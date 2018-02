Video: Paljba iz raketnog sustava "Tor-M2DT"

Russia Beyond

Na poligonu Kapustin Jar u Astrahanjskoj oblasti provjerena je preciznost sustava za navođenje tako što su istovremeno gađana dva cilja. Scene s ovog testiranja objavio je kanal RT, a prenosi portal rg.ru.

Na video-snimci je prikazano gotovo istodobno lansiranje zenitnih raketa na zračne ciljeve koji predstavljaju imitaciju neprijateljskih krstarećih raketa. Interval između ispaljivanja raketa "Tor-M2DT" je manji od dvije sekunde.

YouTube

Kako je priopćila informativna služba Ministarstva obrane Rusije, svi ciljevi su pogođeni, tako da je testiranje bilo uspješno.

Najnoviji arktički zenitno-raketni sustav "Tor-M2DT" namijenjen je zaštiti jedinica i objekata na krajnjem sjeveru i funkcionira u svim vremenskim uvjetima (od -50 do +50 stupnjeva Celzija). Otvara paljbu i u pokretu, istovremeno na 4 cilja u radijusu od 12 kilometara. Za reagiranje mu je potrebno 4,8 sekundi. Može uništavati rakete i zrakoplove koji lete brzinom do 700 metara u sekundi na visinama od 100 metara do 10 kilometara.

Specijalno za krajnji sjever ovaj zenitni sustav je postavljen na dvodijelni transporter DT-30 s gusjenicama. Drugi dio transportera je u vidu prikolice, tako da je osigurana visoka prohodnost vozila u kretanju po nepristupačnom terenu - pijesku, ledu i snijegu. DT-30 može i savladavati vodene prepreke.

