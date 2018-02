Kreće modernizacija Su-30SM

"U ovoj godini planiramo započneti prvu etapu modernizacije višenamjenskog borbenog lovca Su-30SM, koja bi trebala biti završena 2019.godine, od kada bi se počeo primijenjivati najnoviji standard", istaknuo je za rusku agenciju RIA Novosti, doktor tehničkih znanosti i prvi zamjenik ministra obrane, Jurij Borisov. Izjavio je to prilikom posjeta poznatom irkutskom zrakoplovnom zavodu gdje se proizvode ovi zrakoplovi. Prema njegovim riječima, u ovom trenutku se u ruskim oružanim snagama nalazi 100 operativnih borbenih zrakoplova Su-30SM.



Ove letjelice su se izvanredno pokazale tokom svojih borbenih misija u Siriji, gdje su prikazale široki dijapazon mogućnosti svoje primjene", ističe Borisov. Na osnovu ratnih iskustava, ali i na osnovu ostvarenog prodora u tehničkoj sferi, osim Su-30SM koji su isključivo namijenjeni ruskom ratnom zrakoplovstvu, planira se i osvajanje paketa modernizacije i za izvozne varijante ovih lovaca. S ovakvim paketom modernizacije njegova efikasna primjena će se produžiti u idućih 35-40 godina.



Modernizirana verzija višenamjenskog lovca nosit će oznaku Su-30SM1. Osnovna unaprijeđenja u odnosu na verziju Su-30SM se odnose na značajno poboljšanje napadno-navigacijskog kompleksa zrakoplova, koji će osigurati upotrebu perspektivnih tipova ubojnog naoružanja klase zrak-zemlja. Prema riječima jednog broja ljudi koji su uključeni u cijeli ovaj proces, paket modernizacije će u velikoj mjeri približiti ovaj zrakoplov borbenim letjelicama pete generacije.



Su-30SM je zrakoplov izvanrednih letnih i taktičkih karakteristika. Njegov glavni zadatak je ostvarivanje apsolutne zračne dominacije iznad šireg prostora gdje se odvija bitka. Osnovi fokus su protivnički lovci i bombarderi, ali se može upotrijebiti i za gađanje ciljeva na zemlji. Najnovijim paketom modernizacije, ruski konstruktori očigledno pokušavaju unaprijediti njegove "bombarderske" karakteristike i ujednače ih s njegovim sposobnostima kada je u pitanju borba u zraku. U tom smislu se može očekivati integracija dodatnog paketa sofisticirane opreme za otkrivanje i gađanje ciljeva na zemlji, koja će omogućiti proširenje liste ubojnih sredstava klase zrak-zemlja koja se mogu naći u njegovom naoružanju. Prema riječima vojnih stručnjaka, najvjerojatnije se koncipira varijanta koja će se moći koristiti visoko-precizno streljivo kakve su npr. "navođene zrakoplovne bombe KAB-250 i rakete klase zrak-zemlja H-59MK2."



KAB-250* je specifično razvijena za ruski zrakoplov pete generacije Su-57, i prilagođena nošenju u unutarnjim borbenim spremnicima. Međutim, bez obzira na svoj izgled koji je prilagođen tom zahtjevu, ovu bombu mogu nositi i drugi zrakoplovi čije se podvjesne točke nalaze uglavnom izvana, na krilima ili ispod trupa zrakoplova. Takav slučaj će da bude i sa najnovijom moderniziranom varijantom Su-30SM1. Bomba je konstruirana na osnovu klasične aerodinamičke sheme. Radi povećanja njenog operativnog doleta prilikom otpuštanja sa zrakoplovne platforme, ali i njenih manevarskih sposobnosti, dograđena su aerodinamička krila. Osnovni imperativ prilikom njene konstrukcije je bio da se osigura visoka točnost pogotka (odstupanje od cilja ne veće od 5 metara) u uvjetima gdje zrakoplov ne ulazi u zonu neposrednog djelovanja protivničke PZO. Da bi se postigla ovakva preciznost, ruski konstruktori su primijenili sustav kombiniranog navođenja aviobombe, koja se u početnom i srednjem dijelu svoje putanje navodi putem inercijalno-satelitske aparature, a u završnom dijelu putanje (na nekih 2-3 km od cilja) navođenje preuzima termovizijska glava za samonavođenje, koja sa korelacijskim algoritmom obrade informacija, automatski selektira i prati cilj obrušavajući se na njega sa "snajperskom" preciznošću. Također, kada je opremljena s laserskom glavom, bomba se može navoditi putem laserskog snopa koji može se može emitirati iz zraka ili s kopna (pješaštvo s kopnenim laserskim obilježivačima cilja). Primjena termovizijske glave za samonavođenje osigurava visoku otpornost bombe na elektronsko ometanje od strane protivnika (napomena: prilikom snažnog elektronskog ometanja, dolazi do opstrukcije i pucanja kanala koji satelitski navodi bombu na cilj. Tada na scenu stupa inercijalno navođenje koje dovodi bombu u radijus cilja točno toliko da ga zahvati termovizijska glava za samonavođenje, koja potom preuzima upravljanje nad bombom do udara u cilj). Bomba je teška 250kg od čega na eksplozivno punjenje otpada 50% njene ukupne težine. Opremljena je komadno-rušećim tipom bojeve glave.



