"Iskanderi", "Uragani", "Tornada": Čime je sve naoružana "boginja rata"

Rusija planira do 2020. godine u velikoj mjeri okončati izuzetno ozbiljan proces modernizacije artiljerijskih i raketnih jedinica svoje vojske. Paralelno s tim traje konstantan razvoj gotovo svih segmenata cijevne i raketne artiljerije, taktičkih raketnih sustava, radarskih, zvukometrijskih i elektro-optičkih sredstava otkrivanja i lociranja, komunikacijske opreme, sustava za zapovijedanje i upravljanje, još ubojitijeg streljiva, još učinkovitijeg sustava transporta i logistike...

Artiljerijske i raketne postrojbe ruske vojske (rus. Raketnie vojska i artillerija RViA) jučer su obilježile svoj praznik - Dan raketne vojske i artiljerije. Ovaj je praznik kao Dan topništva prvi put ustanovljen 21. studenog 1944. godine, Ukazom Prezidijuma Vrhovnog Sovjeta SSSR-a. Za njegovo obilježavanje izabran je i adekvatan datum - 19. studenog. Naime, 19. studenog 1942.godine je na tisuće artiljerijskih i raketnih cijevi izvršilo možda i najmasivniju artiljerijsku pripremu koja se odigrala tijekom cijelog Drugog svjetskog rata. Milijuni ispaljenih granata i raketa, koji su se obrušili na položaje agresora, najavili su početak gigantske napadne operacije kodnog imena "Uran", koja je rezultirala potpunim opkoljavanjem i kasnijim uništenjem elitne Hitlerove 6. armije, čime je okončana krvava Staljingradska bitka. Od 1964. godine se ovaj praznik proslavlja kao Dan raketne vojske i artiljerije.

Osnovni zadatak i organizacijska struktura

Raketna vojska i artiljerija predstavljaju rod unutar Kopnene vojske, a njegov osnovni zadatak je konvencionalnim i nuklearnim sredstvima uništiti neprijatelja na strategijskim, operativnim i taktičkim pravcima udara. Sastoji se od artiljerijskih i raketnih brigada, pukovnija i diviziona, koji mogu biti samostalni ili unutar većih sastava kao što divizije, korpusi, armije itd. Nalazi se u više vidova i rodova Ruske vojske, kao i ostalih oružanih struktura koje su vezane za MVD i FSB, gdje imamo:

raketnu vojsku i artiljeriju Kopnene vojske;

raketnu vojsku i artiljeriju Obalne vojske u sklopu Ratne mornarice;

artiljeriju Zračno-desantne vojske;

artiljeriju pograničnih jedinica u sastavu FSB-a;

artiljeriju Vojske nacionalne garde Rusije.

Ruska vojska u svom sastavu ima ukupno 12 artiljerijsko-raketnih pukovnija koje se uglavnom nalaze u sastavu motoriziranih i tenkovskih divizija. Zatim, tu se nalazi i 12 raketnih brigada koje su opremljene operativno-taktičkim raketama. Obalne jedinice koje osiguravaju priobalni pojas u svom sastavu imaju 6 artiljerijsko-raketnih brigada.

Pored ovoga se tu nalazi još ukupno 20 artiljerijsko-raketnih brigada i pukovnija koje su potčinjene korpusima i armijama, kao i vojnim okruzima.

Modernizacija Raketne vojske i artiljerije

Ovaj rod vojske u posljednje vrijeme bilježi ozbiljne rezultate kada je u pitanju modernizacija vojne tehnike kojom su opremljeni njezini borbeni sastavi. To se najviše vidi kod jedinica opremljenih operativno-taktičkim sustavima "Iskander". Do sada je ukupno preoružano 10 raketnih brigada, s oko 110 raketnih jedinica 9K720 "Iskander". U tijeku je preoružavanje ovih jedinica najnovijom verzijom ovog sustava 9K720M "Iskander-M", operativnog dometa i do 500 km. Pored ovog kompleksa u sastavu ruske vojske se nalazi i oko 50 jedinica nešto starijeg kompleksa 9K79 "Točka-U".

U planu je da do 2020. godine svi sastavi naoružani taktičkim raketama zemlja-zemlja (ukupno 12 brigada) budu u potpunosti kompletirani s najmodernijom verzijom 9K720M "Iskander-M".

