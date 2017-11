Amerikanci šokirani izjavom ruskog generala o skrivenim potencijalima Su-57

Vojska Sjedinjenih Američkih Država, točnije njezino Ratno zrakoplovstvo i Ratna mornarica, već se određeno vrijeme intenzivno bave pokušajem profiliranja potreba zrakoplova šeste generacije. Ali, pored nekih općih karakteristika, detaljniji tehničko-taktički zahtjevi koji bi se eventualno stavili kao prioritet prilikom izrade ovog zrakoplova još nisu precizirani i ostaju za sada nepoznanica. Ono što je na neki način uzbudilo stručnu javnost u SAD-u jesu izjave visokih ruskih dužnosnika, koje s vremena na vrijeme raspale strasti o projektima ispred svog vremena. S obzirom da Rusi još nisu usvojili zrakoplov pete generacije, Amerikancima je potpuno nejasno otkud sada priča o ruskom zrakoplovu šeste generacije?!

"Radi se o izuzetnom zrakoplovu (misli se na zrakoplov Su-57) koji po svojim ukupnim letnim i taktičkim karakteristikama može biti zrakoplov ne samo pete, već i šeste generacije", izjavio je predsjednik Vijeća Federacije za obranu i sigurnost, general-pukovnik Viktor Bondarev. Inače, radi se o bivšem zapovjedniku ruskih zračno-svemirskih snaga i heroju Ruske Federacije, koji je u detalje upoznat s mogućnostima novog ruskog lovca pete generacije Su-57. On je u svojoj izjavi koja je uzburkala stručnu javnost s one strane Atlantika dalje naveo: "Ovaj zrakoplov ima ogroman potencijal za modernizaciju. Njegova izuzetna razina steltnosti daje temelj za daljnji razvoj u svim pravcima. On predstavlja produkt najviših tehničkih dostignuća u suvremenoj zrakoplovnoj nauci, i to ne samo u Rusiji, nego i u cijelom svijetu".

Ova je izjava visokog ruskog dužnosnika šokantno djelovala na američku stručnu javnost, koja je izuzetno osjetljiva kada je u pitanju makar i deklarativno ugrožavanje, po njima, i dalje nedodirljive zračne supremacije u odnosu na ostatak svijeta. Otkud, dovraga, sad odjednom priča o zrakoplovima šeste generacije, pitali su se Amerikanci začuđeno, ali i na trenutke zaprepašteno.

Nije tajna da su Amerikanci za potrebe svog zrakoplovstva već počeli okvirno razmatrati različite koncepte zrakoplova šeste generacije, kako po dizajnu, tako i po osnovnim karakteristikama koje će se nametnuti kao zahtjevi prilikom njegove proizvodnje. Ovaj zrakoplov bi u dogledno vrijeme trebao zamijeniti američkog lovca pete generacije F-22 "Raptor" koji se proizvodi u tvrtki Lockheed Martin. Jedna od mogućih opcija jest rad na projektu koji je dobio radno ime - Penetrating Counter Air (PCA). Međutim, Amerikanci za sada nemaju jasno profiliranu listu tehničko-taktičkih prioriteta koji bi bili razmatrani na temelju definiranog protivnika. Za sada ostaje nepoznanica protiv kakvih ciljeva bi se uopće borio ovaj zrakoplov. Ovo spominjanje zrakoplova Su-57, ili neke njegove duboko modernizirane verzije, unosi zbrku i pometnju u detaljne tehničke analize koje se bave predviđanjem budućih sposobnosti protivnika, a koje su temelj za daljnji rad na projektu zrakoplova šeste generacije. Vrlo je vjerojatno da je projekt Penetrating Counter Air najviše odmaknuo i da će on biti polazna točka za razradu zrakoplova šeste generacije. I letačko osoblje sa zrakoplova F-22 "Raptor" je uključeno u ovaj projekt, s osnovnim ciljem sinergije znanosti i praktičnog iskustva, koji će dati najbolji mogući rezultat.

I američka Ratna mornarica također analizira različite opcije u stvaranju zrakoplova šeste generacije koji bi bio primjeren njezinim potrebama. Radna verzija projekta zrakoplova šeste generacije, koji se razvija za potrebe američkih pomorskih snaga, nosi ime Next Generation Air Dominance. Često se ovaj projekt još naziva F/A-XX. Međutim, baš kao i u slučaju s projektom Penetrating Counter Air, ni američki pomorci nisu sasvim rasčistili s kakvim će se sve prijetnjama njihovo zrakoplovstvo suočiti poslije 2030. godine. Inače, ovaj projekt vodi američka multinacionalna kompanija Boeing, i on predviđa razvoj letjelice koja će se proizvoditi u dvije varijante: posadnoj i bezposadnoj. Osnova za razvoj zrakoplova F/A-XX će biti eksperimentalni demonstrator X-47B, produkt američke korporacije Northrop Grumman.

Američkim zrakoplovnim vojnim stručnjacima nikako nije jasno kako su Rusi bez opsežnije analitičke studije tako brzo donijeli zaključke što se to očekuje od zrakoplova šeste generacije i, uopće, kakve će biti karakteristike buduće zračne bitke. Ipak, dobar dio američkih stručnjaka zaključuje da postoji ipak mala vjerojatnost da će Su-57, ovakav kakav nam je danas poznat, biti osnovna ruska koncepcija za ostvarivanje zračne prevlasti u razdoblju nakon 25-30 godina. Oni smatraju da je ova izjava Viktora Bondareva njegov osobni doživljaj i, s tim u vezi, ona ni u kojoj mjeri ne bi trebala biti temelj za revidiranje dosadašnjih zaključaka koji služe kao polazna točka prilikom razrade projekata američkog zrakoplovnog oružja budućnosti.