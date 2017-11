Ruski lovci Su-30SM i Su-35 nevidljivi za zrakoplove pete generacije F-22 Raptor?

Američki lovac pete generacije F-22 Raptor pokazao senesposobnim u misijama praćenja ruskih zrakoplova Su-30SM i Su-35 na nebu Sirije. Ovo je izjavio zapovjednik 95. ekspedicijske lovačke eskadrile vojske SAD-a za medijsku kuću Aviation Week, prenosi ruski medijski portal RG. Inače, dio ove eskadrile je baziran na aerodromu američke vojne baze Al Dhafra, koja se nalazi u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Su-35 Reuters Reuters

Potpukovnik američke vojske, čije se ime ne spominje, izjavio je da su jedinice Bašara al-Asada uz pomoć ruskih zrakoplovnih efektiva značajno potisnule teroriste sa svog teritorija i približile se zoni gdje djeluju američki zrakoplovi. Ruski lovci Su-30SM i Su-35 osiguravaju zračni prostor iznad šire operacijske zone sirijske vojske, i nije nemoguće da uskoro dođe do bliskog kontakta s američkim lovcima F-22 Raptor. Činjenica da se oko njih motaju ruski zrakoplovi vrlo neugodno utječe na američke pilote koji upravljavaju ovim letjelicama.

Zašto?

Naime, ovaj izvor ističe da američki zrakoplovi nemaju adekvatnu opremu za identifikaciju letjelica (svoj/tuđi) u noćnim uvjetima, što pomalo nevjerojatno zvuči. Jer ako ruski zrakoplovi koji su generacijski ispod F-22 Raptora imaju takvu opremu, a ovaj to nema, onda to može biti priprema za nešto daleko ozbiljnije. Ovo stvara jednu vrlu opasnu situaciju koja se može dogoditi na ovom prostoru, a to je da dođe i do vatrenog kontakta između avijacije dvije supersile, koja bi mogla dovesti do nesagledivih posljedica na globalnoj razini.

"Da bi spriječili ovakav scenarij, američko zapovjedništvo je pokušalo stupiti u radio-vezu s ruskim borbenim zrakoplovima koji patroliraju u ovom sektoru, ali bez uspjeha. Ruski piloti su ostali "nijemi" za bilo kakav oblik komunikacije", istaknuo je američki časnik.

Ruski višenamjenski lovac SU-30SM Maksim Blinov/RIA Novosti Maksim Blinov/RIA Novosti

Pored ovog problema, piloti na avionima F-22 Raptor su uočili još nekoliko vrlo ozbiljnih nedostataka u komunikacijskom i napadno-navigacijskom sustavu ovog zrakoplova. Naime, ovaj zrakoplov je lišen mogućnosti razmjene podataka putem taktičkog sustava Link 16 koji je vrlo važan segment gotovo svakog borbenog aviona. Također, piloti su otkrili da ni sustav označavanja cilja koji se nalazi na elektroničkom tražilu kacige pilota nije u ispravnoj funkciji.

U ovakvoj situaciji, borbeni pilot na ovom stroju mora koristiti ostale instrumente koji se nalaze u kokpitu aviona, umjesto da na viziru kacige ima obilježen cilj. Ovo značajno smanjuje borbene sposobnosti američkih pilota jer se zračne bitke odvijaju iznimno velikom brzinom, gdje je svaka sekunda bitna, i gdje svakako daleko veću prednost ima onaj pilot koji cjelokupnu situaciju ima pred svojim očima (elektronički vizir), bez da skreće pogled na instrumente koji se nalaze na komandnoj ploči u kokpitu aviona.

F-22 Raptor je prvi operativni lovac pete generacije koji se pojavio u svijetu. Razvile su ga tvrtke Lockheed Martin, Boeing i General Dynamics. U borbenim eskadrilama američkog Ratnog zrakoplovstva se nalazi od 2005. godine. Tijekom njegove ekploatacije ustanovljeno je da avion ima nekoliko slabih točaka, koje se odnose na gore spomenutu nedovoljnu pouzdanost elektronike, kao i na mali kapacitet spremnika s gorivom. Prilikom eksploatacije na Bliskom istoku uočeno je i da je njegova pokrivka, koja ovom zrakoplovu osigurava "stealth" karakteristike, neotporna na ekstremne vremenske uvjete kao što su visoke temperature i prisustvo pijeska. Od 2011. godine daljnja proizvodnja ovog aviona se obustavlja. Amerikanci daju prednost novom projektu borbenog aviona pete generacije- F-35 Lightning II.