MiG-35 se lako može pretvoriti u lovca pete generacije

O mogućnostima zrakoplova pričala je ravnateljica odjela za informacije korporacije „MiG“ Anastasija Kravčenko. Modernizacija je izvodiva zbog takozvane „otvorene arhitekture“ aviona MiG-35, kaže ona. Osim toga, najnoviji zrakoplov generacije 4++ može koristiti oružje predviđeno za teške lovačke zrakoplove, dodaje generalni direktor korporacije Ilja Tarasenko. To je savršeni ratni stroj za rad u intenzivnim oružanim sukobima, rekao je on.

Podsjećamo da je MiG-35 rezultat modernizacije borbenih aparata MiG-29K/KUB i MiG-29M/M2. Ovaj taktički lovac je namijenjen za ostvarivanje apsolutne zračne prevlasti na malim i srednjim udaljenostima. Osim glavne lovačke uloge, zrakoplov je osposobljen za izvođenje vrlo preciznih napada na kopnene i pomorske snage neprijatelja, pa se može svrstati i u kategoriju lovca-bombardera.

Vladimir Astapković/Ria Novosti Vladimir Astapković/Ria Novosti

Inovativnim konstrukcijskim rješenjima, znatno je uvećana borbena nosivost ubojnog tereta, a integracijom jačih a istovremeno ekonomičnijih motora povećan je njegov operativni borbeni radijus na 1 000km (npr. operativni borbeni radijus Mig-29A je oko 650km). Na 9 podvjesnih točaka može nositi do 7 tona ubojnog tereta, dok su osnovne verzije mogle nositi do 2,2 tone bombi i raketa. Koristi suvremene i perspektivne rakete (zrak-zrak, zrak-zemlja) kratkog i srednjeg dometa, kao i navođene bombe od 250 i 500kg.

