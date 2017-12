Analiza: Čime će sve biti opremljene zračno-desantne snage ruske vojske?

Suvremena borbena tehnika, perspektivni padobranski sustavi, modernizirano streljačko naoružanje i oprema, a također i novostvorene zračno-desantne jedinice i njihova ustrojbena struktura..., sve ovo će biti implementirano u ovaj izuzetno važan rod vojske, i to zaključno s narednom 2018. godinom. "Leteće pješaštvo" će postati mobilnije i borbeno još žilavije, usvojit će nove metode izviđanja i temeljito se osposobiti da efektivno primijeni sredstva za protuelektronsku borbu. Ozbiljna transformacija u tehnološkom smislu zahvatit će praktički sve zračno-desantne jedinice, kao i kopnene borbene sastave. Ovo je posljedica značajno uvećanih financijskih sredstava koja su izdvojena za unapređenje kopnene i zračno-desantne vojske, u novom valu opremanja koji se planira u razdoblju od 2018.-2025. godine. Kakve će nove "igračke" dobiti ruske zračno-desantne jedinice u bliskom vremenskom razdoblju koje se nalazi ispred nas otkriva nam novinska kuća RIA Novosti.

YouTube

Oznaka - "D"

Prema informacijama iz dobro obaviještenih izvora, jedinice opće namjene (Kopnena vojska i Zračno-desantne snage - VDV) će u narednih sedam godina za preoružanje iz proračuna dobiti oko četiri trilijuna rubalja, od ukupno devetnaest koliko je planirano za ukupan financijski paket od 2018.-2025. godine. Kako je više puta izjavio zamjenik ministra obrane Jurij Borisov, do kraja 2020. godine će sve jedinice koje se trenutno nalaze u sastavu ruske vojske izaći na 70% opremljenosti najmodernijim borbenim sredstvima i opremom. Procjene su da će se popuna predviđenog arsenala "leteće pješadije" obaviti u još kraćem roku. Naime, general pukovnik Andrej Serdjukov, koji obavlja funkciju zapovjednika VDV-a, je početkom prosinca izjavio da je stupanj opremljenosti snaga pod njegovim zapovjedništvom (misli se na suvremena i modernizirana borbena sredstva i opremu) već sada na razini od 60%.

BMD-4M mil.ru mil.ru

Tako je u posljednje dvije godine Zračno-desantna vojska dobila četiri bataljunska kompleta borbenih oklopnih vozila BMD-4M i oklopnih transportera BTR-MDM "Rakuška". To je negdje ekvivalnet oko 120+ jedinica ove tehnike. Do 2020. godine broj ovih sredstava u jedinicama VDV-a će dostići brojku od 300 jedinica ove tehnike. Oklopne jedinice, koje će biti stvorene u sklopu Zračno-desantne vojske, dobit će samohodna oklopna sredstva "Sprut-SD", koja su opremljena tenkovskim topovima u kal. 125 mm. Dakle, "Sprut-SD" će po svojim vatrenim potencijalima biti u ravnini s osnovnim borbenim tenkom T-90A "Vladimir". On će predstavljati "leteći" tenk, tj. ruski padobranci će u svom sastavu praktički imati i tenkove koji se zajedno s njima desantiraju padobranima, što višestruko uvećava sposobnosti ovih sastava u svakom smislu. Do kraja 2018. godine jedinicama VDV-a će se isporučiti oko 30 "letećih" tenkova "Sprut-SD". Paralelno s ovim procesom postupno će se iz eksploatacije povlačiti starija borbena sredstva tipa BMD-1, BTR-D i laka samohodna artiljerijska sredstva "Nona", koja su se iskazala za vrijeme svog vijeka upotrebe. U međuvremenu, brz tehnološki napredak je rezultirao činjenicom da su ova pouzdana sredstva tehnički zastarjela, ali i eksploatacijski istrošena u prethodnim turbulentnim desetljećima. Pored "letećih" tenkova, padobranci će dobiti i modernizirana remontno-evakuacijska sredstva BREM-D, koja će imati sposobnost da se također desantiraju padobranima. Do kraja 2018. godine je planirano da se jedinicama VDV-a isporuči oko 30 ovih specijaliziranih strojeva. Treba napomenuti da će kompletna tehnika koja bude isporučena jedinicama VDV-a imati sposobnost desantirati se padobranima. To je onaj prefiks - D, koji označava sposobnost tehnike da se desantira iz aviona (BMD, Sprut-D, BREM-D i sl.). Nedavno je potvrđeno da će oklopne jedinice VDV-a biti najvjerojatnije ojačane osnovnim borbenim tenkovima T-72B3, ustrojbenog ekvivalenta šest tenkovskih četa. Prema riječima generala Andreja Serdjukova, na bazi ovih četa će u narednoj godini biti stvoreni tenkovski bataljuni koji će ući u formacijski sastav 7 i 76. zračno-desantne divizije, kao i u sastav jedne od zračno-desantnih brigada. Ovi tenkovi zbog svoje velike težine neće moći biti desantirani padobranima, i najvjerojatnije će se koristiti prilikom izvođenja padobranskog desanta u bližu taktičku dubinu protivnika, kada će se jednovremenim djelovanjem desantniranih jedinica ojačanih oklopnim borbenim vozilima BMD-4M i tenkova T-72B3 s prve linije fronte izvesti njihovo spajanje i stvoriti "breša" koja će zjapiti u organizaciji obrane neprijateljske fronte.

