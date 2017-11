Zapad uznemiren zbog pojavljivanja ruskih "Aligatora" na Bliskom istoku

Vojna operacija u Siriji omogućila je ruskoj vojsci da u praksi provjeri i testira veliki broj različitih vrsta naoružanja. Američki portal The National Interest u vezi s tim je skrenuo pažnju na činjenicu da u antiterorističkoj operaciji sudjeluje helikopter Ka-52 "Aligator", čije je pojavljivanje na snimkama "iznenadilo neke europske novinare"”.

Autor teksta detaljno opisuje kako je ovaj helikopter stigao u sastav naoružanja, a također ističe nekoliko njegovih važnih prednosti. Naprimjer, Ka-52 može razviti brzinu do 300 kilometara na sat, što je 20% više nego američki helikopter Apache.



"Aligatori" su se u Siriji pojavili u zimu 2016. godine, ali na snimkama su zabilježeni tek tri mjeseca kasnije, kada su nenavođenim raketama izvršili napad na ISIL ( terorističku organizaciju zabranjenu u Rusiji ) u gradu El Kartain. Kasnije je ova letjelica odigrala važnu ulogu prilikom protjerivanja ISIL-a iz Palmire.



S obzirom da je Ka-52 izviđačko-ofanzivni helikopter, korišten je i za precizno navođenje napada ruskih zrakoplova. Između ostalog, pomoću sustava za lasersko ciljanje helikopteri su iz zraka navodili napade jurišnih zrakoplova Su-25. Što se tiče "ofanzivnog" aspekta ovog helikoptera, više puta je korišten protiv oklopne tehnike terorista. Zahvaljujući raketama "Vihor" s laserskim navođenjem helikopteri mogu izvršiti napade na kopnene ciljeve na udaljenosti do 10 kilometara.



Portal također skreće pažnju na to da čak i poslije povlačenja značajnog dijela ruske zrakoplovne formacije iz Sirije, helikopteri Ka-52 nastavljaju utjecati na događaje na Bliskom Istoku. Radi se o tome da ih je nedavno nabavio i Egipat. Varijanta "Aligatora" koja je projektirana za Egipat dobila je naziv "Nilski krokodil", a karakterizira ga ojačan trup, prilagođen pustinjskoj klimi.