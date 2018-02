Novo rusko cjepivo protiv tuberkuloze pojavit će se iduće godine

Russia Beyond

Global Look Press

Novo rusko cjepivo protiv tuberkuloze moglo bi biti registrirano već iduće godine, rekao je Artjom Tkačuk, voditelj projekta i rukovoditelj laboratorija za translacijsku biomedicinu Nacionalnog istraživačkog centra za epidemiologiju i mikrobiologiju N. F. Gamaleja.

Ako se sve bude odvijalo po planu, sve faze ispitivanja završit ćemo 2019. godine, kada bi cjepivo moglo biti registrirano u Roszdravnadzoru i pojaviti se na tržištu, rekao je on.

Tkačuk je naglasio da se u Rusiji u ovom trenutku prilikom cijepljenja protiv tuberkuloze koristi BCG cjepivo koje je pronađeno prije sto godina.

BCG su žive bakterije. A naše cjepivo, to su komponente dobivene biotehnološkim metodama u kontroliranim uvjetima, to nije živo cjepiva. Komplikacije do kojih dolazi kod BCG-a mogu biti povezane upravo sa spomenutom činjenicom da je riječ o živom cjepivu.

Kako je naglasio, razvoj cjepiva započeo je 2010. godine. Krajem prošle godine završena je prva faza njegovog ispitivanja na 60 osoba koje su se dobrovoljno prijavile. U te svrhe izdvojeno je oko 60 milijuna rubalja.

Tkačuk je naglasio da se u Rusiji danas na sto tisuća stanovnika bilježi 60 slučajeva oboljelih od tuberkuloze. U usporedbi s europskim zemljama to je nekoliko puta više, ali je obolijevanje daleko manje nego u azijskim državama, dodao je.

