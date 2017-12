BMP-3 "Dragun": Nenadmašni kralj pješaštva od kojeg će strepiti i tenkovi

Novi izgled, jednostavnost uporabe, kao i respektabilno naoružanje - sve je to objedinjeno u jednom vozilu. BMP-3 već gotovo tri desetljeća uspješno rješava sve zadatake koji se nameću pred kopnene, oklopno-mehanizirane borbene sastave. Upotrebljivost velike većine ovih strojeva je praktički iscrpljena, i to kako u zemlji, tako i inozemstvu, i bila je neophodna modernizacija ovih sredstava.

Njegovo naoružanje se sastoji od sparenih topova u kalibru 100/30 mm što ovo vozilo približava lakim tenkovima kada je u pitanju vatrena moć (primjerice, čuveni tenk T-55 je imao top D-10TG2 u kalibru 100 mm). Dakle, ovo naoružanje nema samo funkciju vatreno podržavati pješaštvo u napadu, nego i uništavati utvrđene točke neprijatelja, kao i njegovu lakšu i težu oklopnu tehniku.

U cijelom svijetu je nastala velika pomama za univerzalnim oklopnim borbenim vozilima. Upravo BMP-3 zadovoljava te kriterije. Njega krase izuzetna pokretljivost i velika vatrena moć, te je gotovo izvjesno da će odličan paket modernizacije postati komercijalni hit u svijetu.

Izvanredan odnos snaga/težina

Jedna od najvažnijih karakteristika ovog tipa tehnike je ta da ima odličnu prohodnost i pokretljivost na fronti. U odnosu na svoju konkurenciju, kao što je, npr., američki M2 Bradley, BMP-3 je znatno lakši. BMP-3 s dodatnom oklopnom zaštitom koju čine ploče s dinamičkom zaštitom + bočni zasloni za zaštitu gusjenica, kao i eventualno kumulativne rešetke, neće prijeći težinu od 23 tone. S druge strane, M2 Bradley, a posebno njegova posljednja modernizacija M2A3, dostiže težinu od gotovo 35 tona. Agregati koji pogone oba stroja su približnih karakteristika. Motor koji pogoni BMP-3 proizvodi snagu od oko 500 KS, baš kao i motor koji pogoni osnovnu verziju M2 Bradley. Daljnjom modernizacijom ovih sredstava integrirani su daleko jači motori, s tim što je težina M2 Bradley iz verzije u verziju sve više rasla, za razliku od slučaja modernizacije ruskog konkurenta. Osnovna verzija M2 Bradley je na početku težila 23 tone. Dakle, već u startu je bila teža od posljednje verzije BMP-3M. Sada, kao što smo rekli, najmodernija verzija M2A3 doseže gotovo 35 tona i ima snagu motora od nekih 660 KS. Što se tiče BMP-3, njegova posljednja modernizacija BMP-3M je neznatno dobila na težini (19-20 tona), dok je motor UTD-32T, koji je ugrađen u ovu verziju, generirao snagu od 660 KS (praktički je iste snage kao i kod M2A3). Ruski konstruktori su nedostatke u oklopnoj zaštiti pokušali kompenzirati dodavanjem reaktivnog oklopa "Kaktus", kao i mogućnosti integracije elektro-optičke aktivne zaštite "Štora", pa i presretača "Arena". To su u osnovi bili samo komercijalni projekti namijenjeni isključivo za izvoz, ali i dobra osnova za planiranje dalje evolucije ovog sjajnog oklopnog sredstva.

BMP-3 "Dragun" Wikipedia Wikipedia

Najnovija modernizacija ruskog BMP-3 s oznakom "Dragun" u konstrukcijskom smislu predstavlja sasvim novo vozilo za razliku od svojih prethodnika, što je omogućilo ubacivanje agregata koji ima karakteristike tenkovskog motora. Naime, za verziju "Dragun" se planira integracija motora koji će generirati snagu od čitavih 820 KS. Zanimljivo je istaknuti da će ovaj motor biti integriran na prednjem dijelu šasije vozila (nešto slično imamo kod izraelskog tenka "Merkava"). S pojačanjem osnovnog oklopa, koji će karakterizirati verziju "Dragun", težina ne bi trebala prijeći 23 tone. Dakle, ovo će, za razliku od američkog oklonjaka, doslovce biti raketa na gusjenicama.

Drugi potencijalni konkurent Schützenpanzer Puma njemačke tvrtke Krauss-Maffei Wegmann predstavlja oklopljeniji, daleko veći, i, konačno, znatno teži transporter. Njegova težina doseže gotovo 43 tone, i praktički se nalazi u rangu osnovnih borbenih tenkova. Međutim, on je bolji od američkog transportera u smislu da ima motor koji proizvodi 1100 KS, gdje po svojim performansama spada u klasične tenkovske motore. Odlikuje ga modularni kompozitni oklop koji može izdržati pogodak potkalibarnom granatom kalibra 50 mm (BMP-3M s čela zadržava granatu u kalibru do 30 mm, kao i američki M2A3).