Artiljerijsko-raketne postrojbe su opremljene čitavom porodicom višecijevnih raketnih bacača, različitog kalibra i, kada se govori o ovom tipu oruđa, smatra se da je ono najviše rasprostranjeno upravo u ruskoj vojsci. Tu se nalazi na stotine jedinica 9K51 "Grad", 9K57 "Uragan" i 9K58 "Smerč". I za ovu komponentu oružanih snaga Rusi imaju ozbiljan program modernizacije, koji će unaprijediti postojeća oruđa, posebno u pogledu povećanog dometa, brzine djelovanja i preciznosti vatre. U planu je da se postojeći sustavi zamijene njihovim radikalno moderniziranim varijantama 9K51M "Tornado-G", 9K512 "Uragan-1M" i 9K515 "Tornado-S". Pojedini modernizirani sustavi poput 9K51M "Tornado-G" su već ušli u naoružanje operativnih sastava ruske vojske. U naredne dvije godine se očekuje pojačan val uvođenja u naoružanje pobrojanih sustava.

Samohodna cijevna artiljerija se sastoji od samohodnih haubica 2S1 "Gvozdika", 2S3 "Akacija", 2S19 "Msta-S", 2S5 "Giacint-S" i 2S7M "Malka". Tu se nalaze i teški samohodni minobacači 2S4 "Tuljpan". Za veliku većinu ovih oruđa postoje ozbiljni programi modernizacije, čime će se znatno povećati njihove borbene mogućnosti. Posebno se to odnosi na modernizaciju 2S3M2/M3 "Akacija-M" i 2S19M2 "Msta-S2", kao i na 2S4M "Tuljpan-M". Treba istaknuti i ozbiljan rad ruskih konstruktora na modernizaciji vatrenih sredstava artiljerijske podrške kada su u pitanju zračno-desantni sastavi ruske vojske. To se prije svega tiče osuvremenjivanja samokretne oklopne platforme za vatrenu podršku padobranskim jedinicama, a koja će se desantirati iz zraka - kompleks "Lotos".

Posebno treba spomenuti i perspektivnu haubicu 2S35 "Koalicija-SV", koja bi po svim svojim tehničko-taktičkim parametrima trebala postati najbolja samohodna haubica na svijetu.

Pored samohodnog naoružanja, vrijedna spomena su još i vučna oruđa 2A65 "Msta-B" i 2B16 "Nona-K", pored kojih se tu još nalaze i neke starije haubice, ali bez neke velike perspektive kada je u pitanju njihova modernizacija. Dakle, u narednom periodu treba očekivati značajno smanjivanje, tj. potpuno izbacivanje iz naoružanja vučnih sredstava za artiljerijsku podršku, s obzirom na to da je fundamentalni cilj stvaranje visoko-kvalitetne vojske s njezinim izuzetno pokretljivim sastavnim komponentama*.

Naravno, u cilju neposredne vatrene potpore na fronti mješoviti sastavi će imati nekoliko tisuća minobacača 2B14 "Podnos" i 2S12 "Sani", za koje postoje projekti da se integriraju na mobilne kamionske i gusjenična platforme.

Pored uvođenja novih i opsežne modernizacije postojećih sustava naoružanja, ruski konstruktori planiraju i ozbiljne tehničke zahvate i u pogledu razvoja izuzetno važnih sredstava artiljerijskog izviđanja i navođenja. Ovdje imamo čitav niz različitih sustava, od kojih treba izdvojiti radarske stanice 1L271 "Aistenok" i 1L219M "Zoopark-1M", perspektivni zvukometrijski kompleks b, elektro-optički i radarski sustav PRP-4A "Argus", kao i čitav spektar izviđačkih bespilotnih letjelica koje u sve većem broju ulaze u naoružanje artiljerijsko-raketnih jedinica, kao specijalizirani sastavi. Ova sredstva će moći u realnom vremenu otkriti veliki broj neprijateljskih vatrenih točaka s točnim koordinatama i trenutno obavijestiti dežurne topničko-raketne baterije koje će potom poduzeti energične mjere plotunskog kontrabatiranja po neprijateljskim promatračnicama, vatrenim položajima, radarskim stanicama i zapovjednim mjestima.

Novi elektronički sustavi veze, zatim napredni kompleksi zapovijedanja, osigurat će centralizirano upravljanje nad svim izviđačkim, vatrenim i transportnim elementima unutar ovog razgranatog lanca, sve do razine najmanje borbene jedinice. Na kumulativnom planu, ovo će višestruko uvećati učinkovitost operativno-taktičkih sastava Raketne vojske i artiljerije u cjelini. 2020. godina figurira kao granična, kada će topničko-raketne postrojbe gotovo u cjelini biti opremljene perspektivnim i moderniziranim sredstvima naoružanja i vojne tehnike.

*Paraleno s procesom modernizacije naoružanja i vojne tehnike doći će i do promjene u formacijskoj strukturi ovih sastava stvaranjem specijaliziranih visoko-mobilnih artiljerijskih brigada.