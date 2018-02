Počelo testiranje ruskog bespilotnog helikoptera koji može nositi do 150 kg naoružanja

Russia Beyond

Holding "Helikopteri Rusije" (dio "Rosteha") počeo je testiranje bespilotnog helikoptera s koaksijalnim rotorima koji može nositi do 150 kilograma korisnog tereta, uključujući naoružanje i sustave za izviđanje, objavila je služba za medije državne korporacije "Rosteh".

U okviru ugovora s koncernom VKO "Almaz-Antej" na projektu radi jedno od poduzeća u sastavu holdinga "Helikopteri Rusije", Konstruktorsko-tehnološki centar Kumertausko poduzeće za proizvodnju zrakoplova (KumAPP).

"Ova letjelica ima dobre šanse kako na vojnom, tako i na civilnom tržištu. Sfera njezine primjene je vrlo široka. Ovakva bespilotna letjelica može nositi moćne sustave za izviđanje i ozbiljno naoružanje, koje postojeći dronovi ne mogu podići u zrak", objašnjava industrijski direktor zrakoplovnog klastera "Rosteha" Anatolij Serdjukov.

"Rosteh" dodaje da se jedan od dva kreirana modela trenutno nalazi na laboratorijskim ispitivanjima u konstruktorskom birou za industrijsku automatiku u Saratovu, gdje se provjerava funkcioniranje pilotažno-navigacijskog sustava, sustava upravljanja motorom, radioveze i drugih sustava na helikopteru.

Generalni direktor "Helikoptera Rusije" Andrej Boginski dodaje da je ovo jedan od prvih projekta ovog tipa u Rusiji. "Naši stručnjaci su postigli značajan napredak i planiramo u drugoj polovici 2018. godine počneti s ispitivanjima u zraku", rekao je Boginski.

Nova bespilotna letjelica će imati suštinski novu konstrukciju transmisije. Kako navodi "Rosteh", helikopter može nositi do 150 kilograma korisnog tereta, dostiže brzinu do 150 kilometara na sat i izvodi letove u trajanju do četiri sata. Upravljanje i transport letjelice vršit će autonomni punkt na bazi vozila "Kamaz".

