Kako je jedan ruski knez pomogao u formiranju specijalnih snaga CIA-je i američke vojske

Pod okriljem noći 13. rujna 1943, tim od četiri američka komandosa spustio se padobranom iza neprijateljskih linija na Sardiniji sa smjelom misijom da natjera neprijateljske trupe na otoku da se predaju saveznicima.

Čovjek koji je predvodio tim bio je 53-godišnji ruski aristokrat koji se dobrovoljno prijavio u američku vojsku kao vojnik. To je bio njegov prvi borbeni skok.

Knez

Prije nego što je ruski aristokrat Serž Obolenski nizom čudnih preokreta sudbine bio gurnut da vodi tajnu američku misiju na Sardiniji, ruski knez po rođenju – i potomak Rjurika, osnivača Rusije – izdašno je koristio je svoj uzvišeni društveni status i živio izvanredan život u svojoj rodnoj zemlji.

U mladosti je knez otišao na studij u Oxford, gdje se povezao s članovima engleske aristokracije, uključujući budućeg kralja Engleske Eduarda VIII. Kada je izbio Prvi svjetski rat, Obolenski se vratio u Rusiju i prijavio se u vojsku kao oficir u pukovniji Kavalirske (Konjičke) garde.

Ratni se heroj 1916. godine oženio ruskom knjeginjom, kćeri ruskog cara Aleksandra II. Ali tada mu je ruska revolucija zauvijek promijenila život.

Bježeći od boljševika, par se privremeno nastanio u Londonu, gdje je Obolenski mogao koristiti 200 000 dolara sa svojih računa u švicarskoj banci. Ovo je bio samo djelić naslijeđenog obiteljskog bogatstva, ali bilo je to ipak mnogo više nego što su mnogi drugi ruski aristokrati uspjeli izvući iz Rusije.

Ipak, brak se naposljetku raspao. Ruski knez ubrzo je našao posao kao prodavač u Londonu, ali ova ga nova prilika nije zadugo umirila.

Na jednom od društvenih događaja Obolenski je upoznao Alice Muriel Astor, kćer i nasljednicu Johna Jacoba Astora IV., jednog od tada najbogatijih ljudi u Sjedinjenim Državama, koji je bio i među putnicima Titanica 1912. godine.

Njih dvoje su se vjenčali i par se preselio u SAD, gdje je ruski knez postao osobni povjerenik Vincenta Astora, glave ovog obiteljskog poduzeća.

"Vincent mi je predložio da pogledam poslove i dam svoje prijedloge, pošto sam veći dio svog života proveo u najboljim hotelima Europe. Napravio me nekom vrstom generalnog konzultanta, čovjeka za unapređenje i rješavanje problema... Tako sam se našao u hotelijerstvu", rekao je Obolenski.

Pod supervizijom Obolenskog, hotel St. Regis u New Yorku promijenio je interijer iz staromodnih predvorja u moderne javne površine, izgradio noćni klub s ruskim sadržajima i angažirao kuhara koji je nekada kuhao za cara.

"Našao sam da je sve to vrlo zadivljujuće i pravi izazov za mene", rekao je Obolenski, koji je ubrzo postao uspješan izvršni direktor, privlačeći mnogo bogatih i privilegiranih ljudi u svoj hotel na raskošne zabave i značajne društvene događaje.

Godine 1931. Serž je postao naturalizirani američki državljanin. Desetljeće kasnije izbio je još jedan svjetski rat i stari je ratnik ponovo osjetio poziv dužnosti.

Američki komandos

Obolenski se dobrovoljno prijavio da se pridruži američkoj vojsci, ali je odbijen jer je imao gotovo 50 godina s iskustvom u konjici, zastarjelom vojnom rodu u vrijeme modernog ratovanja.

Ipak, Rus nije prihvaćao ne kao odgovor. Radeći u hotelu, pridružio se Državnoj gardi, Državnoj vojnoj rezervi, kao vojnik, i koristio slobodno vrijeme za obuku kako bi položio ispite za oficira.

Bilo je malo vjerojatno da će kao pripadnik Državne garde sudjelovati u akcijama, te je Obolenski počeo ispitivati druge opcije koristeći svoje razgranate osobne veze. Upitavši jednog prijatelja iz vojske kako bi mogao biti prebačen u neku borbenu jedinicu, dobio je iznenađujuće direktan odgovor:

"Zašto ne razgovarate s Billom Donovanom? On odsjeda u vašem hotelu."

