Kiborg u epoletama: Top 5 ruskih vojnih robota

Vojni roboti već ''nose epolete'': vojska trenutno uspješno upotrebljava niz robota, a neki primjeri tehnike prolaze ispitivanja. Russia Beyond odabrao je 5 najbooljih ruskih vojnih robota.

Univerzalni vojnik: Platforma-M

Izvor: Igor Zarembo / RIA Novosti

Platforma M je najnoviji robotizirani vojni kompleks, napravljen za vođenje borbe bez izravnog kontakta s protivnikom. Prema ideji tvoraca, taj kompleks je jedinstvena ratna jedinica, koja može biti i obavještajac, i patrola te čuvar važnih objekata. Zahvaljujući svojem oružju, Platforma-M koristit će se i za vatrenu podršku. Njegov sistem nišanjenja radi u automatskom režimu bez sudjelovanja čovjeka. Platforma M je minijaturni robot, ali vrlo strašan: ima bacač granata i minobacački sistem. ''Klinac''se već prekrasno pokazao na vježbama u Kalinjingradu ovo ljeto i trenutno se isporučuje u vojsku.

Čuvar Jarsov: pokretljivi robotički kompleks Volk-2

Izvor: Vitali V. Kuzmin / Wikipedia.org

Volk-2 je još jedan ''univerzalan vojnik'' koji, ako uzmemo u obzir vojne zadaće, ponavlja Platformu-M, samo je moćniji i teži (težak je 1 tonu, dok Platforma-M – 800kg). Volk ima gusjenične šasije povećane prohodnosti, pa loši putevi ne utječu na njegovu brzinu. Vozilo bez posade, koje se dirigiralo radijskim kanalima na udaljenosti do 5 km, na ispitivanjima je forsirano na terenima s proljetnjim blatom.

Opremljeno je teškim mitraljezom Kalašnjikov i minobacačima velikog kalibra Utes i Kord. Volk može pucati pri brzini od 35km/h u svim vremenskim uvjetima i u bilo koje vrijeme. Točnost pogotka osigurava termalna kamera, laserski daljinomjer i hidrostabilizator, te sloj posebnog oklopa štiti robota. Vozilo zasad nije testirano, no mjesto njegove službe već su odredili: koristit će se u raketnim vojskama strateške namjene kao čuvar kompleksa Topolj-M i Jars.

Iskusni mungos: Uran-6

Izvor: Said Carnaev / RIA Novosti

Uran 6 je višenamjenski kompleks za razminiravanje, koji bi mogao zamijeniti 20 pirotehničara. Svoj posao radi na udaljenosti. Operator upravlja Uranom sa sigurne udaljenosti do 1 km. Vozilo, komplektirano buldožerskim grabljama, ide po lokalnom terenu, traži te po zapovijedi operatera čini mine i neeksplodirane bombe bezopasnima. U skladu s tehničkim karakteristikama, Uran 6 može predmet kapaciteta do 60kg u TNT-u učiniti bezopasnim. Međutim, još uvijek ne povjeravaju čitav posao robotu. Iza njega idu mungosi i provjeravaju koliko je detaljno Uran-6 očistio teren. Prema zamisli tvoraca, vozilo bi trebalo očistiti do 98% prođenog terena. Uran-6 trenutno prolazi testiranja u ruskoj republici Čečeniji, u planinskom masivu Vedenskog rajona. Teren je jako složen te, ako Uran-6 dostojno pokaže svoje karakteristike, vozilo će ući u serijsku proizvodnju.

Robot-specijalnog odreda: Strijelac

Izvor: Denis Peredrienko

Strijelac je zapravo samo mitraljez, namontiran na gusjeničnim šasijama. Ipak, to je vozilo pravi pomoćnik specijalnih odreda. Na račun svoje malene veličine i lake težine (samo pola tona), Strijelac se može koristiti za juriš na zgrade u gradskim uvjetima, čuvajući život vojnika. Vozilo je dovoljno tiho, kreće se brzinom čovjeka (4km/h), no robot se može penjati i na stepenicu. U situaciji borbe u gradu ili kontraterorističke operacije jednostavno je nezamjenjiv. Strijelac je debitirao na vojnoj izložbi u Nižnjem Tagilu u rujnu 2013., no trenutno se ništa ne zna o njegovoj sudbini.

Robot-amfibija: Gnom

Izvor: Juri Mačkov /TASS

Podvodni robot Gnom nema nikakvo oružje te po svojoj vanjštini podsjeća na neobičnu videokameru. Pokretima Gnoma upravlja operator pomoću džojstika, a pod vodom traži predmete opasne za čovjeka kao što su, recimo, mine. Opremljen je kružnim lokatorom i vidi na udaljenosti do 100 metara. Tako ne sudjeluje samo u istraživačko-spasilačkim akcijama, nego ima i ulogu podvodnog obavještajca. Težak je samo 11 kg, a toliko je malen da se može nositi u ručnoj prtljazi. Podvodni robot je u 2005. testiran na Baltiku i otad služi u redovima Vojno-morske flote.