MiG-35 će postati "čelični orao", spreman i za najkompliciraniji borbeni scenarij

"Svi radovi na adaptaciji našeg sustava koji bi trebao postati integralni dio novog ruskog višenamjenskog zrakoplova MiG-35 4++, uspješno su privedeni kraju. Na današnji dan je zrakoplovno-navigacijski sustav BINS-SP-2 završio sva svoja testiranja, i može postati integralni dio ovog zrakoplova", istaknuo je izvor iz koncerna "Radioelektronnie tehnologii" (KRET), a prenosi elektronski medij topwar.ru.



Neimenovani izvor je još rekao da ovaj sustav neće samo povećati ukupne eksploatacijske karakteristike MiG-35, nego će i unaprijediti sposobnosti zrakoplova da slijeće na pokretnu pistu, koja se nalazi na nosačima zrakoplova.



Trenutno, razvoj mornaričke verzije zrakoplova MiG-35 (verzija K/Kub) s karakterističnim preklapajućim krilima, nije prioritet ruskog vojno-industrijskog kompleksa. Na nedavno okončanom međunarodnom avio sajmu ( službeni naziv "Meždunarodnij salon MAKS-2017" ), zamjenik ministra obrane Jurij Borisov je novinarima rekao da je njegovo ministarstvo jako zainteresirano, te da razmotra financiranje i takve verzije zrakoplova, ukoliko se pojavi takav projekt. Kako bi se to dogodilo, ruska korporacija "MiG" mora napraviti iskorak i ministarstvu obrane dostavi adekvatnu tehničku dokumentaciju na osnovu kojeg bi bila donesena odluka o daljnoj sudbini ovog projekta. Međutim, direktor korporacije "MiG", Ilja Tarasenko je istaknuo kako mornarička verzija zrakoplova za sada nije prioritet kada su u pitanju njihovi razvojni projekti.





MiG-29K Sergej Bobilev/TASS Sergej Bobilev/TASS

Pri tome, Tarasenko je naglasio da je razvoj mornaričke verzije zrakoplova dugačak proces, koji je po svojoj složenosti praktično u istoj razini s razvojem potpuno nove borbene letjelice. Dakle, testno-konstruktorska faza u razvoju mornaričke verzije zrakoplova MiG-35 može trajati godinama. Ipak, dizajnerska poboljšanja koja su primijenjena na novom MiG-35, znatno će skratiti eventualni razvoj mornaričke verzije ovog zrakoplova, posebno ako se to usporedi sa zrakoplovom "MiG-29" i razvojem njegove mornaričke verzije MiG-29K/Kub.



Koncern "Radioelektronnie tehnologii", još od 2013. godine serijski proizvodi nekoliko tipova novih zrakoplovno-navigacijskih sustava. Jedan od njih je inercijalni navigacijski sustav BINS-SP-2. On je incijalno bio namijenjen za integraciju na višenamjenske borbene platforme generacije 4++ Su-35, kao i perspektivnog lovca pete generacije PAK FA (Su-57). Sustav zrakoplovne navigacije BINS-SP-2 je sposoban u autonomnom režimu rada, odrediti točnu lokaciju i parametre kretanja zrakoplova, čak i ukoliko nema nikakvih vanjskih signala. Ovaj sustav je dizajniran da može raditi u temperaturnom opsegu od - 60 do + 60 stupnjeva Celzijusa. Osim naprednih tehničkih pokazatelja u odnosu na svoju "zapadnu" konkurenciju, BINS-SP-2 je jeftiniji za nevjerojatnih 40% od sličnih sustava zapadnog porijekla, koji u odnosu na njega imaju skromnije mogućnosti.





Ramil Sidikov Sputnik Sputnik

Osim ovog tehničkog unaprijeđenja, ruski koncern KRET je za ovaj zrakoplov razvio i novi radar Žuk-A, ojačan aktivnom faznom rešetkom, koji će moći pratiti do 30 ciljeva, a da istovremeno gađa njih 6 ( pojedini izvori govore kako će ovaj radar istovremeno moći gađati do 8 ciljeva ). Uz povećanje borbenih sposobnosti samog radara, nova fazna rešetka će omogućiti i povećanje maksimalnog dometa detekcije zračnih i kopnenih ciljeva u odnosu na postojeće modele. Aktivna fazna rešetka omogućava detekciju ciljeva na udaljenostima 150+ km, u dva režima rada "zrak-zrak" i "zrak-zemlja". Može raspoznavati i klasifikacije pojedinačnih i grupnih ciljeva, istovremeno napadajući nekoliko njih suvremenim i perspektivnim tipovima ubojnog oružja. Također, ovaj radar ima svoju ulogu i u izviđačkim aktivnostima, u taktičkoj podršci drugim zrakoplovima, kao i na planu PeB u cilju onesposobljavanja neprijateljskih radio-elektronskih sredstava.



Žuk-A je konstruiran da radi u svim vremenskim uvjetima, dan/noć, u uvjetima snažne protuelektronske aktivnosti neprijatelja. Glavna ideja konstruktora prilikom usavršavanja radara iz serije "Žuk" je omogućavanje pilotu da otkrije neprijateljske zračne i kopnene ciljeve, prije nego što oni otkriju njega, uzimajući u obzir sve suvremene trendove primijenjene kod letjelica pete generacije. Kao što smo rekli "Žuk-A" je sposoban pratiti i do 30 ciljeva, od kojih 6 (8) najopasnijih bira i istovremeno gađa. Prema specifikaciji proizvođača, Žuk-A će moći istovremeno gađati do 6 zračnih ili 4 kopnena cilja. Radar je namijenjen i za izvoz ( nešto slabija verzija Žuk-AME ), tako da ruski vojno-industrijski kompleks njegovim plasmanom na inozemno tržište s pravom može očekivati odlične financijske rezultate. Ukratko, radi se o radaru kojem su zadani vrlo visoki standardi kada su u pitanju njegove tehničko-taktičke karakteristike, i čije usvajanje do krajnjih granica napreže domete ruske vojne znanosti i tehnologije.



MiG-35 predstavlja višenamjenski lovački zrakoplov 4++ generacije, Rezultat je duboke, sveobuhvatne modernizacije borbenih aparata MiG-29K/KUB i MiG-29M/M2. Prvenstveno je namijenjen za ostvarivanje apsolutne zračne prevlasti na malim i srednjim udaljenostima ( taktički lovac ). Pored primarne lovačke uloge, navedeni zrakoplov je osposobljen i za vrlo precizne napade po kopnenim i pomorskim snagama neprijatelja, pa se može svrstati i u kategoriju lovca-bombardera. Inovativnim konstruktorskim rješenjima, znatno je uvećana borbena nosivost ubojnog tereta, a integracijom jačih, a istovremeno ekonomičnijih motora i dodatnog prostora za gorivo, uvećan je njegov operativni borbeni radijus. Pretpostavka je da će u narednom desetljeću ovaj zrakoplov u većem broju ući u ruske zrakoplovne jedinice, i da obim nabavke neće zaostajati za zrakoplovima oznake "Suhoj". Prema različitim procenama, ministarstvo obrane Ruske Federacije je spremno koncernu "MiG" ponuditi ugovor o nabavci između 70-80 zrakoplova MiG-35 koji bi do kraja 2027.godine ušli u sastav ruskog ratnog zrakoplovstva.