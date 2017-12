Mačak po imenu Mostik - glavni inspektor Krimskog mosta

Postoji vrlo važan četvoronožni inspektor koji prati izgradnju Krimskog mosta. Mačak Mostik (mali most) se stalno nalazi na gradilištu.

Radnici su ga pronašli 2015. godine i on otad ne silazi s mosta. Mostik danju šeta po različitim sektorima konstrukcije, prati radove, a noću hvata miševe. Mačak će prvi prijeći most s jednog na drugi kraj kada on bude završen dogodine, kažu u centru za informacije "Krimski most". Mostik je toliko poznat da ima svog osobnog fotografa i vozača, Instagram, Facebook i VKontakte profil.