Pogađa s 50 km direktno u centar - Rusi kreću u modernizaciju super-topa 2S7 "Pion"

Najnovija tehnologija u velikoj mjeri produžava životni vijek postojećeg naoružanja koje se nalazi u ruskoj vojsci. Naoružanje staro već pola stoljeća, se zahvaljujući znanstvenom prodoru u tehničkim područjima koje pokrivaju elektroniku i računalstvo, praktički drugi put rađa.

Svojevrstan "cunami" kada je u pitanju modernizacija sustava za upravljanje vatrom, tj. njihova radikalna "kompjuterizacija", uz nesumnjiv pomak u usvajanju "pametnog" topničkog streljiva, na najbolji način može reaktivirati izvanredan potencijal sastavljen od masivnog čelika, koji se u tisućama tona nalazi u ruskim oružanim snagama.

Naime, rusko ministarstvo obrane je prihvatilo program modernizacije samohodnih topničkih sustava 2S7 "Pion", koji se u naoružanju nalazi još od 70-ih godina prošlog stoljeća. Zahvaljujući svojim izvanrednim balističkim karakteristikama, ovo oruđe će i dalje predstavljati "strah i trepet" na frontu.

2S7 "Pion" Wikipedia Wikipedia

U dugom vremenskom razdoblju, glavni zadatak ovog sustava je bilo nanošenje udara po pozicijama neprijatelja u taktičkoj dubini fronta, upotrebom specijalno topničkog streljiva koje je opremljeno taktičkim nuklearnim bojevim glavama.

Za izvršavanje ovakvih zadataka preciznost oruđa je bila od drugorazrednog značaja, zahvaljujući ogromnoj razornoj snazi ovih projektila ekvivalenta 2000 tona TNT-a. Dovoljno je bilo samo usmjeriti topničku cijev u pravcu neprijatelja, i ispaliti projektil na projektiranu daljinu koja će biti sigurna za vlastite snage. Međutim, kada je u pitanju upotreba konvencionalnog topničkog streljiva, oruđe nije zadovoljavalo visoke kriterije preciznosti. Po ocjeni stručnjaka, paket modernizacije koji je predviđen za ovo oruđe, znatno će poboljšati upravo ovu sposobnost, i osigurati učinkovito djelovanje teškim konvencionalnim granatama kalibra 203mm na udaljenostima većim od 50 km.

Kako prenosi internet portal "Izvestija", Rusi se spremaju masovno modernizirati sve operativne topničke sustave 2S7 "Pion" (oko 350 jedinica). Ključni element modernizacije ovog samohodnog oruđa je integracija suvremenog sustava za upravljanje vatrom. Osnovni zahtjev prilikom usvajanja novog paketa modernizacije je učinkovita borba s neprijateljskim ciljevima koji se nalaze duboko iza prvih linija fronta, na udaljenostima i do 50 km. Ovaj standard modernizacije će biti kompatibilan i s bespilotnim izviđačkim letjelicama koje će u stvarnom vremenu korigirati preciznost topničke vatre.

U ministarstvu obrane nisu isključili mogućnost da se u bliskoj perspektivi na bazi streljiva kalibra 203 mm razvije novi visokoprecizni projektil, kao što je to napravljeno kod ruske samohodne haubice Msta-S kal-152mm i njenog projektila "Krasnopolj". Prema tvrdnjama iz ministarstva obrane, u tom slučaju bi se za približno 2 h povećao i operativni domet oruđa (na daljine i do 100km). Streljivo bi imalo i različite tipove bojevih glava, kao što je probojno-rušeća, kasetna, razorna. Cjelokupan projekt modernizacije je na sebe preuzela volgogoradska tvornica "Barrikadi" koja se nalazi u sastavu korporacije "Uralvagonzavod".

Msta-S Vitalij Kuzmin Vitalij Kuzmin

2S7 "Pion"- je teško samohodno topničko oruđe velikog dometa. Spada u najmoćnija oruđa takve klase u svijetu. Ukupna težina dostiže 45 t, do čega jedna trećina otpada samo na top 2A44 koji je dug 11 metara. U dvije minute može ispaliti do pet granata, od kojih je svaka pojedinačno teška 110 kg. Maksimalna brzina na uređenom putu prilikom ofenzive je do 50 km/h. Njegova posada se sastoji od 13-14 ljudi, koji opslužuju cijelo oruđe.

Njegov osnovni zadatak je borba protiv neprijateljskih ciljeva koji se nalaze u taktičkoj dubini fronta. Posebna poslastica su mu zapovjedni centri, čvorišta veze, topničko-raketne pozicije neprijatelja, helidromi, skladišta streljiva i goriva.