Bill Donovan upravo je bio unaprijeđen u šefa novoformiranog Ureda strateške službe (OSS), agencije koja je prethodila CIA-ji i specijalnim snagama američke vojske. Obolenski je prišao Donovanu i, pukim uvjerljivošću, odmah je postao američki komandos.

Prema vlastitim riječima Obolenskog, obuka ga je "zamalo ubila". S 53 godine, on je službeno postao najstariji američki građanin u povijesti koji je izveo prvi padobranski skok.

Prema izvještaju instruktora OSS-a, poručnika Jerryja Sagea, Obolenski je inzistirao da se pridržava tradicije agencije da svih pet kvalifikacijskih skokova padobranom napravi u jednom danu, unatoč njegovim godinama.

"Sky ['Nebo' - šifrirano ime Obolenskog u OSS-u], visoki gospodin... tada star oko pedeset četiri godine... bio je pravi muškarac — čvrst, izdržljiv i dobrodušan. Vrijedno je trenirao i, unatoč činjenici da je zašao u godine, držao je korak sa svim mlađim momcima i radio sve što smo mi radili“", rekao je Sage.

Prije petog skoka, Obolenskog su noge počele boljeti toliko da se jedva mogao kretati, a liječnik ga je pokušao zaustaviti. Na to je Rus navodno povikao: "Izbacite me iz aviona, dođavola!" Istog je dana dobio padobranske oznake na uniformi.

Istovremeno, Obolenski je također bio uključen u oblikovanje obuke komandosa u agenciji tako što je preveo na engleski jezik Priručnik sovjetskih partizana, te uveo taktiku u program obuke i tako formirao osnovu za pripremu američkih diverzantskih grupa.

Državni udar u izvođenju jednog čovjeka

U rujnu 1943. Saveznici su bili spremni izvršiti napad na Italiju kako bi oslabili koaliciju Sila Osovine predvođene nacistima u Drugom svjetskom ratu. Garnizon od 20 000 njemačkih i preko 270 000 talijanskih vojnika stacioniran na otoku Sardiniji predstavljao je problem. Zaokupljeni borbama na kopnu, saveznici su tražili način da zauzmu otok bez pribjegavanja još jednoj invaziji u punom obujmu.

Naoružan pismom od Eisenhowera i svojim osobnim šarmom, Obolenski se, s još tri komandosa, padobranom spustio na neprijateljski teritorij pod okriljem noći, s misijom da uvjeri generala Bassa, koji je zapovijedao talijanskim snagama na otoku, da se preda.

Četvorica muškaraca zakopali su svoje padobrane, postavili opremu za komunikaciju i nastavili ka obližnjem gradu u izviđačku misiju.

Približavajući se policijskoj stanici u gradu Cagliariju, Obolenski se ponašao kao da ima bataljune padobranaca pod svojim zapovjedništvom koji čekaju u blizini.

"Nosim vrlo važnu poruku od kralja Italije i generala Badoglija generalu Bassu. Vodi me k njemu!", navodno je rekao šefu policije.

Obolenski je uspio uvjeriti generala Bassa da slijedi naređenje talijanskog kralja i predsjednika Eisenhowera i preda trupe pod svojim zapovjedništvom na otoku. Uskoro je Obolenski javio radioporikom stožeru OSS-a:

"...osim Nijemaca koji se povlače na krajnjem sjeveru, Sardinija [je] naša."

Misija koja je oslobodila Sardiniju bez gubitka ijednog američkog života proglašena je velikim uspjehom OSS-a i američke obavještajne službe u nastajanju. A Rus koji je to izveo vratio se živjeti u SAD.

Nakon toga, Obolenski je radio za lanac hotela Hilton, a kasnije je pokrenuo vlastitu tvrtku za odnose s javnošću u New Yorku pod nazivom "Serge Obolensky Associates, Inc." Do posljednjih dana svog života nastavio se družiti s političarima i poznatim ličnostima najvišeg ranga. Ruski knez i američki komandos umro je 1978. u 88. godini života.

Govoreći o Obolenskom, njegova je tajnica pružila kratak uvid u sposobnost ovog čovjeka da na oba kontinenta uspije u životu: "Mogao je šarmirati i ptice na drveću."

