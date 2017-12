Sirijsko iskustvo: U Rusiji napravljen blindirani pickup "Samum" s topom kalibra 23 mm

Russia Beyond

To je zapravo veliki blindirani otkriveni pickup na čiju je karoseriju smješten mitraljez ili top manjeg kalibra. To je učinkovito rješenje za praćenje kolona, patroliranje terena i iznenadne napade s naglim povlačenjem, s obzirom na to da "borbeni pickup" ima veliku vatrenu moć i d se kreće brže od standardnih borbenih vozila, prenosi portal rg.ru.

Svoju verziju ovakvog borbenog vozila napravila je "Podoljska elektromehanička tvornica za specijalnu strojogradnju", a demonstrirala ga na Međunarodnom vojno-tehničkom forumu "Armija 2017". To je pickup "Samum" s lakim oklopom, naoružan protuzračnim raketno-topovskim lanserom ZU-23/30M. Ovo oružje može uništavati kopnene ciljeve udaljene 2,5 km kao i zračne ciljeve na visini od 1,5 km.

Protuzračni top na blindiranom vozilu ima nekoliko režima paljbe: automatski, poluautomatski i ručni. Na taj način je otklonjen nedostatak koji inače imaju ovakva vozila ručne izrade, gdje je nišandžija izložen velikoj opasnosti. Vozilo ima ovjes koji se može fiksirati i tako se može nivelirati ljuljanje za vrijeme paljbe.

"Samum" je dugačak 5 metara, a širok i visok 2,75 metara. S punom ratnom opremom je težak 6,5 tona, a uz to može prevoziti još pola tone tereta. Motor ima 200 konjskih snaga, što ovom terenskom vozilu omogućuje da razvije brzinu od 160 km/h na asfaltnoj cesti. "Samum" ima dva rezervoara s kojima može prijeći 1000 kilometara.

Stručnjaci u cjelini pozitivno ocjenjuju ovaj projekt. Po njihovom mišljenju, konstruktori su kreativno osmislili bogato vojno iskustvo, ali daljnji razvoj ovog projekta u velikoj mjeri ovisi o tome kako će se vozilo pokazati na testiranju.

