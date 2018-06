U Rusiji stvoren novi bespilotni sustav zrakoplovnog izviđanja

Russia Beyond

Global Look Press

Znanstveno-proizvodno udruženje "Aviacionnie sistemi" stvorilo je novi bespilotni sustav zrakoplovnog izviđanja taktičke klase TAKR 7001, koji se sastoji od bespilotnih letjelica projektiranih kao zrakoplovi i helikopteri, prenosi RIA Novosti pozivajući se na izvor iz ove kompanije.

Bespilotna letjelica avionskog tipa K-0106, čija poletna masa iznosi do 6,5 kilograma, ima motor, rotirajući propeler u kljunu, a njezina autonomija leta u zraku može trajati devedeset minuta.

Bespilotna letjelica helikopterskog tipa K-0107 izgrađena na multirotorskoj shemi (kvadrokopter), s četiri propelera, poletne mase do 5,1 kilograma, može letjeti do jednog sata.

Obje bespilotne letjelice koriste komunikacijski sustav koji je osmislila tvrtka "Aviacionnie sistemi", a koji omogućuje kontrolu drona na daljini do 15 kilometara. U svojstvu korisnog tereta proizvođač nudi jedinstveni sustav za izviđanje, koji omogućava identifikaciju ljudi na daljini od 1,5 kilometara danju i jednog kilometra noću.

Po riječima vodećeg stručnjaka u oblasti bespilotnih letjelica Denisa Fedutinova, tvrtka "Aviacionnie sistemi" primijenila je nestandardno rješenje, odlučivši u jednom kompleksu spojiti bespilotne letjelice različitog tipa.

Takva odluka ima i prednosti i mane. Pozitivno je to što prisutnost nosača različitih tipova u sklopu kompleksa dovodi do proširenja njegovih mogućnosti, uz manju cijenu u usporedbi s primjenom dva zasebna kompleksa, a zbog ujednačavanja komponenti. Pored toga, moguće su i poteškoće, uključujući one povezane s visokim zahtjevima u obuci operatera, rekao je Fedutinov.