Glavni urednik časopisa "Arsenal Otečestva", Viktor Murahovski, ističe da će novi kompjuterizirani sustavm za upravljanje vatrom koji se posebno razvija za topnička oruđa velikog dometa, biti izuzetno važan element modernizacije cjelokupne vojske.

"Takva modernizacija će dozvoliti učinkovitu suradnju između topničkih diviziona i sofisticiranih izviđačkih elemenata za otkrivanje neprijateljskih ciljeva i korekciju vatre", - ističe Murahovski.

To se najbolje potvrdilo tokom rata u Siriji. Naime, osnovni specifikum rata u ovoj državi je taj da neprijatelj ne posjeduje klasični front, tj. prvu liniji obrane. Operacije se izvode brzo, iznenadno, i iz različitih pravaca. S toga, učinkovito djelovanje topničkih sustava mora odgovarati tempu borbenih djelovanja. Neprijatelj se mora vrlo brzo locirati i uraganskom vatrom u potpunosti uništiti. U ovakvim uvjetima, od izuzetno velikog značaja je primjena mobilnih izviđačkih platformi koje se sastoje od bespilotnih letjelica, mreže kopnenih radara i taktičkih sustava veze, koji su povezani sa zapovjednim topničkim punktovima. Ovakva podjela zadataka skraćuje vremensku pripremu za čak 3-5 h, u odnosu na ranije razdoblje.

Poznati ruski vojni stručnjak je dalje primijetio, da je uz integraciju novog sustava za upravljanje vatrom nužno i razviti nove tipove streljiva u kalibru 203 mm. Nova granata mora neprijatelju pasti praktički "na glavu", iako se on nalazi 50 i više kilometara daleko od prve linije fronta.

"Takvi projekti svakako da postoje. Konstruiranje visokopreciznih granata, koje će koristiti različitu tehnologiju korekcije putanje projektila prilikom njegovog navođenja na cilj, fundamentalno je važna za oruđa ovakvog tipa. Mi već imamo dosta iskustva kada je u pitanju proizvodnja granata i raketa koje u sebi imaju "pametne" sustave koji upravljaju projektilom (radio-balistička tehnologija, mreža vojnih satelita GLONASS). Upotrebom ovakve tehnologije, za konačan rezultat ne moramo se brinuti. Zahvaljujući granati koja ima tako veliku razornu moć, mi ćemo u svojim rukama imati pravi "kirurški skalpel". Dovoljno je ispaliti 1-2 ovakve granate da bi se garantirano uništio svaki vojni objekt, udaljen nekoliko desetaka kilometara", ističe stručnjak.

Osim ovog "gigantskog" topa, Rusi planiraju modernizirati još jedno zastrašujuće topničko sredstvo koje uz konvencionalne granate, može ispaljivati i taktičke nuklearne projektile. Naime, uvodna serija teških samohodnih minobacača 2S4 "Tulipan", prošla je proces modernizacije u okviru "Uralskog mašinskog zavoda".

2S4 Tulipan Vitalij Kuzmin Vitalij Kuzmin

Ovaj jedinstveni minobacač u kalibru 240 mm je dobio napredni paket modernizacije, koji uključuje novi sustav veze, kao i suvremeneni ciljni i navigacijski kompleks. Pun format ove modernizacije, točnije svi njegovi elementi predstavljaju vojnu tajnu. U okviru ruske vojske se nalazi preko 400 ovih minobacača, od kojih će barem polovica biti modernizirana na napredni standard.

2S4 Tulipan je sovjetski minobacač velikog kalibra (240 mm) koji je zbog svoje karakteristične ubacne putanje mine, namijenjen uništavanju utvrđenih ciljeva neprijatelja, koji nisu dostupni drugim tipovima artiljerijskog oružja. Borbeni komplet ovog minobacača se sastoji od 20 razornih mina pojedinačne mase od 134 kg, kao i deset aktivno-reaktivnih mina s povećanim dometom. Ove posljednje imaju masu od čak 230 kg. Efektivni domet minobacača s običnim minama iznosi 9000 metara, dok sa aktivno-reaktivnom minom domet dostiže gotovo 20 000 metara. Pored mina s razornim bojevim glavama, 2S4 Tulipan može ispaljivati i mine s kasetnim bojevim glavama, pa i navođene superprecizne mine tipa "Smeljčak" koje su posebno učinkovite protiv minijaturnih-točkastih ciljeva. Zahvaljujući izvanrednoj vatrenoj moći ovog oruđa, Rusi su za 2S4 Tulipan razvili i specijalnu zapaljivu minu "Sajda", kao i neutronsko streljivo "Smola" i "Fata".