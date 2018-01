Russia Beyond

instagram.com/ krymsky_bridge/Global Look Press

Na Krimskom mostu su počeli ugrađivati hidraulične uređaje, takozvane "šok transmitere", koji će sačuvati most i od potresa jačine 9 stupnjeva.

U zoni gdje stoji most su moguća kretanja zemljine kore i jaki potresi. Parametri seizmološke aktivnosti po čitavoj dužini mosta su izračunati. Zato su od samog početka i predviđeni amortizeri koji se sada postavljaju na mostu. Most će imati preko 760 šok transmitera i svaki od njih će moći izdržati dodatni pritisak od 85 do 150 tona.

Ista tehnologija je inače korištena u izgradnji mosta preko zaljeva Zlatni rog u Vladivostoku, i na mostovima u Sočiju izgrađenim uoči Olimpijade 2014.