"Sprut-SD" RIA Novosti RIA Novosti

Vrhunska borbena oprema

Specijalno za ovu tehniku je razvijen padobranski sustav s više kupola "Bahča-UPDS", koji ima sposobnost da brzo, precizno i sigurno s velike visine prizemlji npr. BMD-4M s kompletnim ljudstvom u njemu, BTR-MDM, oklopne automobile "Tigr" i "Tajfun". Ovaj padobranski sustav će se također naći u obveznoj opremi sastava VDV-a do kraja 2018. godine. Za potrebe padobranaca već su razvijeni novi padobranski sustavi D-12 "Listik" i "Arbalet-2", koji su se već uveliko počeli isporučivati jedinicama VDV-a. S ovim posljednje navedenim padobranci će moći razviti horizontalnu brzinu lebdenja od nekih 60 km/h, i doskočiti još dalje od planirane desantne osnovice. Ovaj padobran je posebno upotrebljiv u specijaliziranim izviđačkim jedinicama koje se nalaze unutar sastava VDV-a. Prema posljednjim informacijama, ruski padobranci su do sada dobili oko 500 padobrana ovog tipa. Također, zračno-desantni sastavi će do kraja 2018. godine završiti etapu opremanja svojih vojnika suvremenim borbeno-taktičkim kompleksom uniforme "Ratnik-2", koji je specijalno optimiziran za padobranske jedinice.

Jevgenij Bijatov/RIA Novosti Jevgenij Bijatov/RIA Novosti

"High-tech" padobranci

Pored stvaranja tenkovskih sastava unutar zračno-desantnih jedinica ruske vojske, planira se i formiranje jedinica koje će biti specijalizirane za izvođenje visoko-tehnoloških borbenih operacija. Ove "high-tech" jedinice će biti opremljene ultra-sofisticiranom borbenom tehnikom za izvođenje borbenih djelovanja vezanih za elektroničku sferu ratovanja. Prema riječima generala Serdjukova, svaki veći zračno-desantni sastav će imati po jednu ovakvu jedinicu specijalne namjene, koja je opremljena sredstvima za protuelektronsku borbu, s flotom bespilotnih letjelica različite namjene. Njihovo formiranje, kao i tehničko opremanje, planirano je za narednu 2018. godinu. Prvi borbeni kompleksi suvremenih sredstva za protuelektronska borbu PEB se već nalaze u jedinicama VDV-a gdje se provjerava njihova pouzdanost prilikom eksploatacije. O njima nema mnogo dostupnih izvora. Izvjesno je da se radi o kompleksu s modularnim karakteristikama, i da je njegova osnovna namjena otkrivanje izvora elektro-magnetskog zračenja koji emitiraju sredstva neprijatelja. Procjene su da ova sredstva mogu dosta pouzdano detektirati izvor radio-elektronskog zračenja, odrediti njegovu točnu lokaciju, kao i izvesti obimnu operaciju ometanja svakog oblika komunikacije u redovima neprijatelja.

Nedavno je zapovjednik zračno-desantnih snaga, general-major Andrej Sedjukov, istaknuo da se u cilju povećanja tehničkih borbenih mogućnosti ove vojske, pojavio kompleks protuelektronske borbe "Lorandit-AD". On će biti baziran na automobilskoj platformi malih gabarita (vjerojatno nešto slično bagiju), povećane prohodnosti, koji na jedan vrlo učinkovit način može onespospobiti elektronička sredstva neprijatelja. Očekuje se da će u operativni sastav jedinica VDV-a ovo sredstvo početi ulaziti od 2021. godine.

RIA Novosti RIA Novosti

Što se tiče bespilotnih letjelica, one se već duže vremena nalaze u uporabi unutar sastava VDV-a. Međutim, nisu apsolutno sve padobranske jedinice opremljene ovim sredstvima, tj. nemaju u svojoj organizacijskoj strukturi specijalizirane jedinice koje su zadužene za ovakav vid operacija. Ipak, broj bespilotnih letjelica koje se isporučuju padobranskim jedinicama iz godine u godinu sve više raste. Početkom studenog mjeseca je služba za medije Ministarstva obrane izjavila da će do kraja 2017. godine Zračno-desantna vojska dobiti oko 20 jedinica BPLA "Orlan", "Eleron" i "Tahion". Sve ove bespilotne letjelice opremljene su najsuvremenijom elektro-optičkom opremom koju čine termovizijske, foto i videokamere postavljene na žirostabiliziranim rotacijskim platformama, kao i različitim uređajima za primopredaju signala. Ove "leteće oči" će višestruko povećati efektivnost izviđanja, kao i uvećati sposobnosti korigiranja artiljerijske vatre.

Pored svih ovih planiranih sredstava, vrlo je važna i sposobnost visoke automatizacije prilikom zapovijedanja ovim sastavima u realnom vremenu. I na tom planu su urađeni vrlo ozbiljni projekti koji će dovesti do značajnog povećanja sposobnosti u ovom vitalno važnom sektoru za vojsku u cjelini. General Andrej Serdjukov je istaknuo da će jedinice Zračno-desantne vojske u 2018. godini dobiti usavršeni automatizirani kompleks zapovijedanja vojskom "Kassiopeja-D" koja će biti integrirana na platformu oklopnog transportera BTR-MDM "Rakuška". Posada ovog, po svojoj funciji jedinstvenog borbenog sustava veze, će biti u sposobnosti da osigura izravno zapovijedanje i upravljanje nad velikim brojem razasutih padobranskih jedinica na širem operativnom sektoru koji je vezan za zonu zračnog desantna. Ova tehnika će višestruko povećati sposobnost primopredaje podataka, kako na taktičkom, tako i na operativno-strategijskom planu. Za siguran i stabilan protok podataka "Kassiopeja-D" će koristi veliki broj različitih kanala, uključujući video-zapise u realnom vremenu, kao i posebni "internet" koji se razvija za potrebe vojske.