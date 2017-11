Su-57 lako može biti moderniziran do lovca šeste generacije

To je zapravo odlična letjelica, koja može biti i zrakoplov ne samo pete, nego i šeste generacije. On ima ogroman potencijal za modernizaciju, a najvažnije je to što je po slaboj uočljivosti bez premca među postojećim modelima. On je u sebi sjedinio sve najbolje što postoji u suvremenoj zrakoplovnoj znanosti, ne samo ruskoj nego i u svijetu, rekao je Bondarev.

Ruski senator je naglasio da je za razvoj kompletne serijske proizvodnje Su-57 potrebno vrijeme. Trenutno su tvornice zrakoplova angažirane u proizvodnji određenog manjeg broja zrakoplova. Prve godine ZSS Rusije očekuju najviše 2 do 3 takva stroja uz kasnije povećanje proizvodnje.

Viktor Bondarev je također naglasio da na bazi bombardera Su-34 treba graditi jednosjedni jurišni zrakoplov. Dodao je da njegova modernizacija u zrakoplov jurišne avijacije zahtijeva jedino preradu pilotske kabine, kao i da motor može ostati isti.

Inače, kako navode mediji, probno-konstruktorski radovi u proizvodnji jurišnika na bazi bombardera Su-34 trebali bi početi iduće godine.

Podsjećanja radim najnoviji lovac PAK FA pete generacije dobio je oznaku Su-57 u kolovozu ove godine. Stroj je prvi put podignut u zrak još 2010. godine. Trenutno se na tom projektu završavaju probno-konstruktorski radovi.

Na zrakoplovu se uvelike primjenjuju kompozitni materijali koji čine 25 posto mase prazne letjelice. Stroj se odlikuje izuzetno slabom uočljivošću i širokom primjenom najnovijih tehnologija koje znatno olakšavaju rad pilota. Ovaj lovac je, prema nekim podacima, u stanju razvijati nadzvučnu brzinu bez forsiranja, i može obarati zračne ciljeve na udaljenosti od 200 kilometara.