Rusko oružje se našlo na američkoj top listi

Američki mediji su napravili top listu pet najzanimljivijih vrsta oružja 2017. godine. Stručnjaci su ocijenili prošlih 12 mjeseci kao "odličnu godinu za oružje".



Kako piše The National Interest, na listi pet najboljih su dva oružja ruske proizvodnje.



Analitičari su među najbolje "ubojice" uvrstili rusku supersoničnu raketu "Cirkon". Izdanje dodaje da ona razvija brzinu od 4600 milja na sat (7400 km/h) i da će uništavati ciljeve vrlo brzo i efikasno. Zbog toga je Velika Britanija zabrinuta za sudbinu svojih novih i skupih nosača aviona, koje ruske rakete mogu "eliminirati kao patke".



"Cirkon" je, čini se, ozbiljno uplašio zapadne stručnjake. Još jedna vrsta ruske obrambene tehnike je povezana s ovom raketom. Radi se o novim fregatama i korvetama koje su naoružane "Cirkonima", što znači da manji brodovi mogu nanijeti vrlo jak udarac.



"To je pravi problem za ratnu mornaricu, pa i za tako velike i skupe brodove poput nosača aviona", piše The National Interest.



U top pet najboljih prema američkom listu je i američka protubrodska raketa LRASM, ofenzivni dronovi i modernizirani tenk Abrams. Povodom tenka, autori su pojasnili da je do te modernizacije dovela pojava novog ruskog tenka T-14 Armata.