Koje zrakoplove je ruska vojska dobila 2017. godine?

Ovi zrakoplovi i helikopteri su počeli pristizati u rusku vojsku prije nekoliko godina, a ove godine je rusko ratno zrakoplovstvo dobilo oko 190 letjelica.



Najvažnije pojačanje ruskog zrakoplovstva su lovci generacije 4++ Su-35S, koji su sudjelovali u borbama protiv terorista ISIL-a ( terorističke organizacije zabranjene u Rusiji ). Navedeni zrakoplov može nositi 8 tona visokopreciznih bombi i raketa na vanjskoj podvjesci, a dobio je i obrambene sustave protiv suvremenog oružja za radio-elektronsku borbu kojim su naoružani strani zrakoplovi iste klase i koje se u zračnim borbama može koristiti za blokiranje ofanzivnih sustava zrakoplova Su-35.



Još jedno veliko pojačanje za rusko zrakoplovstvo je taktički bombarder Su-34, takozvani "pačji kljun" ( naziv je dobio zbog spljoštenog oblika kabine ). Izgleda kao lovački zrakoplov, ali je to zapravo teški stroj, teško naoružan, koji nosi 8 tona bombi, pa čak i krstareće rakete.



Su-34 može letjeti 7000 kilometara bez dopunjavanja goriva, sve dok ne baci tone svojih bombi na glave neprijateljima. Taj kapacitet je dobijen integracijom velikog broja tehnologija bombardera Su-24 iz sovjetskog razdoblja i strateškog bombardera Tu-22M3.



"On je konstruiran kao visokotehnološki stroj čija posada može bombardirati ciljeve na fronti i na udaljenom teritoriju. U kabini ima dovoljno mjesta da se pilot uspravi ili da legne između sjedišta i odmori se. Tako nešto je bilo moguće samo u ogromnim strateškim bombarderima ili u transportnim vojnim zrakoplovima", rekao je za portal Russia Beyond, vojni analitičar lista "Izvestija", Dmitrij Safonov.

Vojni helikopteri

Uz spomenute zrakoplove, veliko pojačanje u ruskom ratnom zrakoplovstvu svakako su "Noćni lovci" i "Aligatori" ( borbeni helikopteri Mi-28 i Ka-52 ).



Mi-28 "Noćni lovac" je također prvi put primjenjen u borbama u Siriji. Njegov najvažniji boj bila je bitka za Palmiru 2015. godine.



Na gornjem videu možete vidjeti kako ruski helikopter Mi-28 uništava oklopnu tehniku terorista navođenim protutenkovskim raketama. Prije toga su ove letjelice korištene samo za zaštitu ruske baze Hmejmim.



Ka-52 "Aligator" i Ka-52K "Katran" ( mornarička verzija ovog helikoptera ) namijenjeni su, kao i M-28 za pružanje podrške kopnenim trupama, tj. uništavanje neprijateljskih tenkova, topništva, uporišta, itd.



Osim navedenih helikoptera, ministarstvo obrane Ruske Federacije očekuje da će domaća vojna industrija napraviti seriju transportnih helikoptera, i da će iduće godine osigurati još jedan broj strateških bombardera Tu-160M2, prve lovce pete generacije Su-57 i najnovije lovce generacije 4++ MiG-35.