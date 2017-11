Pet najboljih ruskih „oklopnika“

Russia Beyond je izabrao pet najnovijih oklopnih vozila.

T-14

Tenk T-14 izrađen je na platformi tenka Armata. Uvodit će se u jedinice kao novi osnovni borbeni tenk ruske kopnene vojske.

Najvažnija karakteristika T-14 je kupola bez posade. Sva tri člana posade sjede na dnu tenka u posebnoj kapsuli. Novi tenk dobiva top kalibra 125 mm 2A82A, opremljen automatom za punjenje, kao i 30-milimetarski top sa spregnutim mitraljezom kalibra 12,7 mm.

Т-14. Izvor: RIA Novosti

Sva tehnika na platformi tenka Armata konstruirana je po principu modularnosti, a to znači da se popravak može vršiti jednostavnim vađenjem agregata i ubacivanjem novog. To bitno pojednostavljuje popravke tehnike na području borbenog djelovanja. Osim toga, sva ova najnovija oklopna vozila mogu se avionom ili vlakom dopremiti do ratišta i zahvaljujući najnovijoj opremi integrirati u jedinstveni informacijski prostor automatiziranog sistema upravljanja vojnim formacijama i oružjem, što ih čini sposobnim za vođenje „mrežocentričnog“ elektronskog rata.



Koalicija-SV

Samohodni artiljerijski uređaj koji će zamijeniti SAU MSTA-S, isto je izrađen na platformi tenka Armata. Koalicija ima svoj odsjek bez ljudi, gdje je montiran pneumatski mehanizam za punjenje, koji osigurava visoki tempo vatre. SAU u režimu teške baražne vatre može uništavati objekte na zemlji do 70 km. Nova tehnologija ponovnog punjenja omogućava vršenje brze pripreme vatre, kao i mijenjanje dislokacije za jednu minutu.

Koalicija-SV. Izvor: RIA Novosti.

Osnovno naoružanje nalazi se u kupoli, gdje je montiran spregnuti artiljerijski uređaj i borbeni komplet sa sistemom za mehanizirano punjenje. Motor se nalazi u zadnjem dijelu vozila.



Kurganec-25

Kurganec-25 je univerzalna perspektivna srednja gusjenična platforma, na čijem temelju se planira izrada borbenog vozila pješadije (BVP), borbenog desantnog vozila, gusjeničnog oklopnog transportera i protutenkovske samohotke.

Kurganec-25 je prvo rusko borbeno vozilo pješadije u kojem će posada biti odvojena od modula s naoružanjem i municijom.

Kurganec-25. Izvor: RIA Novosti.

Opremljen je borbenim modulom Epoha bez posade. Njime se opremaju i novi oklopni transporteri (OT) Bumerang. Ovaj modul podrazumijeva daljinsko upravljanje s terminala starješine i nišandžije i ne zauzima prostor unutar borbenog vozila. U komplet naoružanja modula ulazi 30-milimetarski automatski top 2A42, spregnuti 7,62-milimetarski mitraljez i protutenkovski raketni sistem Kornet-EM (4 rakete na dva lansirna uređaja na bokovima kupole).



Bumerang

Bumerang je srednja točkaška unificirana platforma, na čijem temelju će biti razvijena čitava porodica borbenih pomoćnih vozila.

Bumerang. Izvor: RIA Novosti

Točkaška platforma Bumerang treba postati jedinstvena baza za pravljenje borbenih vozila (BVP, OT, tenkova na točkovima, kao i šasija za tehniku specijalne namjene). Bumerang ima osovinsku konfiguraciju 8x8, modul naoružanja na daljinsko upravljanje i keramičku oklopnu zaštitu. U lakoj i srednjoj varijanti konstrukcije može prevladavati vodene prepreke.



Tajfun

Antiteroristička vozila iz porodice Tajfun s osovinskim konfiguracijama 6×6 i 4×4 namijenjena su za prijevoz pešadije.

Tajfun-K. Izvor: RIA Novosti

Vozilo garantirano izdržava eksploziju ispod točkova ili korpusa, čiji je ekvivalent 8 kg eksploziva. Kombinirani čelični i keramički oklop izdržava pogotke protuoklopnog zrna B-32.

Vozilo je teško 25 tona, ima motor od 450 konjskih snaga, automatsku transmisiju i može prevoziti 16 diverzanata. Osim toga, automobil je dobio sistem upravljanja BIUS GALS-D1M za praćenje i reguliranje rada motora, izračunavanje bočnog nagiba vozila, nagiba puta, brzine kretanja i detektiranja lokacije vozila.