10 činjenica o bombarderu Su-24

Suhoj Su-24 igra vrlo važnu ulogu u ruskoj operaciji u uništavanju terorističkih ciljeva u Siriji. Russia Beyond predstavlja 10 činjenica o jednom od najčešće korištenih ruskih zrakoplova.

1. Suhoj Su-24 je nadzvučni bombarder koji se može nositi sa svim vremenskim uvjetima. Proizveden je u SSSR-u u kasnim 60-im i početkom 70-ih.

2. Ovaj dvomotorni dvosjed s promjenljivom geometrijom krila, konstruiran je s ciljem da obavlja zadatke taktičkog bombardera. To je bio prvi sovjetski zrakoplov opremljen integralnim digitalnim sustavom za navigaciju i napad.

3. Iako se u klasifikaciji NATO-a naziva ''Fencer'' (mačevalac op.ur.), Sovjeti su mu dali nadimak ''kovčeg'' zbog svoje svestranosti i velike nosivosti oružja.

4. 1979. obavještajne snage NATO-a bile su uznemirene mogućnostima ovog zrakoplova. Dio straha Zapada bio je utemeljen na pretpostavci da Suhoj upotrebljava turbo mlazne motore koji mu omogućuju velike ofanzivne domete.

5. Sovjetske zračne snage koristile su 1984. veliki broj Su-24 u Afganistanu. Isto tako je korišten i tokom rata u Čečeniji 1990-ih.

6. Su-24 se i dalje koristi u Alžiru, Angoli, Azerbajdžanu, Bjelorusiji, Iranu, Kazahstanu, Libiji, Siriji, Ukrajini i Uzbekistanu. Naravno, i u Rusiji. Koristila ga je i iračka vojska.

7. Rusija ima 577 zrakoplova Su-24, od toga se 447 nalazi u ruskom ratnom zrakoplovstvu i 130 u mornarici.

8. 10. travnja 2014. Su-24 je nekoliko puta preletio američki razarač USS "Donald Cook" na Crnom moru, koji se kretao na rubu ruskih teritorijalnih voda.

9. Postojeći modeli Su-24M i Su-24MK se moderniziraju, što će produljiti njihov vijek trajanja. Modernizacija se odnosi na ugradnju globalnog navigacijskog sustava GLONASS, višenamjenskih zaslona, generatora digitalnih mapa i najnovijeg naoružanja poput raketa zrak-zrak R-73 (prema NATO klasifikaciji AA-11 Archer). Poboljšana verzija zrakoplova nosi oznaku Su-24M2.

10. U prosincu 2014. ministarstvo obrane Velike Britanije ponovno je razmotrilo plan obrane Falklandskih otoka nakon što su britanski mediji prenijeli da je Rusija ponudila Argentini da da u najam 12 Su-24 kao zamjenu za hranu i pšenicu. Britanski tabloid The Sun priopćio je da je to dio plana Argentine da vrati Falklandske otoke. No, argentinska vlada je objavila da ''nikad nije razmatrala'' mogućnost unajmljivanja ruskog zrakoplova.