Zapadni mediji usporedili broj američkih i ruskih vojnih baza u svijetu

Russia Beyond

Vojni objekti američke vojske koji se nalaze izvan teritorija SAD-a u ukupnom zbroju za nekoliko desetaka puta premašuju broj sličnih objekata kojih u ovom trenutku ima ruska vojska. Do stvaranja ovako superiorne razlike u odnosu na rusku vojsku najviše je utjecao kolaps SSSR-a i "Varšavskog pakta", gdje su zemlje koje su ranije bile u vojnom savezu s Moskvom danas gotovo "listom" uz Washington. Možda i najbolji primjer za to je Poljska, koja je bespogovorno dala svoj teritorij za gotovo neograničenu izgradnju vojnih baza i ostalih objekata u kojima se nalaze američki vojnici i njihova najsuvremenija borbena tehnika. Treba napomenuti i to da je sama Rusija, uslijed nedostatka financijskih sredstava, zatvorila neke svoje baze da bi uštedjela novac. Međutim, u posljednje vrijeme ova se situacija značajno popravlja, kada je u pitanju Moskva, zaključuje novinski list Newsweek.

Danas Rusija raspolaže s ukupno 21 vojnim objektom koji se nalazi izvan njezinog teritorija, piše Newsweek, koji se pozvao na izvore ruskog novinskog portala Izvestija. U okviru ovih vojnih objekata ili baza nalaze se motorizirane jedinice ranga divizije (ruske vojne baze u Armeniji i Tadžikistanu), zatim specijalizirane radarsko-opažačke vojne baze na prostoru Bjelorusije i Kazahstana + poligon za raketna ispitivanja koji se također nalazi u ovoj državi. Tu se nalaze još tri zrakoplovne vojne baze koje se nalaze u Kirgistanu, Armeniji i Siriji, kao i dvije vojno-pomorske baze koje se nalaze u Vijetnamu i Siriji.

S druge strane, SAD ima između 600-900 vojnih objekata diljem cijelog svijeta (podatak vezan za 2009. godinu govori o ukupno 716 vojnih objekata). Od tog broja 13 objekata je po svojim dimenzijama klasificirano kao "veliko", 19 kao "srednje", dok ostali broj obuhvaća mnogobrojne manje vojne objekte, kao što su npr. skladišta materijalno-tehničkog osiguranja. U ovu posljednju kategoriju je svrstano preko 600 objekata. Međutim, prema pisanju američkog lista, ova klasifikacija nije baš toliko pouzdana, jer i među ovim "malim" vojnim objektima ima onih koji se mogu opisati kao "veliki". Najbolji primjer za to je zrakoplovna baza Coleman koja se nalazi u blizini grada Mannheima na jugozapadu Njemačke, a koja nije kategorizirana kao "veliki" ili "srednji" vojni objekt, iako se u njoj nalazi preko 1000 američkih vojnika i veliki broj skladišta s naoružanjem i vojnom tehnikom. Tako je isto kategorizirana i američka zrakoplovna vojna baza Futenma koja se nalazi u Japanu, a na kojoj se nalazi više od 3000 američkih marinaca. Istina, ima i takvih primjera gdje je kao vojni objekt klasificiran i običan pomorski odašiljač koji se nalazi u ribarskom gradiću Grindavik na Islandu, a koji opslužuje osoblje koje se može prebrojati na prste jedne ruke.

"SAD i dalje ima najmoćniju vojsku na svijetu. Međutim, to ne znači da Rusija ne može ostvariti snažan utjecaj u pojedinim dijelovima svijeta. Kada je Rusija u pitanju, posebno je zanimljiv njihov pristup da sa što manje uloženih materijalnih sredstava ostvare povoljne učinke na terenu. Najbolji primjer za to je Sirija. Postali su vrlo ozbiljni kada je u pitanju ekonomija sile", izjavila je Evelyn Farkas, bivša pomoćnica zamjenika ministra obrane SAD-a za prostor Rusije, Ukrajine i Euroazije.