvaćenoj Siriji. Nije prošlo puno vremena, a i sam ministar obrane general Sergej Šojgu je potvrdio ovu informaciju.

"Da, tamo se nalaze naša dva zrakoplova. Oni su tamo odletjeli s pratnjom koja se sastojala od posebnih zrakoplova, tzv. letećih laboratorija, koji prate praktički sve parametre zrakoplova, od njegovih manevarskih sposobnosti do sustava naoružanja".

Nešto kasnije je ministar dodao da su ovi zrakoplovi tijekom dvodnevnog boravka u Siriji testirani i u realnim borbenim uvjetima. Naime, iz njihovih borbenih spremnika, koji se nalaze unutar trupa zrakoplova, lansirano je nekoliko operativno-taktičkih raketa, najvjerojatnije klase zrak-zemlja. Cijela ova aktivnost je bila namijenjena "realnoj provjeri borbenih mogućnosti perspektivne vojne tehnike koja se nalazi u fazi razvoja", istaknuo je Šojgu.

Budućnost ratne avijacije

Znameniti ruski testni pilot i junak Ruske Federacije Muhamed Tolbojev posebno je istaknuo jedinstvene sposobnosti novog ruskog lovca u odnosu na svoju konkurenciju. On je novi ruski zrakoplov pete generacije Su-57 okarakterizirao kao tehnološki najbolji koji je napravila ruska zrakoplovna vojna industrija, ali i to da je po velikom broju tehničko-taktičkih aspekata to najbolji zrakoplov kojeg je do sada proizvela ljudska ruka.

"Ne postoji nijedan zrakoplov na svijetu koji može u krstareće modu leta dostići supersoničnu brzinu od 1600 km/h. Za ovakve brzine neophodno je letjeti u načinu dopunskog izgaranja. Upravo u načinu dopunskog izgaranja-forsaža zrakoplov se suočava s ogromnom potrošnjom goriva, što kod Su-57 nije slučaj. Tako nešto nema nigdje. Ni Francuska, ni Engleska, ni Rolls-Royce, ni Pratt & Whitney nemaju tako nešto.. . Nitko!", kategoričan je Tolbojev.

On je također prokomentirao novinski tekst koji se pojavio na stranici The National Interest, gdje se tvrdi da je novi ruski zrakoplov pete generacije napravljen na bazi sustava koji su razvijeni za zrakoplove Su-35, i da u svojoj osnovi predstavlja izuzetno skup projekt koji nema neku sjajnu budućnost.

Prema riječima Tolbojeva, ovaj tekst nema veze sa stvarnošću. Novi ruski zrakoplov se u prilično velikoj mjeri razlikuje od Su-35 4++ generacije, a veliki broj njegovih tehnoloških aspekta nosi oznaku stroge vojne tajne.

"Su-57 je budućnost ruske avijacije. Kod njega je primijenjena najsuvremenija vojna tehnologija s kojom javnost još nije upoznata. Praktički, šira javnost može vidjeti samo njegov vanjski oblik, ali ono što je unutra, ono što čini njegov mozak i srce, to znamo samo Mi: konstruktori, probni piloti, najviše političko i vojno vodstvo. Tehnologija koja je primijenjena u ovom zrakoplovu je stroga tajna, i sve što se pojavi u internetskom medijskom prostoru je pravljeno s namjerom povećanja rejtinga tih stranica i spada u čisti dilentatizam", naglašava Tolbojev.

Prema riječima vojnog stručnjaka Dmitrija Drozdenka, vijest o skoroj nabavi zrakoplova Su-57 i početku njegove serijske proizvodnje ima izuzetan značaj za ZSS Rusije.

"Ovaj vid naše vojske će po prvi put u svom naoružanju imati 'nevidljive' letjelice, a mi ćemo kao zemlja postati tek druga na svijetu koja koristi zrakoplove takvih mogućnosti. Naš zrakoplov će imati napredne osobine koje će mu omogućavati povećanu nevidljivost-steltnost, imat će sposobnost da bez dopunskog izgaranja-forsaža leti supersoničnom brzinom od 1600 km/h + što će biti integrirani perspektivni tipovi najsuvremenijeg naoružanja koje pravi naša vojna industrija. Gledajući njegove letno-taktičke karakteristike, naš stroj u velikom broju aspekata neće imati adekvatnog konkurenta u svijetu, uključujući i američke zrakoplove pete generacije. Njegove izvanredne manevarske sposobnosti, u kombinaciji sa setom radio-elektronske opreme, koja će sastojati of ogromnog broja visoko-osjetljivih senzora, pokrivat će praktički cijeli njegov trup, što će sve u paketu stvoriti novu realnost kod pilota, koji će sada moći daleko kvalitetnije sagledavati situaciju oko sebe i u najkraćem mogućem vremenu donositi ispravne odluke. Takav paket nije dostupan američkim zrakoplovima pete generacije", ističe stručnjak.

Lovac pete generacije

Su-57 je ruski višenamjenski borbeni zrakoplov pete generacije, kojeg su razvili zrakoplovni inžinjeri OKB Suhoj. On je namijenjen izvršavanju ogromnog spektra zadataka koji se mogu postaviti ispred jedne zrakoplovne borbene platforme, kao što su ostvarivanje apsolutne zračne prevlasti iznad teritorija na kojem se izvode aktivna borbena djelovanja, uništavanje najrazličitijih kopnenih ciljeva i površinskih brodova koji su ojačani suvremenim protuzračnim borbenim sredstvima, operacija izviđanja i nadzora zračnog prostora na velikim udaljenostima, uništavanje zapovjedne infrastrukture neprijatelja itd.

U konstrukciji zrakoplova su primijenjeni kompozitni materijali na bazi plastike s ugljičnim vlaknima, što značajno smanjuje reflektivnost letjelice. Višenamjenski radarski kompleks je sposoban ne samo otkriti kopnene i zračne ciljeve, nego i riješiti zadatke navigacije, prepoznavanja, radio-elektronskog izviđanja i učinkovitog elektronskog protudjelovanja. Su-57 će karakterizirati povećana snaga motora, nosivost ubojnog tereta, ali i rekordne vrijednosti doleta koji će ovisno o njegovoj brzini leta dostizati gotovo 4500 kilometara.

Zrakoplov je prvi put poletio početkom 2010. godine s aerodroma koji se nalazi u Komsomolsku na Amuru. Prva eskadrila ovih zrakoplova će jedinicama Zračno-svemirske vojske biti isporučena 2019. godine.