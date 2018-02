Kakva nam to "zvijer" stiže na proljeće? T-90M "Proriv-3" silazi s montažne linije

Napominjemo da je ugovor za isporuku tenkova "Proriv" (hrv. Proboj) potpisan još prošle godine na međunarodnom vojno-tehničkom sajmu "Armija -2017". Potpisnici ugovora su Ministarstvo obrane Ruske Federacije i koncern "Uralvagonzavod" iz Nižnjeg Tagila. Ugovor je težak 24 milijarde rubalja (343,42 milijuna eura) i predviđa modernizaciju osnovnog borbenog tenka T-90A "Vladimir" na novi standard T-90M "Proriv-3".

"Formirana je zajednička komisija koja prati njegovu realizaciju. Osnovne aktivnosti se već uveliko provode. U bliskom vremenskom razdoblju, koji se broji mjesecima, mi možemo potvrditi da će najnovija modifikacija T-90M 'Proriv-3' ući u naoružanje ruske vojske. Prva isporuka ovih tenkova, koja će biti isporučena oklopnim jedinicama ruske vojske, bit će ranga jednog tenkovskog bataljuna", ističe izvor iz korporacije "Uralvagonzavod", prenosi internetski portal RG.

Državni program preoružanja ruske vojske predviđa obnovu tenkovskog parka T-90, koji će biti doveden na standard T-90M "Proriv-3". Ovaj standard predstavlja duboku modernizaciju osnovne verzije tenka T-90A "Vladimir" i Rusi su ga doveli praktički do savršenstva kada je u pitanju porodica tenkova moderniziranih na bazi T-90. Nešto slično kao, primjerice, Su-35S u zrakoplovnoj industriji, kada je u pitanju modernizacija zrakoplova na bazi aparata Su-27.

Karakterizira ga integracija sustava za upravljanje vatrom posljednje generacije "Kalina", koji po svojim ukupnim karakteristikama predstavlja možda i najbolji sustav koji se trenutačno proizvodi u svijetu.

Prema za sada neprovjerenim informacijama, spekulira se da će se na ovu verziju tenka, kojom bi se opremale isključivo ruske oklopne jedinice, integrirati tenkovski top 2A82-1M u kal. 125 mm koji je inače osnovno naoružanje namijenjeno za tenk "Armata".

Ovo će mu omogućiti dramatično povećanje vatrene moći zahvaljujući mogućnostima samog topa, ali i primjene nove generacije streljiva koje se inače razvija za ovaj top. Preko osnovnog oklopa će biti instaliran dinamički sustav oklopne zaštite "Relikt", a nije isključena ni integracija sustava aktivne zaštite Arena-M. Na osjetljivim dijelovima tenka se kao dodatna oklopna zaštita nalaze i protukumultivne rešetke. Veliki dio konstruktorskih inovacija je upravo i fokusiran na maksimalno povećanje razine oklopne zaštite, da bi se do krajnjih granica uvećavala borbena izdržljivost tenka.

Slobodan Đukić Slobodan Đukić

Ruska vojska planira na ovaj standard podići vojsku od oko 400 tenkova T-90A, koji se trenutno nalaze u operativnim vojnim jedinicama.

Pored nabave tenkova T-90M, oklopne jedinice ruske vojske će uskoro dobiti i novo oruđe koje je namijenjeno neposrednoj vatrenoj podršci tenkovima u napadu. Ruska vojska u ožujku konačno dobiva prvu isporuku univerzalnih borbenih oklopnih vozila za podršku BMPT-72 "Terminator-2". Radi se o ekstremno naoružanoj borbenoj koncepciji, koja je namijenjena ostvarivanju vatrene premoći na tlu.