Raketa klase zrak-zemlja H-59MK2, u stvari predstavlja radikalno moderniziranu koncepciju protubrodske rakete H-59MK "Ovod-MK". Ova raketa je namijenjena za uništavanje nepokretnih kopnenih ciljeva, kao što su veći objekti i infrastrukura neprijatelja. Opremljena je različitim tipovima sustava za upravljanje, kao što je inercijalni sistem navođenja s kojim je integriran elektro-optički blok i sistem satelitske navigacije GLONASS. Kod nje je u potpunosti primijenjen princip "ispali i zaboravi". Radi se o raketi izuzetno velike preciznosti i razorne moći. Na maksimalnom dometu koji je projektiran na 300 km, ova raketa ima odstupanje od cilja svega 2-5 metara, što je potpuno nebitno ako se zna da nosi bojevu glavu nabijenu s čak 350kg visokobrizantnog eksploziva. Prilikom svog krstarenja, raketa koristi izuzetno nizak profil leta, tako da predstavlja teško uočljiv cilj za neprijateljske radare. Uostalom, i sama tehnologija njene izrade zasnovana je na principima koji dodatno smanjuju njenu radarsku refleksiju. Uz probojno-rušeće bojeve glave H-59MK2 može biti opremljena i kasetnom bojevom glavom za uništavanje većih skupina neprijateljske žive sile i oklopne tehnike. Ukratko radi se o izuzetno sofisticiranom projektilu sposobnom da s lica zemlje "istrijebi" ogroman broj različitih kopnenih ciljeva, bez obzira na njegovu veličinu i stupanj zaštićenosti.



Kao što smo već rekli, ruski višenamjenski borbeni zrakoplov Su-30SM je prvenstveno namijenjen ostvarivanju prevlasti u zrakoplovnom prostoru. Još 2012.godine je potpisan ugovor s ministarstvom obrane Ruske Federacije, koji je obuhvaćao nabavku 116 primjeraka Su-30SM, od čega bi u redove ruskog ratnog zrakoplovstva otišlo 88 ovih zrakoplova, dok bi ruska ratna mornarica dobila 28 primjeraka Su-30SM. Praktična realizacija ovog ugovora, tj. njegova dinamika se dosta povoljno odvija, tako da je do sada isporučeno oko 100 zrakoplova ovog tipa ruskim zrakoplovnim jedinicama. U skorije vrijeme će najvjerojatnije biti potpisan ugovor za nabavku još 50 zrakoplova Su-30SM/SM1 za potrebe ministarstva obrane, koji će ih potom po potrebi rasporediti tamo gdje je potrebno. Ovaj ugovor bi se trebao realizirati najkasnije do 2022. godine, nakon čega bi se irkutska tvornica zrakoplova fokusirala na proizvodnju linije putničkih zrakoplova MS-21, koji se trenutno nalazi u fazi intenzivnog testiranja. Do kraja 2022.godine procjene su da će ruska vojska posjedovati oko 170-180 letjelica Su-30SM/SM1.



* Bombu su konstruirali inženjeri Korporacije "Taktičeskoje raketnoje vooruženije"