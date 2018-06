Rusi testirali teški udarni dron "Aljtius-O" koji će imati interkontinentalni dolet?

Russia Beyond

Prva ruska udarna bespilotna letjelica teške klase uspješno je prošla svoja letna ispitivanja. Radi se o bespilotnom aparatu "Aljtius-O", koji ima masu od 7500 kg, i koji je namijenjen za obavljanje zadataka na velikim daljinama, priopćio je Interfax, a prenosi RG.

Konstruiranje teškog udarnog bespilotnog aparata "Aljtius" na sebe je preuzela kazanjska tvrtka OKB "Simonova" u suradnji s tvrtkom Kronstadt. U 2011. godini ova tvrtka je pobijedila na natječaju koji je raspisalo rusko Ministarstvo obrane, i s OKB "Simonova" zaključilo ugovor težak 15,5 milijuna američkih dolara. Eskperimentalni obrazac ove letjelice je u međuvremenu napravljen u proizvodnim kapacitetima ovog zrakoplovnog zavoda, i on je prije dvije godine izveo i svoj prvi probni let. Paralelno s razvojem same leteće platforme, ruska specijalizirana tvrtka KRET je započela testiranja naprednog navigacijskog kompleksa koji će koristiti ova letjelica.

"Aljtius" po svojoj konstrukciji predstavlja monoplan s krilima velikog raspona i stražnjim repom u obliku slova V (tzv. "leptir"), što je analogno bespilotnoj letjelici "Orion". U cjelini je izrađen od kompozitnih materijala što mu značajno smanjuje težinu (procjenjuje se da je ovaj aparat težak između 5000-7500 kg). Pogonski blok letjelice se sastoji od dva zrakoplovna dizel motora njemačkog podrijetla, s trokrakim propelerima RED A03/V12 snage 500 konjskih snaga. Ovi motori su smješteni ispod krila čiji raspon doseže gotovo 30 metara. Zahvaljujući ovakvoj konstrukciji letjelice, ali i vrlo ekonomičnim motorima, daljina njezinog leta može dosegnuti čitavih 10 000 kilometara (autonomija u zraku i do čak 48 sati). Brzina letjelice se kreće u rasponu od 150-250 km/h, a plafon leta iznosi 12 000 metara.

Borbena varijanta ove letjelice će biti opremljena opto-elektroničkim sustavom izviđanja i radarom s faznom antenskom rešetkom koji će opažati zračni prostor bočno od letjelice. S obzirom na to da se radi o udarnoj/napadnoj varijanti bespilotne letjelice, "Aljtius" će moći ponijeti do 1000 kg ubojnih sredstava na vanjskim nosačima. U komplet sustava "Aljtius" ulaze dvije letjelice, kopnena upravljačka postaja prijema i predaje signala, stanica kontrole automatskog polijetanja i slijetanja.

Predviđena je i verzija letjelica za potrebe u civilstvu, koja neće imati sofisiticiranu izviđačku opremu i čija će nosivost iznositi i do 2000 kg.