BMPT-72 "Terminator-2" je opremljen s dva automatska topa 2A42 u kal. 30 mm, koji imaju borbeni komplet od 850 granata. Ove topove je proizvodio čuveni zavod "Tulamaš" iz Tule. Top ispaljuje streljivo u kalibru 30×165 mm, a balističke karakteristike granate su osiguravale efektivan horizontalan domet do 4000 metara (probojnost do 50 mm homogenog čelika pod kutom od 60 st. na daljini od 1000 m). Za ovaj top su razvijena 2 tipa streljiva u kalibru 30×165 mm, pancirni i fugasni, a borbene platforme koje ga koriste kao osnovno naoružanje su oklopna borbena sredstva BMP-2, BMD-2, BMD-3, BTR-90, kao i helikopteri Ka-50, Ka-52, Mi-28. Topovi su osposobljeni da djeluju u pojedinačnom i rafalnom režimu paljbe. S njima je sparen i mitraljez PKTM kal. 7,62x54 mm, kao i dva automatska bacača granata kal. 30 mm (svaki po 300 granata). Udarno raketno naoružanje se sastoji od četiri laserski vođene protutenkovske rakete "Ataka-T" koje su smještene u isti broj tansportno-lansirnih kontejnera. Ovu raketu odlikuje izuzetno visoka brzina leta, i prema atributu brzine spada u najbrže rakete takvog tipa na svijetu. Njezina brzina iznosi oko 550 m/s. Ovakva brzina joj osigurava da do maksimalne točke njezinog dometa dođe za svega 10 sekundi. Specijalno za BMPT-72 su razvijena dva tipa ove rakete, s kumulativnom (9M120-1) i termobaričnom bojevom glavom (9M120-1F). Maksimalna duljina na koju se raketa lansira je 6 km, a na toj daljini ona može probiti svaki suvremeni tenk čiji je oklop ojačan dinamičkom zaštitom. Treba napomenuti da napredne verzije ove rakete, s tandem bojevom glavom, imaju uvećan domet koji sada doseže cijelih 10k m, a povećana je i njezina probojnost koja iznosi 1000 mm+ homogene čelične ploče, zaštićene strukturom dinamičke zaštite.

Treba dodati i da je potpisan ugovor težak 4 milijardi rubalja (oko 57,23 milijuna eura) u vezi isporuke prve količine moderniziranih oklopnih borbenih vozila BMP-3. Zanimljivo je istaknuti da će ova sredstva biti isporučena s borbenom kupolom "Epoha", koja je inače inicijalno predviđena za opremanje borbenih oklopnih vozila nove generacije Kurganec-25 i Bumerang.

Inače, radi se o besposadnom borbenom modulu kojim se daljinski upravlja s mjesta zapovjednika vozila ili nišandžije. Na njega je integriran moderni SUV (sustav za upravljanje vatrom) koji ima sposobnost da automatski pronađe i selektira cilj i to u 2 dijapazona rada, aktivnom i pasivnom. Optički lokator može identificirati i zamaskirane ciljeve, a računalo omogućava gađanje do 2 cilja istovremeno. Kupola ima visok stupanj modularnosti, što znači da se na nju uz sitnije prepravke i modifikacije može, primjerice, nakačiti i najnoviji top izuzetnih borbenih sposobnosti A-220M* u kal. 57 mm, koji se još nalazi u fazi ispitivanja.

U svojoj osnovnoj varijanti borbeni modul "Epoha" je opremljen automatskim topom 2A42 u kal.30 mm, efektivnog dometa oko 4000 m i kapaciteta 500 granata. Pored ovog topa, tu se nalazi i spregnuti mitraljez PKTM 7,62 mm s borbenim kompletom do 2000 metaka, kao i možda i najjači adut u vidu laserski navođenih raketa "Kornet", opremljenih tandem-kumulativnim i termobaričnim bojevim glavama. Epoha ima sposobnost nositi četiri ove rakete, efektivnog dometa i do 10 000 m, maksimalne probojnosti od čak 1300 mm oklopa ojačanog dinamičkom zaštitom (tandem-kumulativna raketa).

U planu je i integracija suvremenih sustava aktivne zaštite kao što je to, primjerice, kompleks "Drozd-2" koji bi osigurao zaštitu u radijusu od 360 stupnjeva oko vozila, od različitih tipova kumulativnih i vođenih protutenkovskih raketa.

*Konkretno, radi se o topu koji je dio robotizirane kupole koju u kompletu proizvodi čuveni ruski biro "CNII Burevestnik". Pretpostavka je da će potkalibarna granata kalibra 57×348 mm, ispaljena iz ovog topa, imati sposobnost probiti homogenu pancirnu ploču debljine 150 mm, na daljini do 1500 metara. Pored toga, ovaj top može djelovati i po zračnim ciljevima na visini i od 4 kilometra. Njegova brzina paljbe iznosi 120 granata u minuti, dok mu je horizontalni domet vrtoglavih 12 kilometara.