Rusko oklopno vozilo "Tigar-M" s borbenim modulom "Arbalet-DM" provjereno u Siriji

Na ovom žarištu sukoba odavno se čekalo na tehniku s naoružanjem na daljinsko upravljanje, koja je namijenjena za širok spektar specijalnih zadataka. Mitraljez 6P49 "Kord" kalibra 12,7 mm je glavno oružje "Tigra". Brzina paljbe mu je 600 metaka u minuti, a efektivni domet i do 2000 metara. Borbeni komplet čine redenici od 150 metaka.

"Arbalet-DM" ima suvremeni sustav za upravljanje paljbom s televizijskom kamerom koja omogućuje promatranje na razdaljini od 2500 metara i gađanje kako iz mirovanja, tako i u kretanju.

Nišandžija na raspolaganju također ima termovizijsku kameru koja "vidi" na udaljenosti do 1500 metara i laserski saljinometar s dijapazonom od 100 do 3000 metara.

"Tigar-M" ima treću klasu zaštite. Težak je 7,5 tona. Može vuče prikolicu tešku do 2500 kg. Vozilo je dugo 5,6 m, široko 2,4 m, a visoko 3,1 m.

Motor JaMZ-5347-10 snage 215 konjskih snaga omogućuje vozilu kretanje brzinom do 120 kilometara na sat. S punim spremnikom može prijeći 1000 kilometara. Klirens (udaljenost od najnižeg dijela karoserije do tla) mu je 400 mm. Vozilo može savladavati teren s nagibom do 31 stupnja, kao i vodene prepreke dubine do 1,2 metra.

Ovakva oklopna vozila nalaze se u sastavu jedinica specijalne namjene ruske vojske.