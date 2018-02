Ruski borbeni oklopni buldožeri dobivaju novu zaštitu

Russia Beyond

Kako kažu u tvrtci, to će biti dodatna zaštita. Buldožeri već imaju oklop koji štiti kabinu, pogonske elemente, spremnik i druge sustave vozila. On osigurava zaštitu osobe u vozilu ne samo od odrona, već i od metaka i šrapnela.

Za razliku od stranih modela, ruski oklopni buldožeri nemaju bočne rešetke za strujanje zraka. Motor se hladi preko proreza između kabine i motora. A ograničenost vidnog polja zbog malog prednjeg neprobojnog stakla u potpunosti kompenzira video-kamera.

„Mi ćemo nastaviti modernizaciju naše specijalizirane tehnike. Planiramo na oklopne buldožere postaviti dodatnu opremu, radimo na dodatnim opcijama koje će unaprijediti konstruktivne parametre vozila, uključujući i stupanj njihove zaštite”, objašnjava rukovoditelj odjela za specijaliziranu tehniku Čeljabinskog traktorskog zavoda Sergej Gusjev.

Ranije su inženjerijske snage ruske vojske dobile prvu seriju oklopnih buldožera koji su projektirani uzimajući u obzir ratno iskustvo iz Sirije.

Svako, pa i djelomično kopiranje materijala Russia Beyond bez pismene dozvole i linka na originalni tekst objavljen na web-siteu Russia Beyond tretira se kao grubo kršenje zakona o autorskim pravima Ruske Federacije. Russia Beyond i medijski holding RT zadržavaju pravo reagiranja na slične protupravne radnje i pokretanja sudskog postupka.

Pročitajte više:

MiG-35 se lako može pretvoriti u lovca pete generacije