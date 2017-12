Ruski znanstvenici konstruirali super-otporni kotač za oklopna borbena sredstva

Grupa ruskih konstruktora je prionula na posao oko stvaranja praktički neuništivog kotača, koji će osigurati vozilu dalje kretanje unatoč oštećenjima koja su danas nezamisliva. On će, prema preliminirnim rezultatima tehničkih ispitivanja, osigurati nosivost od 4000 kg uz maksimalnu brzinu i do 80 km/h. Tu je također i novi tip dinamičke zaštite "Monolit" koji će značajno unaprijediti oklopnu zaštitu tenkova.

Specijalisti ruskog znanstveno-istraživačkog instituta NII iz Moskve poprilično su odmakli u razvoju projekta specijalnih neprobojnih kotača za potrebe Ministarstva obrane. Ovo je prenio časopis "Eksport vooruženij" na temelju intervjua koji je ovom časopisu dao generalni direktor NII Dmitrij Kupronjin.

U našem institutu se provode intenzivna istraživanja na planu ukupnog povećanja borbene žilavosti vojne tehnike koja je bazirana na kotačima. Konkretno, radi se kotačima koji mogu pored teških oštećenja osigurati vozilu dalje kretanje. Jedna od najslabijih karika današnjih oklopnih borbenih vozila na kotačima su upravo njihove gume. One su osjetljive na streljivo iz streljačkog naoružanja, a posebno stradaju kada nalete na postavljenu minu ili improvizirano ekspolozivno sredstvo. Nakon ovakvog razvoja događaja, koji je dosta čest na fronti, vozilo uglavnom ostaje čitavo, ali neupotrebljivo, sve dok ga ne popravi tehnička služba i ponovo ne vrati u funkciju. Tom prilikom se značajno povećava stupanj mogućih gubitaka, kako posade koja je bila u vozilu, tako i mobilno-remontne ekipe mehaničara koja uglavnom, kroz kišu metaka, dolazi do onesposobljenog vozila. Tu je, naravno, i dosta veliki gubitak u vremenu, koje je od prvorazrednog značaja za uspješno odvijanje suvremenih borbenih operacija koje moraju biti izuzetno usuglašene i koje su vremenski precizne i limitirane. Zato je grupa konstruktora prionula na posao oko stvaranja praktički neuništivog kotača koji će osigurati vozilu dalje kretanje. On će, prema preliminirnim rezultatima tehničkih ispitivanja, osigurati nosivost od 4000 kg uz maksimalnu brzinu i do 80 km/h.

Kako navodi ruska medijska kuća RG, pored ovih super-otpornih kotača tvrtka NII paralelno razvija i dinamičku zaštitu za oklopnu tehniku. Već je konstruirana dinamička zaštita tipa "Monolit" koja treba štititi ruski tenk T-14 "Armata". Tu je primijenjen drugi princip zaštite, gdje se na oplatu tenka postavlja visoko-energetski materijal umjesto kutija s eksplozivom. Ovo uvelike smanjuje potencijalne gubitke u živoj sili koja nastupa pored tenka, a koji su vrlo mogući kada dođe do eksplozije kutije s eksplozivom i rasprskavanja osnovnog oklopa uslijed udara protutenkovskog projektila u tenk. Pored toga, ovi visoko-energetski materijali smanjuju ukupnu masu tenka, a istovremeno mogu učinkovito neutralizirati tandem-kumulativnu raketu koja je ispaljena iz čuvenog ruskog protutenkovskog raketnog kompleksa "Kornet", koji slovi za najbolji na svijetu, posebno kada je u pitanju probojnost suvremenih oklopa.