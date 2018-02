Prvi dio lovaca pete generacije Su-57 stiže u rusku vojsku iduće godine

Russia Beyond

Su-57 je višenamjenski lovac pete generacije namijenjen za uništavanje svih vrsta zračnih ciljeva, na velikim, srednjim i malim udaljenostima, kao i neutraliziranje neprijateljskih ciljeva na kopnu i vodi, uz savladavanje njegovog sustava PVO.

Nedavno je uspješno izveden prvi let Su-57 sa novim motorom „druge faze". Krajem prošlog mjeseca izvršeni su prvi letovi s oružjem nove generacije. Zapadni mediji pisali su kako je ruski lovac pete generacije bez konkurencije u Americi i zemljama članicama NATO-a.

