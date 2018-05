Uskoro polijeće Il-112V: Zrakoplov idealan za desantne operacije

"Provedena ispitivanja su pozitivno odgovorila na jedan od najvažnijih čimbenika koji se tiču životnog vijeka jednog zrakoplova, a to je provjera njegove sposobnosti da izdrži projektirano opterećenje. Ovaj složeni i vrlo opipljivi set testova je izuzetno važan za sve nove zrakoplove, koji se kreiraju praktički od nule. Oni su jako bitni za ulazak zrakoplova u sljedeću etapu, koja će dovesti do toga da letjelica izvede svoj prvi probni let"- rekao je potpredsjednik korporacije za vojno-transportno zrakoplovstvo, Aleksej Rogozin.



"Odmah poslije praktičnih letnih ispitivanja, bit ćemo spremni započeti serijsku proizvodnju ugovorene količine novih vojno-transportnih zrakoplova Il-112V, koji će značajno povećati avio-transportne mogućnosti naših oružanih snaga"-istaknuo je Rogozin.



"Ovi testovi se izvode po strogo definiranim protokolima, i to u nekoliko faza, koje uključuju testiranja opterećenja trupa prilikom same montaže zrakoplova, ali i poslije, kada se letjelica u cjelini sklopi. Finalna etapa provjere hermetičnosti zrakoplova se izvodi poslije njegovog sklapanja, integracije kompletne zrakoplovike i samog poletanja", - ističu i informativnoj službi tvrtke OAK. Testiranja se izvode u specijaliziranom voronješkom avio-zavodu PAO "VASO".



Sadašnji potpredsjednik vlade Ruske Federacije, i bivši zamjenik ministra obrane, Jurij Borisov (on je na ovo mjesto predložen umjesto svog prethodnika, Dmitrija Rogozina), izjavio je nedavno da ministarstvo obrane ima potrebu za nabavkom više od 100 vojno-transportnih zrakoplova Il-112V.





Il-76 na kojem se testira motor za Il-112V. Sergej Mamontov/Sputnik Sergej Mamontov/Sputnik



"U okviru državnog programa opremanja naše armije, u razdoblju do kalendarske 2025.godine, nabavit ćemo najmanje 22 ova zrakoplova. Međutim, potrebe za Il-112V su daleko veće, usijled isteka resursa postojeće flote lakih vojno-transportnih zrakoplova. Uvjeren sam da je pred ovim zrakoplovom sjajna perspektiva, i da ćemo za potrebe naših oružanih snaga nabaviti najmanje 100 ovih letjelica."- istaknuo je Borisov okupljenim novinarima, prilikom njegovog obilaska zavoda VASO.



Il-112V je ruski laki vojno-transportni zrakoplov nove generacije, koji je konstruiran kako bi zamijenio starije zrakoplove An-26. Kao i kod svog prethodnika, radi se o koncepciji slobodno-nosećeg visokokrilca. Osnovni zahtijev prilikom njegove konstrukcije bio je da se dobije aparat koji je sposoban koristiti kratke aerodromske piste, uključujući i prinudno napravljene uzletno-slijetne staze koje uopće nisu betonirane (pustinje, livade, njive). Takođe, inzistiralo se da se dobije letjelica koja je vrlo laka za održavanje, a koju odlikuje visok stupanj tehničke žilavosti prilikom eksploatacije s radnim vijekom od gotovo 35 godina (45,000 radnih sati ili oko 30,000 polijetanja). Pored ovih karakteristika zahtjev je bio da letjelica bude daleko jednostavnija za upravljanje, brža, kao i da ima uvećani operativni doseg leta, što su joj osigurali novi, znatno ekonomičniji motori.



Osnovne tehničko-taktičke karakteristike Il-112V (upoređene s karakteristikama An-26)



Posada = 2 pilota/ An-26 = 6 pilota



Kapacitet putnika = 44 (podatak za civilnu verziju zrakoplova). Pretpostavka je da će Il-112V moći nositi oko 30 vojnika pod punom ratnom opremom kao i An-26



Nosivost = 5 t/ An-26 = 5,5 t



Dužina = 23,49 m / An-26 = 23,87 m



Raspon krila = 25,74 m / An-26 = 29,20 m



Visina = 8,9 m / An-26 = 8,5 m



Maksimalna poletna masa = 21 t / An-26 = 24 t



Kapacitet spremnika goriva = 7200 l / An-26 = 7,080 l



Maksimalna brzina = 550 km/h / An-26 = 540 km/h



Krstareća brzina = 450 - 500 km/h / An-26 = 430 km/h



Praktični dolet = 2400 km pri teretu od 3,5 t / 1000 km pri maksimalnom teretu od 5 t/ 5 200 km prazan bez ikakvog tereta ( An-26 / prazan 2660 km / sa teretom oko 1,100 km)



Plafon leta = 7 600 m / An-26 = 7 300 m



Osnovne karakteristike motora



Broj motora = 2



Tip motora = turboelisni



Motor = TV7-117ST / An-26 = AI-24VT



Snaga = 2 × 3000 KS / An-26 = 2 x 2,500 KS



Prečnik elise = 3,9 m / An-26 = 3,9 m



Potrošnja goriva = 175 grama na KS/sat (An-26 = 254 grama na KS/sat)