Njemački Schützenpanzer Puma tvrtke Krauss-Maffei Wegmann Wikipedia Wikipedia

Pored standardnog oklopa, Schützenpanzer Puma ima i aktivnu elektro-optičku zaštitu MUSS (njem. Multifunktionales Selbstschutz-System). Ovaj sustav aktivne zaštite je namijenjen borbi protiv protutenkovskih vođenih raketa. Naime, čim preko svojih detektora laserskog ozračenja registrira potencijalno opasnu situaciju, ovaj sustav reagira u vremenskom intervalu 1-1,5 sekunde, gdje aktivira bacače dimnih kutija radi stvaranja dimne zavjese, ili vrši ometanje operatera na protutenkovskom raketnom sustavu pomoću infracrvenih reflektora.

Međutim, nijedan od njih se ne može mjeriti s ruskim oklopnim vozilom kada je u pitanju cijena koštanja, kao i sposobnost integracije različitih oblika borbenih kupola na platformu vozila.

Osnovno naoružanje od kojeg strahuju i tenkovi

Izmjene na najnovijoj verziji BMP-3 "Dragun" su zaista obimne. Ugrađen je kompjuterizirani sustav upravljanja vatrom, vozilo je uvezano u jedinstven sustav taktičkog zapovijedanja, potpuno su digitalizirani instrumenti koje koriste članovi posade, što rezultira ne samo bržim protokom relevantnih informacija o neprijatelju i situaciji na bojištu, nego i skraćenjem vatrene pripreme za njegovo uništenje.

Konstrukcijske novine se odnose na premještanje kompletnog motora s transmisijom u prednji dio vozila, dok je posada prešla u zaštićeniji dio gdje se nalazi zajedno s desantnim odjelom. Jedino je borbena kupola ostala na istom mjestu kao i kod bazične verzije BMP-3.

Kao što smo rekli, ova koncepcija omogućava integraciju različitih tipova borbenih kupola. Pored standardne, ali i znatno modernizirane borbene kupole koja se sastoji od sparenih topova u kalibru 100 mm i 30 mm, planira se i integracija kupole s čudovišno snažnim topom u kalibru 57 mm. Topovi visoke balistike u kal. 57 mm su nešto potpuno novo, i to ne samo u ruskim, već i globalnim razmjerima. Konkretno, radi se o topu "A-220M" kalibra 57 mm, koji je dio robotizirane kupole koju u kompletu proizvodi čuveni ruski biro "CNII Burevestnik". Očekuje se da ovaj top za tri puta po daljini i za gotovo šest puta po visini premaši efektivni domet automatskog topa 2A72, što je zaista radikalan pomak. Pri tome bi on imao borbenu brzinu gađanja do 120 granata u minuti (2A72 - 330 gr./min.), I daleko veće efekte vatre na cilju. Primjerice, potkalibarna granata kalibra 57×348 mm SR ispaljena iz ovog topa će moći kao od šale "prostrijeliti" i najteža oklopna borbena vozila pješaštva, kakav je gore spomenuti Schützenpanzer Puma. Pretpostavke su da će ovo streljivo na daljinama većim od 1500 metara imati sposobnost probiti homogenu pancirnu ploču debljine i do 150 mm.

AU-220M - jedan od najboljih topova na svijetu. Međunarodna izložba naoružanja IDEX 2015. Sergej Ptičkin/Rossijskaja gazeta Sergej Ptičkin/Rossijskaja gazeta

Za borbu protiv najtežih oklopnih ciljeva, kao što su suvremeni osnovni borbeni tenkovi, na platformu BMP-3 se planira ugradnja borbene kupole sa samohotke 2S25M "Sprut-SDM-1" koja po kvaliteti osnovnog naoružanja i sustava za upravljanje vatrom u ničemu ne zaostaje za osnovnim borbenim tenkom T-90 "Vladimir". Naime, oba su opremljena moćnim tenkovskim topovima u kalibru 125 mm, koji mogu ispaljivati protutenkovske rakete 9M119M1 "Invar-M" probojnosti preko 800 mm punog čelika ojačanog reaktivnim pločama.

Na bazi BMP-3 je napravljena i samohodna radarska i zapovjedna stanica MRU-B (modul za promatranje i upravljanje) 9S932-1. On osigurava jedinicama protuzračne obrane sredstva veze i mogućnost razmjene podataka na bojnom polju. Zapovjedno vozilo automatski može interaktivno navoditi trupne protuzračne raketne sustave, koji se nalazi u pratnji oklopno-mehaniziranih borbenih ešalona. Kako ističu tvorci ove jedinstvene tehnike, MRU-B u realnom vremenu istodobno prati do 80 zračnih ciljeva, obilježava ih kao ciljeve i distribuira sredstvima PZO. Ovaj modul ima sposobnost obrade podataka sa svoga radara, ali i s drugih mobilnih sustava, gdje na taj način stvara jedinstveno radarsko polje iznad područja borbenih djelovanja.

Čak i kada se površno pogledaju ova usporedbe, postoje vrlo jasno da je BMP-3 u ovom trenutku najuniverzalnije borbeno vozilo pješaštva na svijetu. Gledajući s jedne strane njegovu zaista malu osnovnu težinu, a s druge snažan agregat i uvjerljivo najjače osnovno naoružanje, BMP-3 za 2-3 puta premašuje svoje zapadne konkurente.